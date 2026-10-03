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「もう少しイタリアらしいアイデンティティーを作りたい！」。ユヴェントスがマイケル・カヨデとアレッサンドロ・ロマーノの獲得を目指す計画の内幕
ユベントス、カヨデとロマーノをターゲットに国内再建を計画
『La Gazzetta dello Sport』によると、ユベントスのCEOジョバンニ・カルネバリは、コンティナッサでクラブの歴史あるイタリア人中心の基盤を取り戻すという明確な方針を示した。トレント・スポーツ・フェスティバルで語った同幹部は、クラブの長期的なアイデンティティーを体現できる国内トップタレントの獲得を目指すビアンコネリの意向を認めた。
ユーベの補強リスト最上位には、ブレントフォードのフルバック、マイケル・カヨデと、カリアリのMFアレッサンドロ・ロマーノがいる。
ディレクターのフレデリック・マッサーラは、カルネバリとともに両有望株の確保に向けたタレント探しを主導している。
- AFLOSPORT
カルネヴァーリがイタリア人路線の方針を認める中、ユベントスはカヨデ復帰を追う
カルネバーリは、今後のユベントスにとって国内のエリート選手を獲得することが引き続き不可欠だと強調した。かつて下部組織に所属していたカヨデは、フィオレンティーナでの成長と2025年1月のプレミアリーグのブレントフォード移籍を経て、守備陣の主要ターゲットとして浮上している。
プレミアリーグのクラブとの交渉は、カヨデの評価額上昇によって資金面での障壁があるものの、ユベントスは再会を強く望んでいる。
「私の考えは、もう少しイタリア人としてのアイデンティティーを作り、より多くのイタリア人選手を迎え入れることだ」とカルネバーリは説明した。「今の時代、優れたイタリア人選手を抱えることは、なぜなら我々はユベントスであり、ユベントスには優れた選手が必要だからだが、そう簡単ではないと思う。それでも、彼らを迎え入れたいという思いはある。若い選手とも契約したいので、可能性を秘めた若手を迎え入れたいという意思がある」
マッサーラ、カリアリの新鋭MFロマーノ獲得に向けた動きを主導
中盤では、ユヴェントスがセリエAのライバルであるインテルに続き、カリアリ所属の20歳の逸材アレッサンドロ・ロマーノを追っている。マッサーラはローマでともに過ごした時期があるため、このMFをよく知っており、昨年1月には成長を目的としたラ・スペツィアへのレンタル移籍を後押しした。
ロマーノのイタリア代表デビューを受け、イタリア各地のビッグクラブからの関心は一気に加速している。
ユヴェントスは、ロマーノを将来の中盤を支える理想的な人材とみている。
- Buzzi
ビアンコネーリの幹部陣が今後の移籍市場に向けた土台を築く
カルネバリは、現代の移籍市場でイタリアのトップタレントを確保する難しさを認めつつ、補強に向けた動きがすでに進んでいることを認めた。ユヴェントスは、ビノーヴォでのアカデミー育成と並行し、カヨデやロマーノのような実績ある若手プロを的確に補強していく方針だ。
さらに、フロジノーネのロレンツォ・パルミザーニとアントニオ・ライモンドの2人も引き続き注視している。
ユーベは、今後の移籍市場を前に獲得候補リストの確定を目指している。
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