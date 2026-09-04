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もう一人のカラム・ハドソン＝オドイ？ エステヴァオはチェルシーのシステムでどこに当てはまるのか。チェルシーのレジェンド、グス・ポジェがウイングバック起用への懸念を提起
プレミアリーグ移籍を完了した「メッシーニョ」が好印象を残す
チェルシーのサポーターは昨季、エステヴァンが18歳を迎えた後にパルメイラスから高額移籍を完了したのを見て、すぐに彼を気に入った。その才能ある南米出身選手は、試合の流れを変える魔法のようなプレーぶりから『メッシーニョ』（リトル・メッシ）と呼ばれていた。
その能力は、不運なハムストリングの負傷によってウェストロンドンでのデビューシーズン、そして2026年ワールドカップへの夢に終止符が打たれる前まで、いかんなく発揮されていた。36試合で8ゴールを記録し、しばしばファンを総立ちにさせた。
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チェルシーは現在、アロンソの下でウインガーを置かない布陣を好んでいる
今回は同じような起用が予想されていた。すでにプレミアリーグでの生活の要求に完全に順応していたからだ。しかし、再びベンチに変化があったことで、アプローチにも変化が生まれている。現在はシャビ・アロンソが指揮を執り、3-4-3の布陣を好んでいる。
イングランド代表のコール・パーマーとモーガン・ロジャーズが、ブラジル人FWジョアン・ペドロの後方に入る2つのトップ下を務めているため、その先発11人に純粋なウインガーの居場所はない。エステヴァオは右サイドで最も力を発揮しているように見える。
アロンソはすでに工夫を凝らしており、右サイドバックをセントラルMFで起用したり、ポルトガル人FWペドロ・ネトにウイングバックを務めるよう求めたりしている。かつてチェルシーで活躍したハドソン＝オドイも、最終的に退団する前、トーマス・トゥヘルから同様の役割変更を求められたことがあった。
エステヴァオはチェルシーで重要な役割を担うことになるのか？
エステヴァオは、自身の強みが前への推進力にあるだけに、守備の役割を担いたいとは思わないだろう。19歳の成長が妨げられる可能性について、元チェルシーのポジェが、ベッティングサイトの信頼できるガイドであるGambling.comの提供で、GOALにこう語った。「100パーセントある。でも、それはハドソン＝オドイでも起きたことだろう？ トゥヘルが5バックをやろうとして、ウイングの選手をウイングバックで使おうとしたのを覚えているかい？ そして、ハドソン＝オドイには無理だったのは分かっている。そうして彼は去った。ウイングバックでプレーしたくなかったからだ。彼はウインガーだった。
「そして今のところは、まだそれが起きていないのはうれしい。一時的にはね。でも、その時はネトについても同じことを思った。彼がそれをすごく喜んでいるようには見えなかった。この前、リース・ジェームズが彼を呼んで『下がれ、友よ、お前はウイングバックだ』と言っているのを見ただろう。彼はおそらく『そこでもプレーしないといけない。そこでプレーしなければ、試合に出られないんだから』と思っている。それが現状だ。
「でも、そうだね。適応しないといけない。そして、それは今シャビが考えなければならないことになる。攻撃面では間違いなく機能しているよ、100パーセントね。
「つまり、彼らが決めたゴールは驚異的だし、作り出したチャンスも見事だ。とはいえ、明らかに守備は機能していない。2試合で失点が多すぎる。そこがバランスなんだ。4-3で勝っている間はみんな満足する。だが3-2で負け始めると、『失点が多すぎる』と言われる。3失点しているのは同じなんだからね。どうなるか見てみよう」
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チェルシーの2026-27シーズン日程：次戦はアーセナル戦のアウェーゲーム
エステヴァオは、チェルシーの今季開幕戦となった近隣ライバルのフラム戦で3-2のダービー勝利を収めた試合で、パーマーに代わって途中出場から7分間プレーした。その後、カラバオカップ2回戦のルートン戦勝利では先発出場している。
その評価の高さを考えれば、今季は十分な出場時間を得るはずだが、パーマーとロジャーズからポジションを奪うのは難しいかもしれない。さらにウイングバックで先発に名を連ねる可能性も高くはなく、アロンソは全員を満足させるという点で、やや難しい課題に直面している。
チェルシーはここまでプレミアリーグで勝ち点6を獲得しており、さらにワールドカップ優勝GKエミ・マルティネスを守備の綻びを埋める狙いで獲得。次戦は日曜日、王者アーセナルの本拠地に乗り込む厳しい一戦に臨む。
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