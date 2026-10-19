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「もう監督をやりたくなかった！」ジェンナーロ・ガットゥーゾはいかに家族のような結束を築き、ユヴェントスを驚かせたのか
ユヴェントス撃破へ、ガットゥーゾが「家族のような集団」を築く
ラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、チームが戦術面で見事な戦いを見せてユヴェントスに3-0で勝利し、監督として初めて同クラブとのアウェー戦を制したことを喜んだ。ラツィオはオリヴァー・プロフストゴーア、グスタフ・イサクセン、フィサヨ・デレ＝バシルのゴールでユヴェントスを圧倒した。
この勝利は、夏の移籍市場で制約を抱え、コッパ・イタリアでも早期敗退を喫したクラブの目覚ましい巻き返しを象徴するものとなった。
ガットゥーゾ監督は、チームがセリエA首位へと急浮上した要因に、選手たちの間にある強い精神的な結びつきを挙げた。
- Jonathan Moscrop
監督、現代のチームのマネジメント方法の変化を説明
監督としての自身の変化を振り返り、ガットゥーゾは現代の選手たちと通じ合うために、自身の熱い気質を変える必要があったと認めた。「自分も選手だったから、もう監督はやりたくないと言ったんだ」とガットゥーゾは『DAZN Italia』に明かした。
「ある種の態度を目にするたびに、腹痛を抱えて家に帰っていた。そこで自分自身を変える努力をした。どうしても譲れないことが2つか3つあるが、それ以外では選手の話を聞くようにしている」
「携帯電話やデバイスがある。それが今の彼らの生きる世界で、私はそれを受け入れなければならない」
ガットゥーゾ、信頼と国際舞台での経験を強調
ガットゥーゾは、選手に自由を与えながらも明確な線引きをすることで、誰もが力を発揮できる環境が生まれたと強調した。「私が譲らずに守ることには、選手たちにも従ってもらう。それだけだ。それが秘訣だと思う」とガットゥーゾは付け加えた。
「海外での経験も、異なる考え方を学ぶ助けになった……。仕事をする中で選手たちと話し、できる限り良い状態に持っていこうとしている」
「今の選手たちは、困難に直面するとすぐに諦めてしまう。だから、諦めさせないことが大切だ」
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今後の試練を前に、ラツィオが長期的な安定基盤を築く
ガットゥーゾ監督の現代的な選手マネジメントによって、ラツィオのチームは活力を取り戻した。クラブのオーナーに対するサポーターのピッチ外での抗議活動が続く中でも、一体感が育まれている。
ラツィオの見事な結束力は、リーグ上位のチームを相手に引き続き大きな成果を生んでいる。
ラツィオは今後の国内での試合でも、この強固なチーム文化を維持したいところだ。
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