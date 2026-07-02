「もう望みはない」：ユリアン・ナーゲルスマンのドイツ代表監督としての日々は、終わりが近づいているようだ

物議を醸す話題では脚光を避ける会長に、再びスポットライトが当たった。ノイエンドルフは惨劇の現場をひっそりと去り、大失態やその余波に関する厳しい質問には答えなかった。閉会記者会見は開かれず、ドイツが求める回答は得られなかった。

DFBの声明で彼は「この痛烈な打撃を受けた後、通常業務に戻るつもりはない」と述べ、ナゲルスマン監督との継続を事実上否定した。ナゲルスマンが辞任するのか、クロップが後任として国民の感情を鎮めるのか、DFB指導部でさらに余波が起きるのかは、今後数日で決まる。

この静かな退場は、物議を醸した大会で彼が示した姿勢と一致していた。ドナルド・トランプ氏の策略やFIFAの独裁者ジャンニ・インファンティーノ氏の振る舞いには言及を避けたが、3年間FIFA評議会のメンバーとして年間25万米ドルを受け取っているノイエンドルフは、公の場での慎重な姿勢を擁護した。 「私がこれらの問題に取り組んでいることは確かだ」と、64歳の彼はワールドカップ期間中に語った。彼は「繊細な感覚と外交手腕」が必要だと指摘した。ナゲルスマンについても同様だろうか？