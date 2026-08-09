ギマランイスは、粘り強さと高い技術力で評価を確立して到着した。そして本人は、それが自身のキャリアの次の段階に完璧に合う資質だと考えている。お披露目の場で「とても興奮している」と認め、こう続けた。「人生のこのタイミングで、こうした挑戦が必要なんだ。タイトルを獲りたいし、歴史を作りたい。そして、それを成し遂げるのにここは正しい場所だと思っている」

このMFに野心が欠けていないのは明らかで、エミレーツ・スタジアムに永続的な足跡を残したいという思いを口にした。さらにこう説明している。「ここまで自分がやってきたことは非常に大きい。でも、もっと欲しい。アーセナルのために勝ちたい。自分のキャリアでもっと多くのタイトルを獲りたいし、28歳でピークにある今、ここは正しい場所だと思っている。

「自分はあなたたちの戦士だ。決して諦めない。願わくは、一緒にたくさん、たくさんの素晴らしい思い出を作れればと思う」



