AFP
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「もうケンカはなしだ！」。ブルーノ・ギマランイスが爆笑もののデクラン・ライスのメッセージを明かす。アーセナルがニューカッスルMFを7500万ポンドで獲得完了へ
ライスが新たなチームメートに接触
28歳のMFは2030年までの契約を北ロンドンのクラブと締結し、さらに1年延長のオプションも付帯。これにより、セント・ジェームズ・パークでの成功を収めた日々に終止符を打った。近年はアーセナルの選手たちとピッチ上で激しいやり合いを繰り広げてきたギマランイスだが、この移籍に際して最初に祝福のメッセージを送ってくれた一人がデクラン・ライスだったことを明かした。
クラブ公式サイトに対し、ギマランイスはイングランド代表から受け取った友好的な“警告”の内容を明かした。「ライスからメッセージが届いた。『ここに来いよ、そしてもうケンカはなしだ。今は僕たちは仲間なんだから』とね」とブラジル人MFは認めた。「彼がメッセージをくれてうれしかった。ただ、ここにいる僕たちの中盤は、自分の考えではヨーロッパでも最高クラスの一つだ」
- Getty Images Sport
ブラジル人のつながりがエミレーツ移籍を後押し
交渉の過程でギマランイスと連絡を取っていた見慣れた顔は、ライスだけではなかった。このMFは、自身の代表でのチームメートであるガブリエウ・マガリャンイスもまた、自分にロンドンへの移籍を決断させるうえで重要な役割を果たしたと明かした。
アーセナルのCBの粘り強さについて詳しく語ったギマランイスは、次のように付け加えた。「ビッグ・ガビは本当に興奮していた。彼からメッセージが来るたびに、『君を待っているよ。いつ来るんだ？』と言われた。ブラジル人選手たちだけでなく、ここには素晴らしいスカッドがあるし、彼らに加わることにとても興奮している」
アルテタが自称「戦士」を獲得
ギマランイスは、粘り強さと高い技術力で評価を確立して到着した。そして本人は、それが自身のキャリアの次の段階に完璧に合う資質だと考えている。お披露目の場で「とても興奮している」と認め、こう続けた。「人生のこのタイミングで、こうした挑戦が必要なんだ。タイトルを獲りたいし、歴史を作りたい。そして、それを成し遂げるのにここは正しい場所だと思っている」
このMFに野心が欠けていないのは明らかで、エミレーツ・スタジアムに永続的な足跡を残したいという思いを口にした。さらにこう説明している。「ここまで自分がやってきたことは非常に大きい。でも、もっと欲しい。アーセナルのために勝ちたい。自分のキャリアでもっと多くのタイトルを獲りたいし、28歳でピークにある今、ここは正しい場所だと思っている。
「自分はあなたたちの戦士だ。決して諦めない。願わくは、一緒にたくさん、たくさんの素晴らしい思い出を作れればと思う」
- Getty Images
王者の心臓部を強化へ
この移籍で重要な役割を果たしたスポーティングディレクターのアンドレア・ベルタは、このブラジル人選手の多様性がミケル・アルテタの戦術構築に大きな変化をもたらすと考えている。アーセナルは昨季、守備の堅さへの依存が過度だと受け取られる形で一部批判にさらされており、ギマランイスが低い位置から必要な創造性をもたらすことに期待が寄せられている。
「ブルーノ・ギマランイスをクラブに迎えられたことを大変うれしく思う」とベルタは語った。「皆さんも見てきた通り、ブルーノは守備的MFとしても、ボックス・トゥ・ボックスの選手としてもプレーできる。質と運動量を兼ね備えており、毎年チームに得点とアシストをもたらしてきた。
「ブルーノの加入によって、ミケルは我々のプレースタイルをさらに発展させることができる。また、チーム内の競争力も高まるはずだ。これは主要タイトル獲得を目指すうえで、求められる基準を維持するために不可欠である」
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