「もうたまらない！」――イアン・ライトがアーセナルの不振を嘆く中、ロイ・キーンが辛辣に反論。

キーンはライトの苦境に同情せず、アーセナルは依然6ポイントリードしており、優勝への道は厳しいと指摘した。元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、優勝争いは終わっていないと主張し、タイトルを追うチームにとって緊張は当然だと語った。

元ストライカーの悲観論に対し、キーンは「まだ諦める段階ではない。彼らは首位にいる。緊張しても、落ち着きを失っても、乗り越えるべきだ。順風満帆だと思ったのか？ 彼らは半年も緊張し続けてきた」と反論した。