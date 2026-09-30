AFP
翻訳者：
「もう十分だ」と訴えたUEFA会長アレクサンデル・チェフェリン、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノの退任を要求し痛烈批判
フットボール界の内戦が激化する
チェフェリンはコペンハーゲンで行われた欧州フットボールクラブ連合（EFC）の総会で激しい演説を行った後、インファンティーノを権力の座から引きずり下ろすための動きを強めている。両首脳の関係は先月、FIFAの極めて物議を醸す提案をめぐって決定的に崩壊した。
インファンティーノは、ワールドカップを含むFIFA主催大会の持ち分を民間投資家に売却しようと画策していたと報じられている。この事実の発覚は、世界サッカー界で直ちに激しい内紛を引き起こした。UEFAはアジアと北米の連盟の支持を受け、即時の指導者交代を要求している。一方で、アフリカと南米の統括団体はインファンティーノへの強固な支持を鮮明にしている。
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FIFAの裸の王様
クラブの幹部らに向けて語ったチェフェリンは、アンデルセン童話『裸の王様』を引き合いに出し、インファンティーノをやゆした。FIFAが最近掲げた透明性の主張を一蹴し、都合の良い言葉で不都合な現実を覆い隠すことはできないと強調した。
『The Athletic』が伝えたところによれば、チェフェリンは「おそらく、この話の教訓は、都合の良い言葉では不都合な現実を変えられないということだ」と述べた。「最近、世界のサッカー界は非常に都合の良い言葉をいくつか耳にしてきた。発展、民主化、協議だ。実際には、その正反対を表現するために使われている言葉だ。
「サッカーの未来の一部を売ることは、それを発展と呼んだからといって発展になるわけではない。各国協会に既成事実を突きつけることは、それがどれほど巨額の小切手であろうと、それを民主化と呼んだからといって民主化になるわけではない。そして、秘密主義は、それを協議と呼んだからといって協議になるわけではない」
法廷闘争と政治的な見返り
その投資計画を巡る余波は、すでに法廷にまで及んでいる。UEFAはFIFA、インファンティーノ、そして提案されている投資家に対して法的措置を開始。これを受け、FIFAはUEFAが同会長に対する中傷キャンペーンを続けていると非難した。チェフェリンはまた、昨年インファンティーノがドナルド・トランプにFIFA平和賞を授与するという物議を醸した決定についても非難し、理事会の関与なしに創設されたものだと指摘した。
「その後、まさにその同じ政治指導者が、世界最大の大会の最中に電話をかけ、ピッチ上の判定について不満を述べる」と同氏は付け加えた。「ルールは一つのことを定めている。だが電話が鳴り、判定が変わる。あなたのクラブでこんなことが何度起これば、理事会が『もうたくさんだ』と言うだろうか。
「さて、友人たちよ、私はもう『十分だ』と言う時だと思う。サッカーに皇帝は必要ないし、取り巻きの居場所もない。この競技を統治する私たちは現れては去っていく存在だ。私たちは管理者であって、所有者ではない。サッカーは売り物ではない。今日も、明日も、そして永遠に」
- Getty Images
FIFA会長選の行方
激しい反発にもかかわらず、インファンティーノはFIFA会長として4年の任期を4期目まで確保する決意を崩していない。現在の予定では、来年3月にモロッコで開かれる同組織の総会で再選に臨むことになっている。
現時点では、インファンティーノは対立候補なしでトップ職の選挙に臨む見通しだ。UEFAと国際的な同盟勢力は、投票で彼に対抗できる有力候補を必死に探している。
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