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「もうたまらない！」――イアン・ライトがアーセナルの不振を嘆く中、ロイ・キーンが辛辣に反論。
エミレーツでの絶望
アーセナルはホームでボーンマスに2-1で敗れ、優勝争いの雰囲気が一転した。アルテタ監督率いるチームはスポルティングCPと0-0で引き分け、チャンピオンズリーグ準決勝に進出したものの、国内リーグの勢いは失速している。 この失速でマンチェスター・シティが差を縮め、消化試合で勝てば勝ち点で並ばれる可能性がある。
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ライトの胸を打つ告白
『The Overlap』にゲイリー・ネヴィル、ポール・スコールズ、キーンと共に出演したライトは、チームに漂う緊張感にどう対処すべきか悩んでいると明かした。個人のミスやピッチ上での確信の欠如により、シーズンを通して積み重ねてきた努力が水の泡になりかねない状況に、深い苛立ちを露わにした。
ライトは胸が締め付けられる思いだと明かし、「ここまで投資したのに、また同じ過ちで崩れ去るのをただ見ているしかないのが耐えられない」と語った。
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キーンは精神的な強さを求めている
キーンはライトの苦境に同情せず、アーセナルは依然6ポイントリードしており、優勝への道は厳しいと指摘した。元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、優勝争いは終わっていないと主張し、タイトルを追うチームにとって緊張は当然だと語った。
元ストライカーの悲観論に対し、キーンは「まだ諦める段階ではない。彼らは首位にいる。緊張しても、落ち着きを失っても、乗り越えるべきだ。順風満帆だと思ったのか？ 彼らは半年も緊張し続けてきた」と反論した。
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今シーズンの行方を左右する一戦
今週末、アーセナルはエティハド・スタジアムで厳しいアウェー戦に臨む。この直接対決はプレミアリーグ優勝を左右する一戦だ。負傷者が増え、アルテタ監督の戦術選択肢は依然として極めて限られている。ブカヨ・サカ、マルティン・オデゴール、ユリアン・ティンバーに加え、ノニ・マドゥエケも離脱している。 リーグ戦19試合で1敗しかしていないシティ相手に、アーセナルは崩れず戦うため、心理的壁を乗り越える必要がある。