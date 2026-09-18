『RMC Sport』によると、フランスの新監督ジネディーヌ・ジダンは、自身にとって初の代表トレーニングキャンプを前に、クレールフォンテーヌで断固とした変更を導入した。ワールドカップ優勝メンバーでもあるジダンは、月曜日に行われた恒例の選手到着の様子について、記者やカメラによる取材を断固として禁止した。

ここ数年、代表拠点への選手到着は、ジュール・クンデのようなスター選手が奇抜な服装で話題を集めるなど、非公式なファッションショーのようなものへと変わっていた。

ジダンは、ピッチ上の準備に完全に集中させるため、この外向けの演出にすぐさま終止符を打つことを決めた。