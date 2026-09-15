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「もう一度サッカーを楽しむ必要がある」 チェルシーとACミランで不発に終わった選手が、RBライプツィヒ復帰での胸中を明かす
レッドブル・アレーナでの雪辱劇
日曜、赤い風船とともに喜びを表すンクンクの姿がレッドブル・アレーナに戻ってきた。かつてブンデスリーガを席巻した選手にとって、まさに原点回帰の瞬間となった。海外での3年間のフラストレーションを経て、28歳はまるで生まれ変わったようだ。ミランからのレンタルでライプツィヒに復帰して以降、すでに大きなインパクトを残している。フランス人アタッカーは、最近のハンブルガーSV戦での5-0大勝で中心的な役割を果たし、クラブでの得点はアイントラハト・フランクフルトとの2023年DFBポカール決勝以来となる初ゴールを記録した。
以前ブンデスリーガ年間最優秀選手賞を受賞したクラブへの復帰を決断した理由について、ンクンクは自身の精神状態を率直に語った。「自分の状況では、またサッカーを楽しむ必要がある。ただサッカーのことだけを考え、試合に出て、自分がやりたいことをピッチでやる必要がある。自分にとってはそれが最善の選択肢だった」と、ンクンクは『Bulinews』に語った。
「あの時点では、それが自分にとって最善の選択肢だった。監督やクラブ幹部と話をしたとき、今季は自分にとってもクラブにとっても良いものになると全員が確信していた。少しも迷わず、この契約の実現に向けて動いた」
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スタンフォード・ブリッジで定位置を確保するのに苦戦
2023年に推定5200万ポンドでチェルシーへ加入したクリストファー・エンクンクの大型移籍は、本来であればスタンフォード・ブリッジでの新時代の幕開けとなるはずだった。しかし、この移籍は当初から不運に見舞われた。アメリカでのプレシーズンツアー中に負った重度の膝の負傷により、加入初年度の大半を欠場。本人もこの時期を振り返り、手術を受けることになったことで、新しいチームメートに溶け込むことができず、タイミングとして最悪だったと語っている。復帰後は、自らの価値を証明したいという焦りが、軽度の筋肉系の負傷を繰り返す悪循環につながった。
「タイミングの問題なんだ。というのも、僕が来た時はすべてがうまくいっていた。でもプレシーズンの終わりに、初めて手術を受けた。それは選手にとって良いタイミングではない。プレシーズンをやり切る必要があるからだ。僕はチームと一緒にシーズンをスタートできなかった。僕にとっては新しいクラブで、新しいチームメートもいた。負傷していると、チームメートのことを知っていくのは難しい」と、エンクンクは説明した。
「それでその後は、早く戻りたいと思っていた。自分の体の声を聞いていなかった。若かったし、早く戻ってプレーして、チームと一緒にトレーニングしたかったからだ。その結果、筋肉系の負傷のような細かいケガをたくさんした。だから、コンディションやフィジカル面の問題という意味で、最初のシーズンは良くなかった」
セリエAの戦術的な厳しさ
2025年にミランへ移籍してからも、その苦戦は続いた。チェルシー在籍期間全体で18ゴールを記録したものの、セリエAの戦術的な厳しさもまた、彼にとっては同じように窮屈なものだった。ンクンクは、イタリアのチームは失点しないことを主眼に置いて戦うことが多く、その結果として、より守備的で開放感の少ないプレースタイルになると説明した。ブンデスリーガやプレミアリーグを特徴づけるような、激しい攻防の応酬が乏しいことにもフラストレーションを感じていた。そのため、ライプツィヒ復帰の機会が訪れると、彼はためらわなかった。
「イタリアでは、チームは失点しないためにプレーしていると思う。より守備的なんだ。1チームが点を取った後は、点を取るのが難しくなる。そして先に1点を決めたチームでさえ、2点目を取りにいこうとは考えない。とても、とても難しい」とンクンクは語った。
「昨年、それを実感した。自分は常に前に出て得点しようと考えていたから、本当に難しかった。でも必要だったのは、自陣に残って自分たちのゴールを守ることだった。もちろん、個人として考えればフラストレーションはたまる。でも僕たちはフットボールをしている。これはチームスポーツだから、チームのことを考え、監督が求めることをして、そのアイデアの目標に到達しなければならない」
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代表チームでの野望と今後の目標
クラブでの成功にとどまらず、ンクンクはフランス代表として再び国際舞台に戻ることにも照準を合わせている。相次ぐ負傷に加え、ロンドンとミラノで安定した出場機会を得られなかったことで継続的な代表招集から遠ざかってきたが、本人はドイツ復帰を代表首脳陣の目に留まるための絶好の舞台と捉えている。フランス代表の選手層の厚さは認めつつも、この3シーズン欠いていた「継続性」を保つことができれば、招集は十分に手が届くと考えている。
「もちろん目標の一つだ。以前から目標だった。あのチームの質の高さは分かっているし、自分なら間違いなくそこに到達できる。ただ、タイミングも重要だし、試合ごとにプレーして結果を残せるようになることも大事だ」と語った。
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