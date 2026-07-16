サリバはワールドカップ準決勝スペイン戦（0-2）で、開始30分で負傷交代した。25歳の彼は接触なく倒れ、その直前にセンターバックのチームメイト、ダヨ・ウパメカノに「もう無理だ。背中が痛くて動けない」とささやいていたと『レキップ』紙が伝えている。
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「もう無理だ！」 ワールドカップの劇的展開で、アーセナル星選手は数カ月の休養へ。
フランスのスポーツ紙によると、サリバは背中の手術で4～5か月離脱する可能性がある。アーセナルDFは大会中、昨季から続く体調不良を明かしていた。
「ここ数か月、軽い不調があったが、チャンピオンズリーグやプレミアリーグのため我慢してプレーしてきた。W杯は4年に1度だから、やはり歯を食いしばるしかない」と、彼はグループステージの時点で語っていた。
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FCアーセナルはサリバの後継者を探しているという報道がある。
フランスはすでに決勝トーナメント進出を決めていたため、グループリーグ第3戦と最終戦でサリバを温存。最終戦の相手はノルウェーのBチームだった。その2試合では、元ヴォルフスブルクのマクセンス・ラクロワがサリバの代役を務めた。
昨季アーセナルで公式戦50試合に出場し、CL決勝でも先発。2004年以来のリーグ優勝に貢献した。
長期離脱が予想されるため、アーセナルは後任候補との交渉を進めている。
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