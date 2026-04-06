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Luis Suarez Viktor Gyokeres GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

「もう一人の」ルイス・スアレスをご紹介：アーセナルのストライカーがリスボンに復帰する前に、ヴィクトル・ジョケレスの不在を感じさせないスポルティングの新たな得点マシン

Analysis
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ルイス・スアレス
ヴィクトル・ギェケレシュ
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スポルティングCP 対 アーセナル

スポルティングCPがヴィクトル・ジョケレスを獲得した際、彼らはトップリーグ以外でのみ安定した得点力を発揮していたこのストライカーに、かなりの賭けに出た。ブライトンでは期待に応えられなかったジョケレスだったが、チャンピオンシップではディフェンス陣にとって脅威となる存在であり、コヴェントリー・シティ（スカイ・ブルーズ）での2年半の間に43ゴールを記録していた。

こうした実績が評価され、スポルティングは2023年夏、ギョケレスを2400万ユーロ（2000万ポンド／2750万ドル）という、結果的に破格の移籍金で獲得した。 その後、このスウェーデン人選手はリスボンでさらなる高みへと飛躍し、スポルティングでのわずか102試合で97ゴールを記録。2025年にはリーグ連覇とポルトガルカップ制覇に貢献した。スポルティングのルイ・ボルジェス監督が述べたように、ギョケレスはクラブの歴史において「一つの時代を象徴する存在」となった。

したがって、昨夏にギョケレスが去るのは必然であり、アーセナルが果敢に動き、27歳の選手を6400万ポンド（8600万ドル）で獲得した。出だしは遅かったものの、ギョケレスは北ロンドンでようやく調子を取り戻したようで、火曜日に控えるチャンピオンズリーグ準々決勝での古巣との対戦を前に、全大会通算で17ゴールを記録している。

しかし、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデではすべての注目がジョケレスに集まるだろうが、スポルティングはすでに元背番号9の穴を埋めることに成功している。ルイス・スアレス（いや、あの選手ではない！）はリスボン加入以来、ジョケレスを彷彿とさせる数字を記録しており、前任者と同様に2部リーグから引き抜かれたこの選手が、ボルジェス監督率いるチームがアーセナルに苦戦を強いるための鍵となるだろう。

  • Granada CF v Real Madrid CF - La Liga SantanderGetty Images Sport

    欧州への第一歩

    コロンビアのサンタ・マルタで生まれたスアレスは、2016年にグラナダが彼のユース時代を過ごしたクラブ「レオーネス」から獲得し、当時まだ10代だった彼をリザーブチームに配属したことをきっかけに、ヨーロッパへ移籍した。その後、このスペインのクラブのオーナーであるポッツォ家は、18か月後にスアレスを傘下の別のクラブであるワトフォードへ移籍させたが、彼は「ホーネッツ」での出場機会を得ることはなかった。

    むしろ、スアレスはその後3シーズンをスペインへのレンタル移籍で過ごし、最初はレアル・バリャドリードの「B」チーム、次いで2部リーグのジムナスティックでプレーした。しかし、彼が真に注目を集めるようになったのは2019-20シーズンになってからで、セグンダ・ディビシオン（2部リーグ）のレアル・サラゴサで19ゴールを叩き出した。

    その活躍がポッツォ一家を納得させ、スアレスはグラナダへ完全移籍することとなった。当時、グラナダはラ・リーガで7位に入り、クラブ史上初のヨーロッパカップ戦出場権（ヨーロッパリーグ）を獲得し、その準備を進めていた。スアレスはトップリーグ初挑戦のシーズンで7ゴールを挙げ、翌シーズンもさらに8ゴールを追加したが、それだけではグラナダの降格を防ぐには至らなかった。

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  • Luis Suarez Almeria 2023-24Getty Images

    肉体的・精神的な苦闘

    しかし、スアレスはグラナダでプレーすることはなく、代わりにスペインからフランスへと移籍し、2022年夏に1000万ユーロ（850万ポンド／1150万ドル）の移籍金でマルセイユに加入した。リーグ・アンでのスタートも夢のようなもので、デビュー戦となったランス戦で2得点を挙げ、4-1の勝利に貢献した。

    しかし、それがスタッド・ヴェロドロームでのスアレスのキャリアの頂点となることが判明した。その後、彼はわずか10試合に出場（うち先発は3試合のみ）し、あと1ゴールを挙げただけで、5年契約を結んでからわずか6ヶ月で戦力外と見なされてしまった。こうして彼はスペインに戻り、2023年1月、降格の危機に瀕していたアルメリアへ当初はレンタル移籍した。

    アルメリアは、スアレスがチームのラ・リーガ残留に貢献すれば完全移籍に切り替えることで合意していた。得点力は決して高いものではなかったが、このコロンビア人選手の4ゴール5アシストは、新天地が降格圏からわずか1位、1ポイント差で逃れる上で決定的な役割を果たした。

    しかし、それは一時的な延命に過ぎなかった。アルメリアは2023-24シーズンのリーガ・エスパニョーラ開幕から28試合連続で勝利を挙げられず、わずか21ポイントしか獲得できないまま、最終的に降格した。スアレスは10月、古巣グラナダとの3-3の引き分け試合の終盤に脚を骨折し、シーズンの大半をベンチから観戦せざるを得なかった。 皮肉なことに、スアレスはその試合の序盤にハットトリックを達成していたものの、担架で運び出され、涙ながらに試合を終えることとなった。

    その怪我によりスアレスは暗い状況に陥り、その後の数ヶ月間、メンタルヘルスに苦しんだ。

    「うつ状態に陥りましたが、トレーニングと心理カウンセラーの助けを借りて、徐々に回復しました」と彼は『エル・エスペクタドール』紙に明かした。「ベッドから起き上がることもできませんでした。怪我をしたんです…あの怪我がなければ、どん底まで落ち込むことはなかったでしょう。それは私の精神力を強める助けになりました。怪我をした時、すべてを失うかもしれないと感じましたが、あの困難な瞬間を経験していなければ、今の私はいないでしょう。

    「すべてを変えたかった。髪を少し伸ばし、ユニフォームの背番号も変えた（父の名前であるルイス・ハビエル・スアレスを使い始めた）。これらは、ある段階が終わり、別の段階が始まる過程なのだ。」

  • Luis Suarez Sporting CP 2025-26Getty Images

    立ち直る

    こうしてスアレスはセグンダ・ディビシオンに戻ることとなり、アルメリアでのシーズン開幕から7試合でわずか2得点にとどまった。しかし、あの凄惨な怪我から1年が経過すると、スアレスは相手ディフェンスにとってほぼ止められない存在となり、27得点を挙げてセグンダ・ディビシオンの得点王に輝いた。さらに8アシストを記録し、コパ・デル・レイではハットトリックを決めてセビージャを敗退させた。

    ギョケレスでの成功を踏まえ、スポルティングは、スアレスがスペインとフランスでのキャリアを通じてトップリーグ107試合でわずか26ゴールにとどまっていたにもかかわらず、その好調さをポルトガル・リーガでも発揮できると確信していた。 スポルティングは2025年2月、ジョケレスの退団に備えて初めてスアレスと接触し、2500万ユーロ（2200万ポンド／2900万ドル）でのリスボン移籍が正式に決まった頃には、事情通の間ではすでにスアレスがスポルティングで大活躍すると予想されていた。

    「彼の仕事への姿勢、特性、そして成績を考えると、スアレスはスポルティングが獲得できる中で、ギョケレスに最も近い存在だ」と、元スポルティングFWでスペイン出身のトニートは『ア・ボラ』紙に語った。 「ジョケレスがアルヴァラーデで2年間に成し遂げたことを考えれば、またスアレスの実戦でのパフォーマンスを待たなければならないという点からも、これは強気な意見だと承知している。しかし彼は非常にハードワークし、多くのゴールを決め、高いクオリティを備えた選手だ。

    「私にとっては非常に良い補強であり、繰り返すが、スポルティングが獲得できる選手の中で、ジョケレスに最も近い存在だ」

  • FBL-POR-LIGA-SPORTING-MOREIRENSEAFP

    「限界なんてない」

    得点面から見れば、その予測は的中したと言える。スアレスは今シーズンこれまでに42試合で33ゴールを記録しており、そのうち24ゴールはポルトガルリーグ王者である現所属チームでのリーグ戦25試合で挙げたものだ。対照的に、ジョケレスはアルヴァラーデでの初シーズン、全大会通算で43ゴールを記録した。

    「日々向上するよう努力しているし、もちろんヴィクトル・ジョケレスの記録を塗り替えたいとは思うが、そのことで夜も眠れないほど気にかけているわけではない」と、スアレスは1月、コロンビアのテレビ局「Win Sports」の取材に対し、リスボンで自身の前任者であるジョケレスの成績を上回るかどうかについて問われた際に語った。 「『1シーズンで何ゴールを決めたいか』というのはよくある質問だ。僕はいつも、自分には上限はないと言っている。毎シーズン、そしてその瞬間瞬間を、常に上達するための糧にするよう努力しているんだ」

    しかし、両者は異なるタイプの選手であり、スアレスは前任者よりもはるかに機動性が高い。28歳の彼は、その俊敏さとボールコントロール能力の高さから、キャリアの中で時折左サイドから試合をスタートさせることさえあった。対照的に、ギョケレスは、ブライトンが彼を中央ではなくワイドで起用することに固執したため、ブライトンでのキャリアを事実上台無しにされた。

    「ヴィクトルに関しては、適応に時間がかかった。彼は連携やファーストタッチ、ワンツーパスを求めるタイプではなく、むしろ縦への突破を重視する選手だったからだ」と、スポルティングのMFペドロ・ゴンサルヴェスは9月、ジョルナル・スポルティング紙に語った。「当時は彼のプレースタイルに順応するのが難しかったが、ご存知の通り、彼はクラブで歴史を刻んだ。 今、ルイスや[フランシスコ]・トリンカオとプレーするスタートはかなりスムーズだ。」

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-COLAFP

    「キャリアの中で最高の瞬間」

    スアレスはスポルティングにおいて国内リーグで目覚ましい活躍を見せているだけでなく、1983年の準々決勝進出以来となるクラブ史上最高の成績を収めたチャンピオンズリーグでの戦いにおいても、重要な役割を果たしている。今シーズン、スアレスは欧州の舞台で10試合に出場し5得点を挙げた。中でも特に際立っていたのは、前回王者のパリ・サンジェルマン戦で決めた決勝点となる2ゴールで、この活躍によりボルヘス監督率いるチームはグループステージを7位で終え、プレーオフを回避することができた。

    「今がキャリアと人生において最高の瞬間だと感じています」とスアレスは今シーズン序盤に語った。「しかし、まだ成し遂げなければならないこと、埋めるべき空白は残っています……とはいえ、確かに今は最高の状態にあると思います。幸せになるためにスポルティングに来ましたが、とても温かく迎え入れてもらい、家族も大喜びです。要するに、個人的なレベルでは、今が幸せの絶頂にあると言えます」

    その幸福感は代表チームにも波及しており、スアレスは今夏のワールドカップを控え、コロンビア代表の正ストライカーとしての地位を確立した。 

    同胞のラダメル・ファルカオ、ハメス・ロドリゲス、ルイス・ディアスに続き、ポルトガルサッカー界で成功を収めたスアレスは、代表の序列においてジョン・デュランらを凌駕し、6月17日にメキシコシティで行われるウズベキスタンとの開幕戦での先発出場が最有力視されている。

    スアレスの代表キャリアにおけるこれまでのハイライトは、間違いなく去る9月に訪れた。ベネズエラ戦（6-3）で4得点を挙げ、2011年にウルグアイの同名選手以来、CONMEBOL予選で「4ゴール」を記録した初の選手となったのだ。

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-SPORTING-PSGAFP

    「誰にも怖くない」

    ワールドカップへの注目が集まる前に、スアレスにはまだクラブでの課題が残っている。スポルティングは現在、ポルトガル・リーガ首位のポルトに5ポイント差をつけられているものの、試合数が1試合少ない状況にある。また、ポルトガルカップ準決勝の第1戦を終え、ポルトに対して1-0でリードしている。

    しかし、スポルティングにとって最も困難な試練は、おそらく来週訪れるだろう。今シーズン、欧州の舞台でアーセナルに勝利した初のチームとなることを目指しているからだ。手強い相手ではあるが、スアレスはこの一戦に前向きな姿勢で臨んでいる。

    「我々は誰をも恐れていない」と彼は『レコード』紙に語った。「すべての対戦相手を尊重しているが、恐れる相手はいない…ヨーロッパに来た当初、私はこの種の挑戦に精神的に準備ができていなかった。なぜ彼らが私をここに連れてきたのかを示す責任がある。それが私を最も駆り立てる原動力だ。クラブとファンの信頼に応えなければならないからだ」

    確かにアーセナルも、スアレスを封じ込めるという課題を軽視することはないだろう。ボルヘスが「野獣」と称するこの選手より、今シーズンの欧州トップ30リーグ（UEFA係数に基づく）でより多くのリーグゴールを挙げているのは、ハリー・ケインだけだ。そしてもしガンナーズが本来の力を発揮できなければ、彼ら自身の高額ストライカーの後継者として獲得されたこの男が、思わぬ痛手となる可能性もある。

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