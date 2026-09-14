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もう引き分けはなし！ オーストラリア2部、リーグスカップ方式のPK戦を導入しボーナスポイントを決定へ
オーストラリアサッカーの規則における抜本的な変更
同国のサッカーリーグ制度における2部に当たるオーストラリアン・チャンピオンシップは、来季に向けて「PK戦ボーナスポイント制度」を導入することを正式に確認した。この新ルールでは、正規の試合時間を終えて同点となった試合は、直ちにPK戦に入る。
新たな仕組みでは、PK戦に勝利したチームにボーナスポイントが与えられ、その試合から合計2ポイントを獲得する一方、敗れた側は1ポイントのみを持ち帰る。リーグ関係者はこの試験的変更の狙いについて繰り返し説明しており、「真の興奮を生み出し、最後のキックまでサポーターを引きつけ、選手たちに高いプレッシャーがかかる試合経験という貴重な機会を与える」ためのものだと強調している。
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リーグスカップを受けて
この方式は、欧州サッカーの純粋主義者には異例に映るかもしれないが、現代サッカーにおいて前例がないわけではない。その形式は、アメリカのメジャーリーグサッカーとメキシコのリーガMXのクラブが争う年次大会、リーグスカップで採用されているシステムを色濃く反映している。
興味深いことに、オーストラリアサッカーがこのようなタイブレーク方式を試みるのは今回が初めてではない。オーストラリアのかつてのトップリーグであるナショナルサッカーリーグでも、1994-95シーズンにPKによるボーナスポイント方式が採用されていた。この歴史的な特色を再び取り入れることで、フットボール・オーストラリアは成功した国際的モデルから着想を得ながら、2部リーグの体験を現代化することを目指している。
新フォーマットの構成と適用
従来のリーグ方式とは異なり、オーストラリアン・チャンピオンシップは、3部にあたるナショナル・プレミアリーグ（NPL）のシーズン終了後に毎年開催される。この大会は独自のフォーマットを採用しており、8つの固定加盟クラブと8つのNPLプレミアを、まず16チームによるグループステージで対戦させ、その後は8チームによるノックアウトフェーズへと進む。
グループステージでは、16チームが4チームずつの4組に分かれ、各チームが6試合を戦う。各組の上位2チームがノックアウトフェーズ進出を決める。PKボーナスポイント制度は、この最初のグループフェーズに限って導入され、グループステージ最終節の終了の笛が鳴るまで、順位争いの緊張感と競争性が保たれる。
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90分間の引き分けの均衡を保ちながら
シュートアウトの導入にもかかわらず、リーグは90分終了時点で同点の試合について、公式記録上は引き分けのままとすると確認した。延長戦は行われず、チームは追加のボーナスポイントを獲得する勝者を決めるため、直接PK戦に進む。
同国の統括団体であるフットボール・オーストラリアは、加盟クラブおよび日本サッカー協会（JFA）との協議を経て、この決定に至った。JFAは最近、8月開幕・5月閉幕のカレンダーへの移行期間において、暫定的なJ1・100年ビジョンリーグで同様の方式を導入している。
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