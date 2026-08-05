アレクサンダー＝アーノルドのマドリードでの状況は、ジョゼ・モウリーニョの就任によって複雑になっている。モウリーニョは右SBのポジションについて異なる考えを持っているようだ。報道によれば、「スペシャル・ワン」はアレクサンダー＝アーノルドがもたらす攻撃的なプレーメーク能力よりも、守備面の規律を優先しているという。その結果、モウリーニョはデンゼル・ダンフリースの先発起用に傾いており、元インテルの同選手を自身の厳格なシステムにおいて、より信頼できる選択肢と見なしている。

ダンフリースがいまや直接的なライバルとして定着したことで、このイングランド人の先発11人に入る道はますます閉ざされつつある。タウンゼントはこの展開に言及し、他にも複数の万能型スター選手がいることで、モウリーニョの目にはこのDFが代えの利く存在として映っていると示唆した。

「レアル・マドリーはインテルからデンゼル・ダンフリースを獲得した。彼は間違いなく、ジョゼ・モウリーニョにとってもう少し適したプロフィールの選手だ」と彼は付け加えた。「彼らには［フェデリコ］・バルベルデがいる。他の選手たちもいる。そのあたりのエリアには十分な層がある。だから、もし自分がトレントなら、このプレシーズンのこの段階では、自分に先発のチャンスが十分にあり、そこから前に進んでいけると考えたいはずだ」