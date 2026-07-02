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「もう望みはない」。ユリアン・ナーゲルスマンのドイツ代表監督としての日々は終わりに近づいているとされる。DFBは彼に「黄金の橋」を用意していると報じられている。
ノイエンドルフ議長が率いるDFB最高裁判所の判決は未だ言い渡されていないが、ナゲルスマンの残された時間は少ない。南ドイツ新聞はDFB関係者の話として「38歳のナゲルスマンにはもはやチャンスはない」と報じ、これはSIDの情報とも一致する。 ある幹部は「ナゲルスマン時代を終わらせる雰囲気と圧力はすでに高まっている」と強調する。
ロナルド・クーマンのオランダ代表辞任が模範とされる一方、ナゲルスマンの言動には「自己陶酔的」との批判も。後任にはユルゲン・クロップが有力視されている。
木曜日、その流れは動き出した。写真には、フランクフルトのDFB本部を訪れたナゲルスマンの姿がある。彼はW杯惨敗について説明する機会を得た。『ビルト』紙によると、合宿地ウィンストン・セーラムの「家族や友人だけの雰囲気」を批判する質問を受けたという。
その後、ノイエンドルフ（64）を筆頭とするDFB指導部――ブンデスリーガ会長のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ（67）、スポーツディレクターのルディ・フェラー（66）、事務局長のアンドレアス・レッティヒ（63）――はナーゲルスマンに自主的な辞任を促した。 辞任の対価として700万ユーロの退職金が提示され、ナゲルスマンは検討時間を与えられた。ビルト紙は、来週初めにも結論が出ると伝えている。
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ネウエンドルフはW杯敗退という失望の結果を受け、ただ「日常に戻る」つもりはない。
騒動の渦中にあるノイエンドルフ会長はスポットライトを避け、あと数日間も注目される。彼はひっそりと「恐怖の現場」を去り、失態と余波に関する厳しい質問には答えなかった。閉会記者会見は開かれず、ドイツが求める回答も得られなかった。
DFBの声明では「この痛烈な打撃を受けた後、通常業務に戻るつもりはない」と述べ、ナゲルスマン監督との継続を事実上否定した。
この静かな退場は、物議を醸した大会で彼が示した姿勢と一致していた。ドナルド・トランプ氏の策略やFIFAの独裁者ジャンニ・インファンティーノ氏の振る舞いには言及を避けたが、3年間FIFA評議会で年間25万米ドルを稼いできたノイエンドルフは、公の場での慎重な姿勢を擁護した。 「私がこれらの問題に取り組んでいることは確かだ」と64歳の彼はワールドカップ期間中に語った。彼は「繊細な感覚と外交手腕」が必要だと指摘した。ナゲルスマンについても同様だろうか？
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ユリアン・ナーゲルスマンはドイツサッカー連盟（DFB）と2028年まで契約を結んでいる。
ノイエンドルフの慎重さは、2022年の経験に由来する。カタールでFIFA会長インファンティーノに反旗を翻したが、世界中が注目する中で「ワン・ラブ」問題で屈辱を味わい、「新人」として帰国した。 その後、ノイエンドルフ氏らはこの「腕章騒動」をスポーツ面での失敗の理由として繰り返し挙げた。今回、DFB（ドイツサッカー連盟）の責任者らは、政治的な問題はチームから遠ざけるべきだと発表した。
したがって、フォックスボロでの大失態には別の説明が必要だ。ノイエンドルフは帰国前に「数日間、皆で落ち着いて話し合い、なぜ潜在能力を発揮できず期待に応えられなかったのかを明らかにする」と語った。
ノイエンドルフ氏が単独で責任を負うことはない。ルディ・フェラー氏就任時にも業界関係者に助言を求めた。 クロップと親交のあるDFB副会長ヴァツケの意見は特に重い。さらに、レティヒも指導部に名を連ねており、同指導部は欧州選手権準々決勝敗退後もナゲルスマンとの契約を2028年まで延長している。
ユリアン・ナーゲルスマンの監督経歴
期間 チーム 2016年 - 2019年 1899ホッフェンハイム 2019年 - 2021年 RBライプツィヒ 2021年 - 2023年 FCバイエルン 2023年 - 現在 ドイツ