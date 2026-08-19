Getty Images Sport
翻訳者：
「もうそのむずむず感はない」 ハリー・ケイン、プレミアリーグ復帰説を沈静化
イングランド主将に心境の変化か
ケインは、ブンデスリーガで過ごす中で、イングランドのサッカー界へ戻ることに対する自身の考え方が劇的に変わったと認めた。FWが2023年に8640万ポンドの移籍金でトッテナム・ホットスパーからバイエルン・ミュンヘンへ移籍した際、多くの人は、通算213ゴールをさらに積み上げ、シアラーのプレミアリーグ最多260ゴールの記録を超えるために、いずれ復帰すると考えていた。
水曜日にヨーロピアン・ゴールデンシューを受賞した後、ケインは自身の将来の計画と現在の心境について率直に語った。「最初に離れた時は、確かにそう考えていた。間違いなく戻ってくるつもりだと。でも、今はその気持ちは以前ほど強くない。ここミュンヘンで本当に幸せだし、イングランドの外にあるまったく異なるサッカーの世界に目を開かされた。それによって、ヨーロッパのサッカーをこれまで以上に高く評価するようになった」
- Getty Images Sport
ヴァンサン・コンパニの下でミュンヘンに定着した
33歳のケインにとって喜びは、個人としての得点面での活躍だけにとどまらない。昨季は51試合で驚異の61ゴールを記録し、ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームを国内リーグと国内カップの2冠に導いたが、その充実ぶりはミュンヘンでの家族生活にも及んでいる。ケインは現在、当初結んだ4年契約の最後の12カ月に入っており、報道によれば、アリアンツ・アレーナ残留に向けた契約延長の話し合いを始める見通しだという。
ケインは、現在のバイエルンの環境がこれまで以上に自分を表現しやすくしてくれていると考えている。「ここのチーム、そして監督の下で、家族も本当にここで落ち着いている。大事なのは、可能な限り最高の場所にいることだと思う。絶対にないとは言わないが、今はバイエルン・ミュンヘンに集中しているし、将来がどうなるかは見ていくことになる」と付け加えた。
最高の自分に近づく
統計的に見ても、ケインはキャリアで最も実りある時期を過ごしている。昨季はクラブと代表で全コンペティションを通じて73ゴールを記録した。この驚異的な数字は、ロンドンを離れたことが自身の成長にとって正しい決断だったという確信をさらに強めている。コンパニ監督の下で、ケインはより完成度の高い選手になったと感じており、戦術的規律と攻撃の自由を両立するシステムの恩恵を受けている。
「間違いなく、今の自分がこれまでで最高の状態だと思う。そういう意味でも、昨季がすべてを物語っている。間違いなくキャリア最高のシーズンだった」とケインは自信を持って語った。「ボスが来てから、僕のプレーは別のレベルに引き上げられた。それはプレースタイルによるものだし、どう攻撃し、どう守るかという部分でもそうだ。さらに、時には低い位置でボールを受け、時には遅れてボックス内に入る自由を選手たちに与えてくれるやり方も大きい」
- Getty Images Sport
過去の礎の上に築き上げる
ブンデスリーガは新たな舞台を与えてくれた一方で、ケインは、現在享受している戦術的な柔軟性はトッテナムでの後年に培われたものだと認めている。現在の役割とノースロンドンで歴代監督の下で担っていた責任には共通点があるとし、とりわけ自身のプレーが従来型のセンターフォワードの枠を超えて広がっていった点を指摘した。今やこのFWは、その見事な好調ぶりを新シーズンにも持ち込み、今週土曜日にバイエルンがDFLスーパーカップでボルシア・ドルトムントと対戦する際に、タイトル獲得でスタートを切る決意を固めている。
「こうしたことや、こうしたさまざまなポジションでのプレーは、トッテナムでのキャリアでも多く経験してきた。特に［ジョゼ］モウリーニョの時期以降は同じような感じだった。自分には下がってボールを受ける自由があり、ソン・フンミンとは素晴らしい関係を築いていた。そうして積み上がってきたものはあったが、今季は自分の周りにいるチーム、この選手たち、そして監督の下で採用しているシステムによって、自分はさらに一段上のレベルへ引き上げられたと思う」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。