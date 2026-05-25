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「もう十分すぎるほどやった！」――ノッティンガム・フォレストのスター選手は、イングランド代表のワールドカップ招集漏れについて沈黙を破り、トーマス・トゥヘル監督と「対立してしまった」と示唆した。
絶好調でもトゥヘルには不十分だった
今季25得点をマークしたギブス＝ホワイトは、トゥヘル監督が発表した2026年W杯代表メンバーから外れた。しかし彼は、ボーンマス戦で鮮やかなFKを決め1-1の引き分けに貢献。今季18得点とした。
試合後、彼は木曜の夜にドイツ人監督から直接電話で落選を知らされたと明かした。ギブス＝ホワイトの落選は、戦術を重視したトゥヘル監督が定評のあるスターを割愛した一連の決断の一つに過ぎず、同監督はこれによって批判を受けている。
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ギブス＝ホワイト氏、「見解」について沈黙を破る
ギブス＝ホワイトは反発的な態度を示し、次のように語った。「代表に選ばれるだけの結果は出した。ただ、評価に恵まれなかっただけだ。これまで何度もあったが、必ず立ち直る。トゥヘル監督とは良い話し合いができた。電話をくれた彼には敬意を表する。説明には納得した。 今シーズンが終わってほっとしている。これからは夏に向けて集中するつもりだ」
この26歳の不満はシティ・グラウンドのサポーターにも共有され、彼らは試合中、イングランド代表監督への侮辱的なチャントを続けた。ギブス＝ホワイトも得点を挙げた後、背番号を指さしながら観客席に指を突き出し、自身の貢献が別の結果に値すると示す明確なメッセージを送った。
スターパワーより戦術のバランス
トゥヘル監督は、物議を醸す選手選考について「ポジションバランスを重視した結果だ」と繰り返し説明している。過去の評価や統計より、意欲と熱意を重視したと強調した。この方針により、フィル・フォーデンやコール・パーマーもギブス＝ホワイト同様に代表から外れた。
ドイツ人監督はこう説明する。「他の選手たちが何か間違ったのか？ 違う。単にポジションの問題だ。バランスの取れたチームを作るため、5人の10番を招集して本来のポジションでないところでプレーさせることはしない。誰のためになるのか？ 選手のためか、我々のためか？ そうは思わない。」
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移籍の噂がフォレストの将来に影を落とす
ギブス＝ホワイトが失望を噛みしめる一方、チームメイトのエリオット・アンダーソンには移籍噂が絶えない。アンダーソンはトゥヘル体制で存在感を示し、イングランド代表としてクロアチア戦での先発が予想される。それでもフォレストでの将来は不透明だ。1億ポンドの移籍金設定も、マンチェスター・シティやユナイテッドの関心を冷ましていない。
ヴィトール・ペレイラ監督は最終戦後、こう語った。「彼は世界最高クラブにふさわしいか？はい、ふさわしい。高い資質と才能を持つ選手だ。我がチームの選手であり、私は彼に非常に満足している。市場は市場だ。予測はできない。 チームバランスを良くするため、2、3人の補強を考えている。最終的にはどうなるか、見ていくしかない。」