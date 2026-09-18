HMB-Media
翻訳者：
「もうキャットウォークはない！」 ジネディーヌ・ジダンはフランス代表でいかに厳格な新秩序を敷いているのか
ジダン、断固たる文化的転換の中でクレールフォンテーヌのメディア公開を廃止
『RMC Sport』によると、フランスの新監督ジネディーヌ・ジダンは、自身にとって初の代表トレーニングキャンプを前に、クレールフォンテーヌで断固とした変更を導入した。ワールドカップ優勝メンバーでもあるジダンは、月曜日に行われた恒例の選手到着の様子について、記者やカメラによる取材を断固として禁止した。
ここ数年、代表拠点への選手到着は、ジュール・クンデのようなスター選手が奇抜な服装で話題を集めるなど、非公式なファッションショーのようなものへと変わっていた。
ジダンは、ピッチ上の準備に完全に集中させるため、この外向けの演出にすぐさま終止符を打つことを決めた。
- AFP
新監督が完全な集中と内部統制を要求
ジダン監督のテクニカルスタッフは、メディアの過熱や不必要な論争を避けるため、キャンプ序盤を厳格な内部管理の下に置きたいと考えている。カメラマンの立ち入りを禁じることで、指揮官はチームが落ち着いて新たな要求に順応できるようにする意向だ。
スタッフは、撮影クルーを排除することで、選手たちが個人的な見栄えよりもピッチ上でのパフォーマンスを優先できると考えている。
拡充されたバックルームスタッフが綿密なスカウティングを完遂する
規律面の調整と並行して、ジダンは前任者ディディエ・デシャンよりも大規模なテクニカルスタッフを編成し、8月中旬にはクレールフォンテーヌでセミナーを開いた。主要アシスタントのダビド・ベトニと公式オブザーバーのステファン・プランクは候補者を視察するため各地のスタジアムを広く回り、アーサー・オシュドがフィジカルトレーナーとして加わった。
メディカル部門の調整も完了し、足病医のセルジュ・イジドロが、解任された後任としてマルク・ルタリに代わって就任した。
ジダンは国内の有望株を見極めるため、自らボラール＝ドゥルリス・スタジアムで行われたトロフェ・デ・シャンピオンを視察した。
- CordonPress
現代化されたメンバー発表が新時代の幕開けを告げる
ジダンは金曜日の午後6時、刷新された発表形式で、自身にとって初のフランス代表メンバーを正式に発表する。新監督は、デシャンの14年間の在任中に用いられてきた従来の手法を見直す考えだ。
メンバーは拡大され、新たな顔ぶれの招集も見込まれる中、代表チームは来週、厳格な新ガイドラインの下で活動を開始する。
フランス代表は新たな章の始まりにあたり、初日から全面的な規律の確立を目指している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。