「もう一人の」ルイス・スアレスをご紹介：アーセナルのストライカーがリスボンに復帰する前に、ヴィクトル・ジョケレスの不在を感じさせないスポルティングの新たな得点マシン

こうした実績が評価され、スポルティングは2023年夏、ギョケレスを2400万ユーロ（2000万ポンド／2750万ドル）という、結果的に破格の移籍金で獲得した。 その後、このスウェーデン人選手はリスボンでさらなる高みへと飛躍し、スポルティングでのわずか102試合で97ゴールを記録。2025年にはリーグ連覇とポルトガルカップ制覇に貢献した。スポルティングのルイ・ボルジェス監督が述べたように、ギョケレスはクラブの歴史において「一つの時代を象徴する存在」となった。
したがって、昨夏にギョケレスが去るのは必然であり、アーセナルが果敢に動き、27歳の選手を6400万ポンド（8600万ドル）で獲得した。出だしは遅かったものの、ギョケレスは北ロンドンでようやく調子を取り戻したようで、火曜日に控えるチャンピオンズリーグ準々決勝での古巣との対戦を前に、全大会通算で17ゴールを記録している。
しかし、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデではすべての注目がジョケレスに集まるだろうが、スポルティングはすでに元背番号9の穴を埋めることに成功している。ルイス・スアレス（いや、あの選手ではない！）はリスボン加入以来、ジョケレスを彷彿とさせる数字を記録しており、前任者と同様に2部リーグから引き抜かれたこの選手が、ボルジェス監督率いるチームがアーセナルに苦戦を強いるための鍵となるだろう。