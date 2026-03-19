リヴァプールのアルネ・スロット監督は、チャンピオンズリーグのラウンド16でガラタサライ・イスタンブールの選手たちが示した態度に、明らかに強い不快感を示しているようだ。第2戦を4-0で勝利した後、彼はこのトルコの強豪クラブに対して辛辣な批判を浴びせた。
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「もういい加減にしてくれ！」リヴァプールのアルネ・スロット監督、ガラタサライのスター選手たちの振る舞いに憤り
「もういい加減にしてくれ」――アンフィールド・ロードでの惨敗後、オランダ人監督は、相手チームの度を越した時間稼ぎに憤りを露わにした。「我々が勢いを築き、試合の流れに乗ろうとしている最中に、また誰かが30分も地面に倒れ込んでいる――そんな光景を、もう何度も目にしてきた」
スロット監督は「これに対抗しよう」と試み、第4審判と異常に頻繁に議論を交わしたが、成果は得られなかった。彼には「狂人のようにタッチライン沿いを走り回る以外」に、何もできなかったという。 実際、スロット監督は彼にしては異例なほど試合中ずっとピッチサイドで熱心に動き回っており、その姿勢は、降格の危機にあるトッテナムとの試合で1-1の引き分けに終わり、週末にチームをブーイングで迎えたレッズのファンたちにも伝わったと彼は考えている。
「相手が勢いを止めようとした最初の瞬間から、サポーターたちはさらに声を張り上げてくれた」とスロット監督は試合後の記者会見で述べた。「今夜、この相乗効果は非常に重要だったと思う。だからこそ、私は普段よりも少しエネルギーに満ち溢れていたのかもしれない。今夜目にしたような事態には、皆で力を合わせて立ち向かわなければならないからだ」
- AFP
ガラタサライのスター選手たちがリヴァプール戦で負った凄惨な怪我
しかし、ガラタサライの選手が地面に転げ回ったプレー中断のすべてが、軽傷で済んだわけではなかった。これもまた事実の一部だ。ノア・ラングは試合終了間際、カーティス・ジョーンズとの競り合いの末、指を広告看板に挟み込み、重傷を負い、リバプールで緊急手術を受けることになった。
一方、スターストライカーのビクター・オシムヘンは、序盤にイブラヒマ・コナテとの衝突で前腕を骨折したが、ハーフタイムまでは明らかに不自由な状態でプレーを続けた。後半開始後、代表選手のレロイ・サネが彼に代わって出場した。
オシムヘンを欠いたガラタサライは、第1戦を1-0で劇的な勝利を収めていたものの、アンフィールド・ロードでは全く歯が立たなかった。 この点について、スロット監督は両チームの「期待ゴール（xGoals）」にも言及した。彼は選手たちが「ほぼ完璧な試合」をしたと称賛し、「このパフォーマンスを再現するのはほぼ不可能だ。チャンピオンズリーグの試合で5.02のxGoalsを記録し、予想失点はわずか0.18……これを再び成し遂げるのは容易ではないだろう」と語った。
リヴァプールはPSG戦で雪辱を期している
ドミニク・ソボシュライ（25分）、ウーゴ・エキティケ（51分）、ライアン・グラヴェンベルフ（53分）、そしてモハメド・サラー（62分）が、最終的にガラタサライを撃破した。サラーにとっては、チャンピオンズリーグ通算50ゴール目となった。これまで、アフリカ人選手でこの偉業を達成した者は他にいない。 エジプト人選手は、ディディエ・ドログバ（44得点）やサミュエル・エトー（30得点）といったレジェンドたちを凌ぐ存在となっている。
リヴァプールはチャンピオンズリーグの準々決勝で、前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦する。前シーズンのラウンド16でPK戦の末、PSGに劇的な敗北を喫したため、レッズはこの一戦で雪辱を果たしたいと考えている。
「延長戦とPK戦に持ち込まれた相手は、我々だけだった」と、スロット監督はフランスのトップクラブとの対戦を振り返り、こう明言した。「このチームは今シーズン、その好調さを全く失っていないことを示しているが、我々も今夜、昨シーズンの大部分で見せたレベルでまだプレーできることを証明した。 このパフォーマンスは、私たち全員、そして私個人にとっても大きな自信を与えてくれた。」
よくある質問
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.