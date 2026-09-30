その投資計画を巡る余波は、すでに法廷にまで及んでいる。UEFAはFIFA、インファンティーノ、そして提案されている投資家に対して法的措置を開始。これを受け、FIFAはUEFAが同会長に対する中傷キャンペーンを続けていると非難した。チェフェリンはまた、昨年インファンティーノがドナルド・トランプにFIFA平和賞を授与するという物議を醸した決定についても非難し、理事会の関与なしに創設されたものだと指摘した。

「その後、まさにその同じ政治指導者が、世界最大の大会の最中に電話をかけ、ピッチ上の判定について不満を述べる」と同氏は付け加えた。「ルールは一つのことを定めている。だが電話が鳴り、判定が変わる。あなたのクラブでこんなことが何度起これば、理事会が『もうたくさんだ』と言うだろうか。

「さて、友人たちよ、私はもう『十分だ』と言う時だと思う。サッカーに皇帝は必要ないし、取り巻きの居場所もない。この競技を統治する私たちは現れては去っていく存在だ。私たちは管理者であって、所有者ではない。サッカーは売り物ではない。今日も、明日も、そして永遠に」