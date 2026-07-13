国際サッカー史上最多得点者であるロナウドだが、リーセは元レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドのフォワードがトップレベルでプレーする資質を失ったと断言。ユーロ2028を控え、このノルウェー人元選手はロナウドが一歩引いてポルトガルの新世代にバトンを渡すべきだと主張する。

「ロナウドがユーロに向けて準備を整えられるとは思えないし、現時点でそのレベルのポルトガル代表としてプレーするのに十分な実力があるとも思わない」とリーセは付け加えた。「彼は代表から引退し、若い選手たちにチャンスを譲るべきだ。 現代サッカーは身体的に非常に過酷で、メッシでない限り11人全員が走り続けなければならない。ロナウドはそれをできておらず、起用すれば代表を弱めるだけだ」



