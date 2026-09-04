エステヴァオは、自身の強みが前への推進力にあるだけに、守備の役割を担いたいとは思わないだろう。19歳の成長が妨げられる可能性について、元チェルシーのポジェが、ベッティングサイトの信頼できるガイドであるGambling.comの提供で、GOALにこう語った。「100パーセントある。でも、それはハドソン＝オドイでも起きたことだろう？ トゥヘルが5バックをやろうとして、ウイングの選手をウイングバックで使おうとしたのを覚えているかい？ そして、ハドソン＝オドイには無理だったのは分かっている。そうして彼は去った。ウイングバックでプレーしたくなかったからだ。彼はウインガーだった。

「そして今のところは、まだそれが起きていないのはうれしい。一時的にはね。でも、その時はネトについても同じことを思った。彼がそれをすごく喜んでいるようには見えなかった。この前、リース・ジェームズが彼を呼んで『下がれ、友よ、お前はウイングバックだ』と言っているのを見ただろう。彼はおそらく『そこでもプレーしないといけない。そこでプレーしなければ、試合に出られないんだから』と思っている。それが現状だ。

「でも、そうだね。適応しないといけない。そして、それは今シャビが考えなければならないことになる。攻撃面では間違いなく機能しているよ、100パーセントね。

「つまり、彼らが決めたゴールは驚異的だし、作り出したチャンスも見事だ。とはいえ、明らかに守備は機能していない。2試合で失点が多すぎる。そこがバランスなんだ。4-3で勝っている間はみんな満足する。だが3-2で負け始めると、『失点が多すぎる』と言われる。3失点しているのは同じなんだからね。どうなるか見てみよう」