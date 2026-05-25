「もう十分すぎるほどやった！」――ノッティンガム・フォレストのスター選手は、イングランド代表のワールドカップ招集漏れについて沈黙を破り、トーマス・トゥヘル監督と「対立してしまった」と示唆した。

今季25得点をマークしたギブス＝ホワイトは、トゥヘル監督が発表した2026年W杯代表メンバーから外れた。しかし彼は、ボーンマス戦で鮮やかなFKを決め1-1の引き分けに貢献。今季18得点とした。

試合後、彼は木曜の夜にドイツ人監督から直接電話で落選を知らされたと明かした。ギブス＝ホワイトの落選は、戦術を重視したトゥヘル監督が定評のあるスターを割愛した一連の決断の一つに過ぎず、同監督はこれによって批判を受けている。







