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「もう引退すべきだ！」――ワールドカップを控えたユリアン・ナーゲルスマンに、ドイツのレジェンドが驚くべきキャリアアドバイスを送る
勝利こそが最高の退場の合図だ
マテウスは、ナゲルスマンにとって国際サッカーの頂点がゴールラインだと語る。元ドイツ代表主将でバイエルン監督も務めたレジェンドは、契約満了ではなく、大会制覇でDFBを去るシナリオを提案している。
『ビルト』紙の取材に、その理由を説明した。 「ワールドカップで優勝したら、ナゲルスマンは自ら辞任すべきだ。そうすれば彼は、1930年のウルグアイ代表スッピチ、1970年のブラジル代表ザガロに次ぐ史上3番目に若い優勝監督になる。その先？分からないが、またクラブでの日常に戻りたいと思うだろう」
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別の見方
ナゲルスマン監督は2023年の就任以来、代表チームのペースに順応している。しかしマテウスは、38歳の彼がクラブ戦の激しさを懐かしむのではないかと見る。その一方でこうも言う。「とはいえ、今となっては代表監督の仕事が気に入っているのかもしれない。大会以外はスポットライトを浴びず、毎日プレッシャーにさらされることもないのだから」。
失敗しても言い訳は許されない
成功への出口戦略がある一方で、マテウスは失敗の結果についても率直に語った。ドイツはユーロ2024でスペインに敗れ準々決勝で敗退したため、グループE（キュラソー、コートジボワール、エクアドル）での期待は高い。
マテウスは「予選リーグで敗退すれば監督は辞任するべきだ。続投の理由はなくなる」と語り、2018年と2022年の失敗を繰り返さないようDFBが抱えるプレッシャーを認めた。
- AFP
ドイツの5つ目の星への道
ドイツは日曜、キュラソーとの初戦で幕を開け、コートジボワール、エクアドルと対戦する。過去2大会でグループリーグ敗退しているため、まずは突破し、5つ目の星へ必要なノックアウトステージ進出を狙う。
マテウスは結果だけでなく内容も重視し、「どう戦うかが重要だ！」と強調。ナゲルスマン率いるチームが世界舞台で勇敢に戦い、ドイツサッカーの復活を証明する必要があると語った。