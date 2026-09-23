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「もう働きたくない！」 元マンチェスター・シティの期待外れだったタイジャニ・レインデルス、5200万ポンドの移籍後にサウジアラビアの「金目当て」と驚きの告白
エティハドで不満を抱く
レインデルスはこの夏、フラストレーションの残る1シーズンだけを過ごしてマンチェスター・シティを去った。高い期待を背負い、4650万ポンドでACミランから加入した28歳だったが、定位置を確保するのに苦しみ、50試合に出場しながらも継続的なインパクトは残せなかった。最終的には、サウジ・プロリーグのアル・カディシーヤへ5200万ポンドで移籍した。
オランダ代表の同選手は、エティハドでの戦術的な起用法に根本的な不満を抱いていた。本来はダイナミックに上下動するインサイドハーフを好んでいたものの、繰り返し攻撃的なトップ下の位置で起用されていた。アトレティコ・マドリーやユヴェントスといった欧州クラブも関心を示していたが、シティの金銭的要求が中東行きへの道を開く形となった。
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「自分が金目当てだって？ それは否定できない」
レインデルスは当初、8月にアル・カーディシーヤの「野心」を理由に挙げ、「アジア最大のクラブ」になることを目指していると説明していた。しかし今では、自身の動機についてはるかに率直な見解を示している。複数年契約で総額8600万ポンドを受け取ると報じられているこのMFは、純粋に経済的な安心が決断を後押ししたと認めた。
「自分が金目当ての人間かって？ それは否定できない」と、レインデルスは『NOS』に語った。「現役生活が終わった後は、もう働かなくていいようにしたい。もちろん、マンチェスター・シティでの契約を終えた後でも、おそらく働く必要はなかっただろう。でも今回の移籍によって、自分の家族のこれから何世代先までの将来を確かなものにできる」
さらにこう続けた。「そこについて嘘をつくつもりはない。この契約にサインすることで、孫たちでさえ経済的に困らないようにできる。なら、なぜやらないんだ？ いくらでも道徳を振りかざすことはできるけど、誰だってそれにはイエスと言うと思う」
サウジ・プロリーグを擁護する
莫大な経済的利益があることを認めつつも、レインデルスは自身の競技キャリアがまだ終わりにはほど遠いと強調している。現在4位につけるアル・カディシアが戦うサウジ・プロリーグは、オランダ1部リーグよりも高いレベルにあると主張した。
レインデルスは「向こうでは毎試合、65パーセントの力でプレーできるようなものではない」と説明。「あれだけのビッグネームがいるサウジリーグを、私はエールディヴィジよりも高く評価している。あそこのฟุตบอลを判断したいなら、まず見なければならない」と語った。
さらに、アル・カディシアのブレンダン・ロジャーズ監督との会話によって、中東で3年から4年プレーした後でも、欧州のトップレベルの舞台に戻ることは依然として現実的な目標だと確信したという。レインデルスは「多くの人は、そうした一歩を選べばトップフットボーラーとしてのキャリアは終わりだという考えを持っていると思う。私も最初はそう感じていた。
「彼（ロジャーズ）は、ここで3年か4年、とても大きな喜びを持って問題なくプレーし、その後でヨーロッパに戻れると言っていた。今ではそうした例もたくさんある。それが私の目標でもある」
- ANP
代表活動が待っている
レインデルスは、新たに就任した代表監督シャビの下でもオランダ代表での地位を維持している。指揮官は最近の記者会見でサウジ・プロリーグのレベルを公に擁護しており、このMFの代表での将来性が揺らいでいないことを示した。すでにアル・カーディシーヤで最初の5試合で3ゴールを記録しているレインデルスは、オランダ代表が新たな戦術的アイデアを取り入れる中、クラブでの好調を代表の舞台でも発揮することを目指す。
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