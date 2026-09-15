2023年に推定5200万ポンドでチェルシーへ加入したクリストファー・エンクンクの大型移籍は、本来であればスタンフォード・ブリッジでの新時代の幕開けとなるはずだった。しかし、この移籍は当初から不運に見舞われた。アメリカでのプレシーズンツアー中に負った重度の膝の負傷により、加入初年度の大半を欠場。本人もこの時期を振り返り、手術を受けることになったことで、新しいチームメートに溶け込むことができず、タイミングとして最悪だったと語っている。復帰後は、自らの価値を証明したいという焦りが、軽度の筋肉系の負傷を繰り返す悪循環につながった。

「タイミングの問題なんだ。というのも、僕が来た時はすべてがうまくいっていた。でもプレシーズンの終わりに、初めて手術を受けた。それは選手にとって良いタイミングではない。プレシーズンをやり切る必要があるからだ。僕はチームと一緒にシーズンをスタートできなかった。僕にとっては新しいクラブで、新しいチームメートもいた。負傷していると、チームメートのことを知っていくのは難しい」と、エンクンクは説明した。

「それでその後は、早く戻りたいと思っていた。自分の体の声を聞いていなかった。若かったし、早く戻ってプレーして、チームと一緒にトレーニングしたかったからだ。その結果、筋肉系の負傷のような細かいケガをたくさんした。だから、コンディションやフィジカル面の問題という意味で、最初のシーズンは良くなかった」