ホームチームがすでに5人の交代枠を使い切っていた中、試合終盤にチャロバが負傷で担架で運び出され、チェルシーにとってこの夜はさらに悪い方向へと転がり落ちた。このDFの退場により、ブルーズは残り数分を10人で戦わなければならなくなり、スコアボード上の敗北に加え、身体的な痛手も負うこととなった。失望に満ちた欧州の夜だった。

試合終了後、ロゼニオール監督は医療部門からの初期診断結果を明かした。「トレヴォーについて、医療チームに確認したところ、足首の上部を捻挫しているとのことだ。もう1人もディフェンダーを失うわけにはいかないから、深刻な怪我ではないことを祈っている」と監督は説明した。

チェルシーはすでにリース・ジェームズとマロ・グストという2人の右サイドバックを欠いていたため、チャロバの離脱は特に痛手となっている。