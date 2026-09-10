得点者のジョレンテも、苦境に立たされているチームメートを全面的に擁護した。スペイン人MFは、過去に退団を望んでいたにもかかわらず、アルバレスに対してロッカールーム内で何の問題もないと強調した。

「彼は我々にとって非常に重要な選手だ」と、ジョレンテは記者団に説明した。「彼は素晴らしいアシストをくれた。それこそが我々に必要なものだ。彼には万全で、鋭さを取り戻してもらう必要がある。長い間、試合から遠ざかっていたからだ。

「彼はよくやったし、懸命に戦い、走った。それが我々に必要なことだ。私が言えるのは、我々はフリアンとともにあるということだ。彼は我々の選手であり、チームメートだ。重要な存在であり、違いを生み出してくれる」