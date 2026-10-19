ラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、チームが戦術面で見事な戦いを見せてユヴェントスに3-0で勝利し、監督として初めて同クラブとのアウェー戦を制したことを喜んだ。ラツィオはオリヴァー・プロフストゴーア、グスタフ・イサクセン、フィサヨ・デレ＝バシルのゴールでユヴェントスを圧倒した。

この勝利は、夏の移籍市場で制約を抱え、コッパ・イタリアでも早期敗退を喫したクラブの目覚ましい巻き返しを象徴するものとなった。

ガットゥーゾ監督は、チームがセリエA首位へと急浮上した要因に、選手たちの間にある強い精神的な結びつきを挙げた。