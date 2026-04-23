「めちゃくちゃだ！」――コモの主将セスク・ファブレガスは、チェルシーの「悪夢」に近づかないよう促された。

元チェルシーのMFファブレガス（38）は、コモの監督として高い評価を受けている。昨季セリエAに復帰したチームは9位となり、1987年以来の最高順位をマーク。今季も残り5試合で5位と、さらに上回る勢いだ。

プレミアリーグからの誘いがあるにもかかわらず、ファブレガスは最近、移籍を考えていないと断言した。「私はこのプロジェクトに全力を注いでいる。将来はどうなるか分からないが、現時点ではコモを離れる可能性は極めて低いと思う」と語った。 私たちは大きな成果を挙げ、このプロジェクトに満足している。家族がコモで幸せなら、私もここに残る」