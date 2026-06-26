「もう我慢の限界だ」：あるワールドカップ出場チームで、選手たちが監督に反旗を翻しているという。

報道によると、ワールドカップ合宿地で生じた不和の引き金は、ベテラン監督によるトレーニング運営に対する選手団内の深い不満にあるという。キャプテンのフェデリコ・バルベルデら主力4選手がビエルサ監督と直接話し合いを求めた。

彼らは大会中に体力が落ち、けが人が相次いだのは練習の強度が高すぎるためだと指摘。さらにグループリーグの優勝候補スペインとの決勝戦を前に、戦術方針にも公然と疑問を呈し、予定されていた緊急会議で事態は悪化した。