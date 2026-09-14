同国のサッカーリーグ制度における2部に当たるオーストラリアン・チャンピオンシップは、来季に向けて「PK戦ボーナスポイント制度」を導入することを正式に確認した。この新ルールでは、正規の試合時間を終えて同点となった試合は、直ちにPK戦に入る。

新たな仕組みでは、PK戦に勝利したチームにボーナスポイントが与えられ、その試合から合計2ポイントを獲得する一方、敗れた側は1ポイントのみを持ち帰る。リーグ関係者はこの試験的変更の狙いについて繰り返し説明しており、「真の興奮を生み出し、最後のキックまでサポーターを引きつけ、選手たちに高いプレッシャーがかかる試合経験という貴重な機会を与える」ためのものだと強調している。