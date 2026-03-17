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「もうディフェンダーを失うわけにはいかない」――チェルシーのディフェンダー、トレヴォ・チャロバがPSG戦で担架で運び出され、リアム・ロゼニオールは「深刻な」負傷を懸念
チャロバの怪我への懸念
ホームチームがすでに5人の交代枠を使い切っていた中、試合終盤にチャロバが負傷で担架で運び出され、チェルシーにとってこの夜はさらに悪い方向へと転がり落ちた。このDFの退場により、ブルーズは残り数分を10人で戦わなければならなくなり、スコアボード上の敗北に加え、身体的な痛手も負うこととなった。失望に満ちた欧州の夜だった。
試合終了後、ロゼニオール監督は医療部門からの初期診断結果を明かした。「トレヴォーについて、医療チームに確認したところ、足首の上部を捻挫しているとのことだ。もう1人もディフェンダーを失うわけにはいかないから、深刻な怪我ではないことを祈っている」と監督は説明した。
チェルシーはすでにリース・ジェームズとマロ・グストという2人の右サイドバックを欠いていたため、チャロバの離脱は特に痛手となっている。
- AFP
ブリッジでの歴史的な崩壊
火曜日の0-3の敗戦により、2試合合計スコアは8-2となり、同大会のノックアウトステージにおいてクラブ史上最大の合計得点差での敗北となった。PSGは試合開始から決定力を見せ、クヴィチャ・クヴァラツヘリア、ブラッドリー・バルコラ、セニー・マユルが相次いでゴールを決め、ホームの観客を沈黙させた。
ロゼニオール監督は、フランスの対戦相手と比較して自チームに決定力不足があったことを嘆いた。「厳しい夜だった。厳しい試合になることは分かっていたし、あのような形で試合を始めることになるとも予想していた。我々は相手陣の最終ライン付近でボールを保持していたが、このレベルではミスは許されない。相手ゴールエリア内でボールを保持していたにもかかわらず、バルコラが25ヤードからのシュートをゴール上隅に突き刺した。彼らの自信はさらに高まった」とロゼニオール監督は語った。
選手起用の賭けが裏目に出る
負傷者が相次ぐ中、ロゼニオール監督は右サイドバックにママドゥ・サールを起用するなど、急造の守備陣を組むことを選択した。しかし、個々のミスが重なりPSGに主導権を握られるなど、この采配は思うような成果を上げられなかった。監督は若手に信頼を寄せた自身の判断を擁護しつつも、序盤の失点が心理的な打撃となったことを認め、サールはハーフタイムに交代した。
チェルシーの指揮官は次のように述べた。「ママドゥは非常に良い選手だが、我々は2人の定位置の右サイドバックを欠いていた。選手を起用し、彼らを信頼しなければならない時もある。あの失点は我々の勢いを削いでしまった。」
- AFP
焦点は国内での生き残りに移る
欧州での戦いが終わったチェルシーは、今やプレミアリーグに再び焦点を移さなければならない。土曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるエバートン戦に向け、歴史的に手強い敵地での一戦に備えることになる。
チャロバの出場が危ぶまれていることで、シーズンの完全な崩壊を避けるために安定性が切実に求められているこの時期に、守備陣が手薄な状況となっている。
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