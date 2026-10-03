カルネバーリは、今後のユベントスにとって国内のエリート選手を獲得することが引き続き不可欠だと強調した。かつて下部組織に所属していたカヨデは、フィオレンティーナでの成長と2025年1月のプレミアリーグのブレントフォード移籍を経て、守備陣の主要ターゲットとして浮上している。

プレミアリーグのクラブとの交渉は、カヨデの評価額上昇によって資金面での障壁があるものの、ユベントスは再会を強く望んでいる。

「私の考えは、もう少しイタリア人としてのアイデンティティーを作り、より多くのイタリア人選手を迎え入れることだ」とカルネバーリは説明した。「今の時代、優れたイタリア人選手を抱えることは、なぜなら我々はユベントスであり、ユベントスには優れた選手が必要だからだが、そう簡単ではないと思う。それでも、彼らを迎え入れたいという思いはある。若い選手とも契約したいので、可能性を秘めた若手を迎え入れたいという意思がある」