準決勝でアトレティコ・マドリードを破って以来、守備的戦術への転換を批判する声に対し、アルテタ監督は負傷者続出という状況での適応力を擁護した。

戦術の柔軟性について彼はこう語った。「あらゆる意見を尊重する。だが、それをどう扱うかは自分次第だ。重要視する、無視する、記憶に留める、捨てる、活用する……選択肢は多い。

「私の仕事は、勝利に足りないものがあるなら満足せず、別の方法を見つけ、革新し、新しいアプローチをすることだ。それが私たちはずっとやってきたことだ。

「怪我の状況を考えれば、時期によってやり方がある。計算上、優勝確率は2％かもしれないが、私はそれを受け入れなかった。与えられたリソースと才能を活かし、60試合以上で要求に応えながら、競争力を保つ別の方法を見つけた」