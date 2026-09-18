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ライブ
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Alvino Hanafi
翻訳者：

「もうキャットウォークはない！」　ジネディーヌ・ジダンはフランス代表でいかに厳格な新秩序を敷いているのか

フランス
Z. Zidane

ジネディーヌ・ジダンは、クレールフォンテーヌで行うフランス代表監督として初のトレーニングキャンプに向け、厳格なメディア封鎖を敷いた。元レアル・マドリー監督は、恒例となっていた選手到着時のファッションショーを廃止し、サッカーへの完全な集中を取り戻すことを目指している。

  • ジダン、断固たる文化的転換の中でクレールフォンテーヌのメディア公開を廃止

    『RMC Sport』によると、フランスの新監督ジネディーヌ・ジダンは、自身にとって初の代表トレーニングキャンプを前に、クレールフォンテーヌで断固とした変更を導入した。ワールドカップ優勝メンバーでもあるジダンは、月曜日に行われた恒例の選手到着の様子について、記者やカメラによる取材を断固として禁止した。

    ここ数年、代表拠点への選手到着は、ジュール・クンデのようなスター選手が奇抜な服装で話題を集めるなど、非公式なファッションショーのようなものへと変わっていた。

    ジダンは、ピッチ上の準備に完全に集中させるため、この外向けの演出にすぐさま終止符を打つことを決めた。

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    新監督が完全な集中と内部統制を要求

    ジダン監督のテクニカルスタッフは、メディアの過熱や不必要な論争を避けるため、キャンプ序盤を厳格な内部管理の下に置きたいと考えている。カメラマンの立ち入りを禁じることで、指揮官はチームが落ち着いて新たな要求に順応できるようにする意向だ。

    スタッフは、撮影クルーを排除することで、選手たちが個人的な見栄えよりもピッチ上でのパフォーマンスを優先できると考えている。

  • 拡充されたバックルームスタッフが綿密なスカウティングを完遂する

    規律面の調整と並行して、ジダンは前任者ディディエ・デシャンよりも大規模なテクニカルスタッフを編成し、8月中旬にはクレールフォンテーヌでセミナーを開いた。主要アシスタントのダビド・ベトニと公式オブザーバーのステファン・プランクは候補者を視察するため各地のスタジアムを広く回り、アーサー・オシュドがフィジカルトレーナーとして加わった。

    メディカル部門の調整も完了し、足病医のセルジュ・イジドロが、解任された後任としてマルク・ルタリに代わって就任した。

    ジダンは国内の有望株を見極めるため、自らボラール＝ドゥルリス・スタジアムで行われたトロフェ・デ・シャンピオンを視察した。

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    現代化されたメンバー発表が新時代の幕開けを告げる

    ジダンは金曜日の午後6時、刷新された発表形式で、自身にとって初のフランス代表メンバーを正式に発表する。新監督は、デシャンの14年間の在任中に用いられてきた従来の手法を見直す考えだ。

    メンバーは拡大され、新たな顔ぶれの招集も見込まれる中、代表チームは来週、厳格な新ガイドラインの下で活動を開始する。

    フランス代表は新たな章の始まりにあたり、初日から全面的な規律の確立を目指している。

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