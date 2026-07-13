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「もう引退すべきだ！」――「悲惨」だったワールドカップの戦いの後、クリスティアーノ・ロナウドはユーロ2028でポルトガル代表としてプレーするには「実力が足りない」と指摘された
リーセ、「悲惨な」W杯を受けマルティネス監督を痛烈批判
リーセ氏は、元ポルトガル代表監督のロベルト・マルティネス氏が、ロナウドをめぐる問題を適切に扱わなかったと指摘する。ポルトガル代表が2026年W杯で敗退したことで、41歳のロナウドを先発起用し続けるべきか議論が再燃。批判派は、彼の起用がチームの戦術的柔軟性を制限していると主張している。
BestBettingSitesの取材に応じたリーセは「ポルトガル代表監督がロナウドを気に入っていることは承知しているが、今回のワールドカップにおけるロナウドをめぐる一連の事態は、かなり悲しいものだった」と語った。 マルティネス監督は状況をコントロールできていなかった。もっと強硬な姿勢で個人よりチームを優先すべきだった」
- AFP
ユーロ2028には不十分
国際サッカー史上最多得点者であるロナウドだが、リーセは元レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドのフォワードがトップレベルでプレーする資質を失ったと断言。ユーロ2028を控え、このノルウェー人元選手はロナウドが一歩引いてポルトガルの新世代にバトンを渡すべきだと主張する。
「ロナウドがユーロに向けて準備を整えられるとは思えないし、現時点でそのレベルのポルトガル代表としてプレーするのに十分な実力があるとも思わない」とリーセは付け加えた。「彼は代表から引退し、若い選手たちにチャンスを譲るべきだ。 現代サッカーは身体的に非常に過酷で、メッシでない限り11人全員が走り続けなければならない。ロナウドはそれをできておらず、起用すれば代表を弱めるだけだ」
2026年ワールドカップの悲劇
ポルトガルはスペインとのベスト16で1－0で敗退し、ロナウドの引退を求める声が強まった。ノックアウトステージで1得点のみだった彼は、涙を流しながらピッチを去った。それでもアル・ナスルのストライカーは、敗戦直後「軽率な決断はしない」と語った。
大会敗退後、彼は「このようにW杯を去るのは悲しい。全力を尽くした。これが最後のW杯だ。これからは家族と過ごし、冷静に将来を考える。今は続けるかどうかが重要ではない」と語った。
- Getty Images
イエスは批判を無視する
リーセは「きっぱり決別すべき」と主張するが、リスボンの新体制は別の道を進んでいる。マルティネス監督の辞任後、後任のホルヘ・ジェズスは、今後のネーションズリーグとユーロ2028を見据え、キャプテンをチームに残す意向を示した。
2030年W杯共催を見据えるポルトガル代表では、今後もロナウドの役割を巡る議論が続く見込みだ。5度のバロンドール受賞者が懐疑論者を黙らせるためにプレースタイルを適応できるかは不明だが、アル・ナスル所属のロナウドには、現在、かつてないほどの引退圧力がかかっている。
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