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「もううんざりだ！」アトレティコ・マドリーの主将コケ、フリアン・アルバレスへの扱いをめぐりメディアに反発
アトレティコの主力選手たちが批判を浴びるアルバレスを擁護
コケはメディアに対し、アルバレスをそっとしておくよう求めた。この発言は、水曜夜にアンフィールドで行われたリヴァプールに2-1で敗れたチャンピオンズリーグの試合後に出たものだ。アルバレスはこの欧州戦で、今季初めてフル出場を果たした。アルゼンチン代表FWはさっそく存在感を示し、マルコス・ジョレンテの先制点をアシストした。
しかし、リヴァプールは最終的にドミニク・ソボスライとアレクシス・マク・アリスターのゴールで試合をひっくり返した。敗戦にもかかわらず、試合後の注目はすぐにアルバレスと、波乱に満ちたこの夏へと再び向けられた。
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主将は絶え間ない移籍騒動にうんざり
アルバレスは今夏の移籍市場で、バルセロナ加入を積極的に望んでいた。アトレティコはその移籍を認めず、選手の態度を巡ってクラブのファンの間に大きな不満が広がることになった。
コケは、FWが再びプレーに集中するためにも、このメディアによる騒動は終わらなければならないと強く考えている。ベテランMFは試合終了後、Movistarに対して自身の考えを明確に示した。
「もううんざりだ」とコケはMovistarに語った。「彼をそっとしておかなければならない。彼自身が楽しみ、仕事をし、サッカーをプレーできるようにしなければならない。みんなで彼を静かにさせてあげるべきだ。［メディア］のせいで本当にうんざりする夏になってしまった。彼が自分の仕事をするために、静かにしてもらえることを願っている」
ジョレンテ、疑いようのないクオリティーを強調
得点者のジョレンテも、苦境に立たされているチームメートを全面的に擁護した。スペイン人MFは、過去に退団を望んでいたにもかかわらず、アルバレスに対してロッカールーム内で何の問題もないと強調した。
「彼は我々にとって非常に重要な選手だ」と、ジョレンテは記者団に説明した。「彼は素晴らしいアシストをくれた。それこそが我々に必要なものだ。彼には万全で、鋭さを取り戻してもらう必要がある。長い間、試合から遠ざかっていたからだ。
「彼はよくやったし、懸命に戦い、走った。それが我々に必要なことだ。私が言えるのは、我々はフリアンとともにあるということだ。彼は我々の選手であり、チームメートだ。重要な存在であり、違いを生み出してくれる」
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波乱の夏を乗り越えて
移籍市場が完全に閉じた今、アルバレスはアトレティコのサポーターとの関係修復に全面的に集中しなければならない。アトレティコはこれからスペインに戻り、欧州での失望を振り払って国内での戦いで立て直しを図る。次のリーガの試合ではレアル・ソシエダとの対戦を控えている。現在のリーグ順位は6位で、ここまで2勝1分け1敗を記録している。アルバレスは先発メンバーの座を維持し、この難しい数カ月をようやく過去のものにしたい考えだ。
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