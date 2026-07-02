「もう望みはない」。ユリアン・ナーゲルスマンのドイツ代表監督としての日々は終わりに近づいているとされる。DFBは彼に「黄金の橋」を用意していると報じられている。

ノイエンドルフ議長が率いるDFB最高裁判所の判決は未だ言い渡されていないが、ナゲルスマンの残された時間は少ない。南ドイツ新聞はDFB関係者の話として「38歳のナゲルスマンにはもはやチャンスはない」と報じ、これはSIDの情報とも一致する。 ある幹部は「ナゲルスマン時代を終わらせる雰囲気と圧力はすでに高まっている」と強調する。

ロナルド・クーマンのオランダ代表辞任が模範とされる一方、ナゲルスマンの言動には「自己陶酔的」との批判も。後任にはユルゲン・クロップが有力視されている。

木曜日、その流れは動き出した。写真には、フランクフルトのDFB本部を訪れたナゲルスマンの姿がある。彼はW杯惨敗について説明する機会を得た。『ビルト』紙によると、合宿地ウィンストン・セーラムの「家族や友人だけの雰囲気」を批判する質問を受けたという。

その後、ノイエンドルフ（64）を筆頭とするDFB指導部――ブンデスリーガ会長のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ（67）、スポーツディレクターのルディ・フェラー（66）、事務局長のアンドレアス・レッティヒ（63）――はナーゲルスマンに自主的な辞任を促した。 辞任の対価として700万ユーロの退職金が提示され、ナゲルスマンは検討時間を与えられた。ビルト紙は、来週初めにも結論が出ると伝えている。