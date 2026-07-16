フランスのスポーツ紙によると、サリバは背中の手術で4～5か月離脱する可能性がある。アーセナルDFは大会中、昨季から続く体調不良を明かしていた。

「ここ数か月、軽い不調があったが、チャンピオンズリーグやプレミアリーグのため我慢してプレーしてきた。W杯は4年に1度だから、やはり歯を食いしばるしかない」と、彼はグループステージの時点で語っていた。