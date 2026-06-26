現地のラジオ局「エル・エスペクタドール・デポルテス」によると、代表チームのマルセロ・ビエルサ監督と選手団の間に激しい対立が勃発し、主力選手たちが反旗を翻した。
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「もう我慢の限界だ」：あるワールドカップ出場チームで、選手たちが監督に反旗を翻しているという。
報道によると、ワールドカップ合宿地で生じた不和の引き金は、ベテラン監督によるトレーニング運営に対する選手団内の深い不満にあるという。キャプテンのフェデリコ・バルベルデら主力4選手がビエルサ監督と直接話し合いを求めた。
彼らは大会中に体力が落ち、けが人が相次いだのは練習の強度が高すぎるためだと指摘。さらにグループリーグの優勝候補スペインとの決勝戦を前に、戦術方針にも公然と疑問を呈し、予定されていた緊急会議で事態は悪化した。
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ロナルド・アラウホが怒りを露わにした。「もう我慢の限界だ」
約45分間の演説で、ビエルサは反論を許さず自身の哲学の実践を強く主張。しかし、この姿勢は代表選手たちの反発を招いた。
複数の選手が従うことを拒み、演説の途中で立ち上がり部屋を去った。FCバルセロナのセンターバック、ロナルド・アラウホは怒声を上げた。「次のラウンドに進めることを願っているが、もう限界だ」と27歳のDFは語ったという。
ウルグアイには大きなプレッシャーがかかっている
ウルグアイではこの暴露が激しい非難と議論を呼んだ。スカイブルーのサポーターはSNSで監督を擁護し、放送局の世論操作を批判した。
国内メディアと距離を置くビエルサ監督は不人気であり、ファンは今回の報道を妨害工作と疑っている。
真相はどうであれ、チームは依然として苦しい。ウルグアイは序盤2試合で弱さを露呈し、スペイン戦ではグループリーグ敗退の危機に直面している。