成功への出口戦略がある一方で、マテウスは失敗の結果についても率直に語った。ドイツはユーロ2024でスペインに敗れ準々決勝で敗退したため、グループE（キュラソー、コートジボワール、エクアドル）での期待は高い。

マテウスは「予選リーグで敗退すれば監督は辞任するべきだ。続投の理由はなくなる」と語り、2018年と2022年の失敗を繰り返さないようDFBが抱えるプレッシャーを認めた。