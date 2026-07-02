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「もう望みはない」：ユリアン・ナーゲルスマンのドイツ代表監督としての日々は、終わりが近づいているようだ
ノイエンドルフ議長が率いるDFB最高裁判所の判決が待たれる中、ナゲルスマンの時間はないようだ。『南ドイツ新聞』はDFB関係者の話として「38歳の彼にチャンスはない」と報じ、SIDの情報も一致する。 ある幹部は「ナゲルスマン時代を終わらせる雰囲気と圧力はすでに高まっている」と強調する。
ロナルド・クーマンのオランダ代表辞任が模範とされる一方、ナゲルスマンの言動には「自己陶酔的」との批判も。後任にはユルゲン・クロップが有力視され、各州協会は選考プロセスの透明化を望んでいる。
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ネウエンドルフは期待外れのW杯敗退後、単に「日常に戻る」つもりはない
物議を醸す話題では脚光を避ける会長に、再びスポットライトが当たった。ノイエンドルフは惨劇の現場をひっそりと去り、大失態やその余波に関する厳しい質問には答えなかった。閉会記者会見は開かれず、ドイツが求める回答は得られなかった。
DFBの声明で彼は「この痛烈な打撃を受けた後、通常業務に戻るつもりはない」と述べ、ナゲルスマン監督との継続を事実上否定した。ナゲルスマンが辞任するのか、クロップが後任として国民の感情を鎮めるのか、DFB指導部でさらに余波が起きるのかは、今後数日で決まる。
この静かな退場は、物議を醸した大会で彼が示した姿勢と一致していた。ドナルド・トランプ氏の策略やFIFAの独裁者ジャンニ・インファンティーノ氏の振る舞いには言及を避けたが、3年間FIFA評議会のメンバーとして年間25万米ドルを受け取っているノイエンドルフは、公の場での慎重な姿勢を擁護した。 「私がこれらの問題に取り組んでいることは確かだ」と、64歳の彼はワールドカップ期間中に語った。彼は「繊細な感覚と外交手腕」が必要だと指摘した。ナゲルスマンについても同様だろうか？
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ユリアン・ナーゲルスマンはドイツサッカー連盟（DFB）と2028年まで契約を結んでいる。
ノイエンドルフの慎重さは、2022年の経験に由来する。カタールでFIFA会長インファンティーノに反旗を翻したが、帰国時には「新参者」として屈辱を受けた。 その後、ノイエンドルフ氏らはこの「腕章騒動」をスポーツ面での失敗の理由として繰り返し挙げた。今回、DFB（ドイツサッカー連盟）の責任者らは、政治的な問題はチームから遠ざけるべきだと発表した。
したがって、フォックスボロでの大失態については別の説明が必要になるだろう。ノイエンドルフは米国を離れる前に、「今後数日間、チームが潜在能力を発揮できなかった理由を皆で落ち着いて話し合う」と述べた。
ノイエンドルフ氏が単独で責任を負うことはない。ルディ・フェラー氏を招聘した際も業界関係者に助言を求めた。BVB時代からクロップ氏と親交があるDFB副会長ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ氏の意見は特に重い。 さらに、アンドレアス・レッティヒ事務局長も、欧州選手権準々決勝敗退後にナゲルスマン監督との契約を2028年まで延長したDFB指導部の協議に参加している。かつては資金難に陥った同連盟も、ノイエンドルフ体制下で状況は改善されたものの、財政面も考慮される見込みだ。
『ビルト』紙によると、ナゲルスマン氏に改めて意見を聞いたうえで、ノイエンドルフ氏が表舞台に立つ見通しだ。
ユリアン・ナーゲルスマンの監督経歴
期間 チーム 2016年 - 2019年 1899ホッフェンハイム 2019年 - 2021年 RBライプツィヒ 2021年 - 2023年 FCバイエルン 2023年 - 現在 ドイツ