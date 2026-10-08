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「もう前に進む時だ」 ミドルズブラの指揮官、スパイゲート騒動を巡ってサウサンプトン監督エッカートから個人的な謝罪があったことを明かす
懲戒処分のさなかにある個人的和解
ヘルベリは、サウサンプトンの指揮官エッカートに対して最近下された懲戒処分について、これまで沈黙を保ってきた口を開いた。ボロの次戦ウォルヴァーハンプトン戦を前に語ったヘルベリは、サウサンプトンがミドルズブラのトレーニングを撮影していたことが発覚した件について、数カ月前にエッカートから個人的に電話を受けていたことを明かした。
チャンピオンシップを揺るがせたこのスキャンダルは、FAが今週、エッカートに対して6週間の出場停止処分を執行猶予付きで科し、さらに2万8000ポンドの罰金を科したことで決着した。ヘルベリはこの件を水に流す構えを見せ、「あれ（評決）は私たちには関係ない。私たちはそうしたことをすべて乗り越えてきた。トンダが実際に数カ月前に私に電話をして謝罪したのは知っている。だから、もう前に進む時だ」と語った。
このスウェーデン人指揮官は、リーグに影を落としてきた法的手続きではなく、フットボールに集中したい意向を強調した。「裁判官たちは判断を下した。それは彼らに委ねられている。私にとって大事なのは前に進むことだ」と述べた。
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エッカートが誤りの責任を認める
この騒動は、5月のプレーオフ準決勝第1戦を前に、サウサンプトンがミドルズブラのトレーニングセッションを撮影していたことが発覚した後に起きた。その後、クラブはシーズン序盤のオックスフォード・ユナイテッド戦とイプスウィッチ・タウン戦の前にも同様の違反があったことを認め、その結果、サウサンプトンはプレーオフ失格となり、今季開幕時に勝ち点4の減点処分を科された。
セント・メリーズで行われるポーツマスとの重要なサウスコースト・ダービーを前に、サウサンプトンのエッカート監督がメディア対応を行った。出場停止処分の執行猶予により、この33歳は重要な一戦でもテクニカルエリアに立つことが可能だが、長期にわたった法的手続きを振り返り、その結末は予測できないものだったと認めた。「評決が別の方向に進む可能性は十分にあった。これほど長い時間がかかった後でね。EFLからの評決があり、そして今は［FAからの］評決も出た。自分が予想することが、最終的に必ずしもその通りになるわけではない。だから自分としては、もう一度非を認めるだけだ」とエッカート監督は語った。
スパイ騒動の余波
勝ち点減点を受けたにもかかわらず、サウサンプトンは現在、チャンピオンシップ順位表で勝ち点10の13位につけており、今季ここまで4勝2分けを記録している。
エッカートは、自身への処分を不満なく受け入れる姿勢を崩しておらず、FAはより厳しい対応を取るべきだったと考える人々に対しても同様である。「自分はミスを犯した。それによって生じるいかなる結果も受け入れるのは自分の責任だ」と同選手は語った。また、ルール違反の内容を踏まえると出場停止処分の執行猶予は不十分だと感じる批判者たちに対しては、言うことは「何もない」と付け加えた。
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再びピッチに焦点が戻る
ピッチ外での騒動があったにもかかわらず、サウサンプトンの首脳陣は、チームが今季まずまずのスタートを切る中でもエッカートへの支持を維持している。この安定を土台に、指揮官はまもなく重要な一戦でタッチラインに立つことになり、サウサンプトンは11月27日にミドルズブラをホームに迎える予定だ。個人的な謝罪はすでに行われ、FAの調査も正式に終了したことで、両クラブは今後、シーズン残りでの見出しがピッチ上のパフォーマンスによってのみ作られるようにしたいと考えている。
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