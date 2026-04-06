「もう一人の」ルイス・スアレスをご紹介：アーセナルのストライカーがリスボンに復帰する前に、ヴィクトル・ジョケレスの不在を感じさせないスポルティングの新たな得点マシン

しかし、スアレスはグラナダでプレーすることはなく、代わりにスペインからフランスへと移籍し、2022年夏に1000万ユーロ（850万ポンド／1150万ドル）の移籍金でマルセイユに加入した。リーグ・アンでのスタートも夢のようなもので、デビュー戦となったランス戦で2得点を挙げ、4-1の勝利に貢献した。

しかし、それがスタッド・ヴェロドロームでのスアレスのキャリアの頂点となることが判明した。その後、彼はわずか10試合に出場（うち先発は3試合のみ）し、あと1ゴールを挙げただけで、5年契約を結んでからわずか6ヶ月で戦力外と見なされてしまった。こうして彼はスペインに戻り、2023年1月、降格の危機に瀕していたアルメリアへ当初はレンタル移籍した。

アルメリアは、スアレスがチームのラ・リーガ残留に貢献すれば完全移籍に切り替えることで合意していた。得点力は決して高いものではなかったが、このコロンビア人選手の4ゴール5アシストは、新天地が降格圏からわずか1位、1ポイント差で逃れる上で決定的な役割を果たした。

しかし、それは一時的な延命に過ぎなかった。アルメリアは2023-24シーズンのリーガ・エスパニョーラ開幕から28試合連続で勝利を挙げられず、わずか21ポイントしか獲得できないまま、最終的に降格した。スアレスは10月、古巣グラナダとの3-3の引き分け試合の終盤に脚を骨折し、シーズンの大半をベンチから観戦せざるを得なかった。 皮肉なことに、スアレスはその試合の序盤にハットトリックを達成していたものの、担架で運び出され、涙ながらに試合を終えることとなった。

その怪我によりスアレスは暗い状況に陥り、その後の数ヶ月間、メンタルヘルスに苦しんだ。

「うつ状態に陥りましたが、トレーニングと心理カウンセラーの助けを借りて、徐々に回復しました」と彼は『エル・エスペクタドール』紙に明かした。「ベッドから起き上がることもできませんでした。怪我をしたんです…あの怪我がなければ、どん底まで落ち込むことはなかったでしょう。それは私の精神力を強める助けになりました。怪我をした時、すべてを失うかもしれないと感じましたが、あの困難な瞬間を経験していなければ、今の私はいないでしょう。

「すべてを変えたかった。髪を少し伸ばし、ユニフォームの背番号も変えた（父の名前であるルイス・ハビエル・スアレスを使い始めた）。これらは、ある段階が終わり、別の段階が始まる過程なのだ。」