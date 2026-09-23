莫大な経済的利益があることを認めつつも、レインデルスは自身の競技キャリアがまだ終わりにはほど遠いと強調している。現在4位につけるアル・カディシアが戦うサウジ・プロリーグは、オランダ1部リーグよりも高いレベルにあると主張した。

レインデルスは「向こうでは毎試合、65パーセントの力でプレーできるようなものではない」と説明。「あれだけのビッグネームがいるサウジリーグを、私はエールディヴィジよりも高く評価している。あそこのฟุตบอลを判断したいなら、まず見なければならない」と語った。

さらに、アル・カディシアのブレンダン・ロジャーズ監督との会話によって、中東で3年から4年プレーした後でも、欧州のトップレベルの舞台に戻ることは依然として現実的な目標だと確信したという。レインデルスは「多くの人は、そうした一歩を選べばトップフットボーラーとしてのキャリアは終わりだという考えを持っていると思う。私も最初はそう感じていた。

「彼（ロジャーズ）は、ここで3年か4年、とても大きな喜びを持って問題なくプレーし、その後でヨーロッパに戻れると言っていた。今ではそうした例もたくさんある。それが私の目標でもある」



