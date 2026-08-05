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もう戻ってくるのか？！ リヴァプールに、レアル・マドリーでの悪夢を受けてトレント・アレクサンダー＝アーノルドを呼び戻す衝撃的オファーを出すべきだとの声
リヴァプール、衝撃の再会が実現する可能性浮上
アンディ・タウンゼンド氏は、リバプールはベルナベウでのアレクサンダー＝アーノルドの立場を巡る不透明感の高まりを生かすべきだと考えている。昨夏にフリートランスファーでスペインの首都へ移籍した27歳にとって、その夢の移籍はややフラストレーションのたまるものとなっており、劇的な古巣復帰を求める声も上がっている。
元チェルシーMFは、この移籍がなぜリバプールにとって理にかなっているのか、とりわけ新指揮官アンドニ・イラオラの下で現在の戦術的要件を踏まえながら詳しく説明した。「まず何より、純粋に選手として見た時、彼がリバプールに戻ればチームを強化できるか？ 100パーセント、答えはイエスだ」と、タウンゼンド氏はtalkSPORTに語った。「右サイドバックとしての［ジェレミー］フリンポンには、私はそこまで魅力を感じていない。今の時代、こうしたフルバックがチームの攻撃の意図において非常に重要な役割を担うからだ。
「いいエリアに入った時に、ある程度まともなボールを供給できないなら難しい。ここまで彼を見てきた限りでは、トレントなら寝ていてもできるような最後の配球を、私は実際のところ見ていない。
「だから、彼は間違いなくチームを強化すると思う。問題はクラブがそれをどう受け止めるかだ。おそらく一部のリバプールファンにとっては、かなり受け入れがたい話になるだろう」
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モウリーニョの戦術的変更が摩擦を生む
アレクサンダー＝アーノルドのマドリードでの状況は、ジョゼ・モウリーニョの就任によって複雑になっている。モウリーニョは右SBのポジションについて異なる考えを持っているようだ。報道によれば、「スペシャル・ワン」はアレクサンダー＝アーノルドがもたらす攻撃的なプレーメーク能力よりも、守備面の規律を優先しているという。その結果、モウリーニョはデンゼル・ダンフリースの先発起用に傾いており、元インテルの同選手を自身の厳格なシステムにおいて、より信頼できる選択肢と見なしている。
ダンフリースがいまや直接的なライバルとして定着したことで、このイングランド人の先発11人に入る道はますます閉ざされつつある。タウンゼントはこの展開に言及し、他にも複数の万能型スター選手がいることで、モウリーニョの目にはこのDFが代えの利く存在として映っていると示唆した。
「レアル・マドリーはインテルからデンゼル・ダンフリースを獲得した。彼は間違いなく、ジョゼ・モウリーニョにとってもう少し適したプロフィールの選手だ」と彼は付け加えた。「彼らには［フェデリコ］・バルベルデがいる。他の選手たちもいる。そのあたりのエリアには十分な層がある。だから、もし自分がトレントなら、このプレシーズンのこの段階では、自分に先発のチャンスが十分にあり、そこから前に進んでいけると考えたいはずだ」
スペインでの厳しいデビューシーズン
アレクサンダー＝アーノルドのラ・リーガ1年目のスタッツは、アンフィールドでの全盛期と比べると厳しい数字となっている。負傷とベンチでの絶え間ない変化によって、リーグ戦の先発はわずか14試合に制限され、スペインの首都で本当の意味で勢いを築くことができなかった。
選手のメンタリティーを振り返りながら、タウンゼンドは、再び自分が評価されていると感じる必要がある選手にとって、1シーズンのローン移籍が完璧な逃げ道になり得ると考えている。さらにこう続けた。「それは彼にとって大きな失望だったはずだ。内心では、それが実現しなかったこと、結局本格的に軌道に乗らなかったことに、少し傷ついていただろう。
「もしリヴァプールが、今どきの相場がどうであれ、500万ポンドでも、1,000万ポンドでも、1シーズンのローンという形で彼に関する何らかの取引をまとめられるなら、あの少年を再びクラブに戻すために、その話を軽く見ることはない。なぜなら、彼は一流だからだ」
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スペシャル・ワンの下でのトレーニング
自身の将来をめぐる憶測があるにもかかわらず、アレクサンダー＝アーノルドはスペインで懸命に取り組んでいる。夏の序盤、このDFは新体制の激しさと非常に高い基準について語っていた。
また、自身の先発の座が脅かされる可能性があるにもかかわらず、モウリーニョへの敬意も示した。リヴァプールのアカデミー出身選手は次のように語っている。「モウリーニョについて？ とても良い、とても良いよ。僕はずっとこの監督を尊敬してきた。これまで何度か対戦したことがあるし、彼と彼のチームと一緒に仕事ができるのは喜びだ。
彼は厳しい。原則や求められるレベルは非常に高い。だからこそ、お互いをもっと知るにつれて、より多くを学び、彼が僕たちにより多くを教えてくれるようになるのを見るのが楽しみだ。そして、僕たちはみんな学び、改善することに意欲的で、強く望んでいる。彼はきっと多くのことを教えてくれて、今年トロフィー獲得を助けてくれるはずだ。」
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