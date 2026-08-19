ケインは、ブンデスリーガで過ごす中で、イングランドのサッカー界へ戻ることに対する自身の考え方が劇的に変わったと認めた。FWが2023年に8640万ポンドの移籍金でトッテナム・ホットスパーからバイエルン・ミュンヘンへ移籍した際、多くの人は、通算213ゴールをさらに積み上げ、シアラーのプレミアリーグ最多260ゴールの記録を超えるために、いずれ復帰すると考えていた。

水曜日にヨーロピアン・ゴールデンシューを受賞した後、ケインは自身の将来の計画と現在の心境について率直に語った。「最初に離れた時は、確かにそう考えていた。間違いなく戻ってくるつもりだと。でも、今はその気持ちは以前ほど強くない。ここミュンヘンで本当に幸せだし、イングランドの外にあるまったく異なるサッカーの世界に目を開かされた。それによって、ヨーロッパのサッカーをこれまで以上に高く評価するようになった」