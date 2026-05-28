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「もう大丈夫だ」――ミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグ決勝を控えたアーセナルが、プレミアリーグで「大舞台に弱い」というレッテルを払拭し、「重荷を振り払った」と語った。
アルテタが勝利を振り返る
『マルカ』紙のインタビューで、アルテタ監督は今週末ブダペストで行われる欧州のビッグマッチを前に、国内リーグ優勝を振り返った。クラブにとって22年ぶりとなるプレミアリーグ制覇に、監督は格別の喜びと誇りを示した。長年優勝を逃してきた時期には、チーム内に疑念が渦巻いた。そんな中、選手たちに「トップレベルにふさわしい信念」を植え付けることが自身の最優先課題だったと語った。
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心理的な重荷がすっきりと解消された
イングランド王者となったクラブは、決勝を前に国内タイトルがチームに与えた影響を強調した。アルテタ監督は「負け組」のレッテルを脱いだ安堵について語った。 「喜びと安堵、そして重圧から解放された。今は『これで大丈夫』と言える。この感情を、希望とチャンピオンズリーグ制覇への渇望という津波に変えなければならない」
成果の中で最も素晴らしい点を問われると、彼は「道のりだ。素晴らしい仲間と成し遂げた。不安もあった。自分にはできるのか、このチームを率いるのにふさわしいのかと自問した。だが、成し遂げるまで答えは出ない。我々は共にやったのだ」と語った。
戦術の進化が成果を生む
準決勝でアトレティコ・マドリードを破って以来、守備的戦術への転換を批判する声に対し、アルテタ監督は負傷者続出という状況での適応力を擁護した。
戦術の柔軟性について彼はこう語った。「あらゆる意見を尊重する。だが、それをどう扱うかは自分次第だ。重要視する、無視する、記憶に留める、捨てる、活用する……選択肢は多い。
「私の仕事は、勝利に足りないものがあるなら満足せず、別の方法を見つけ、革新し、新しいアプローチをすることだ。それが私たちはずっとやってきたことだ。
「怪我の状況を考えれば、時期によってやり方がある。計算上、優勝確率は2％かもしれないが、私はそれを受け入れなかった。与えられたリソースと才能を活かし、60試合以上で要求に応えながら、競争力を保つ別の方法を見つけた」
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アーセナル、史上初の2冠を狙う
アーセナルは土曜、PSGと歴史的決戦に臨む。勝てば欧州無敗で初タイトルを獲得し、国内と欧州の二冠を達成する。しかし、ルイス・エンリケ率いるPSGはレアル・マドリード以来2チーム目の連覇を狙っており、厳しい試合になるだろう。