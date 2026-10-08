ヘルベリは、サウサンプトンの指揮官エッカートに対して最近下された懲戒処分について、これまで沈黙を保ってきた口を開いた。ボロの次戦ウォルヴァーハンプトン戦を前に語ったヘルベリは、サウサンプトンがミドルズブラのトレーニングを撮影していたことが発覚した件について、数カ月前にエッカートから個人的に電話を受けていたことを明かした。

チャンピオンシップを揺るがせたこのスキャンダルは、FAが今週、エッカートに対して6週間の出場停止処分を執行猶予付きで科し、さらに2万8000ポンドの罰金を科したことで決着した。ヘルベリはこの件を水に流す構えを見せ、「あれ（評決）は私たちには関係ない。私たちはそうしたことをすべて乗り越えてきた。トンダが実際に数カ月前に私に電話をして謝罪したのは知っている。だから、もう前に進む時だ」と語った。

このスウェーデン人指揮官は、リーグに影を落としてきた法的手続きではなく、フットボールに集中したい意向を強調した。「裁判官たちは判断を下した。それは彼らに委ねられている。私にとって大事なのは前に進むことだ」と述べた。