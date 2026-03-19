「もういい加減にしてくれ！」リヴァプールのアルネ・スロット監督、ガラタサライのスター選手たちの振る舞いに憤り

「もういい加減にしてくれ」――アンフィールド・ロードでの惨敗後、オランダ人監督は、相手チームの度を越した時間稼ぎに憤りを露わにした。「我々が勢いを築き、試合の流れに乗ろうとしている最中に、また誰かが30分も地面に倒れ込んでいる――そんな光景を、もう何度も目にしてきた」

スロット監督は「これに対抗しよう」と試み、第4審判と異常に頻繁に議論を交わしたが、成果は得られなかった。彼には「狂人のようにタッチライン沿いを走り回る以外」に、何もできなかったという。 実際、スロット監督は彼にしては異例なほど試合中ずっとピッチサイドで熱心に動き回っており、その姿勢は、降格の危機にあるトッテナムとの試合で1-1の引き分けに終わり、週末にチームをブーイングで迎えたレッズのファンたちにも伝わったと彼は考えている。

「相手が勢いを止めようとした最初の瞬間から、サポーターたちはさらに声を張り上げてくれた」とスロット監督は試合後の記者会見で述べた。「今夜、この相乗効果は非常に重要だったと思う。だからこそ、私は普段よりも少しエネルギーに満ち溢れていたのかもしれない。今夜目にしたような事態には、皆で力を合わせて立ち向かわなければならないからだ」