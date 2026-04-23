Getty Images
翻訳者：
「めちゃくちゃだ！」――コモの主将セスク・ファブレガスは、チェルシーの「悪夢」に近づかないよう促された。
プティがチェルシーに警告
プティは、ファブレガスにチェルシーの「混乱した状況」を避け、監督としてキャリアを考えるとバルセロナ復帰が「最も理にかなっている」と助言した。自身もチェルシーとバルサでプレーした元MFとして、西ロンドンは若手監督には不安定すぎると語った。
プティは『アンディーズ・ベット・クラブ』でこう断じた。「チェルシー？いや、いや、いや。選ぶならバルセロナだ。チェルシーはめちゃくちゃだ」
- Getty Images
スタンフォード・ブリッジの空席
水曜日にチェルシーのリアム・ロゼニオール監督が解任され、後任候補にファブレガスが浮上している。ロゼニオールはリーグ5連敗で無得点という1912年以来の不名誉な記録で解任された。
U-21監督のカルム・マクファーレンが暫定的に指揮を執る中、後任選びが急がれている。しかし、ペティは「監督にとってチェルシーは墓場だ。選手にとっても悪夢だ。バルセロナの方がプレッシャーは大きいものの、まだ落ち着ける」と警鐘を鳴らした。
コモ・プロジェクトの成功
元チェルシーのMFファブレガス（38）は、コモの監督として高い評価を受けている。昨季セリエAに復帰したチームは9位となり、1987年以来の最高順位をマーク。今季も残り5試合で5位と、さらに上回る勢いだ。
プレミアリーグからの誘いがあるにもかかわらず、ファブレガスは最近、移籍を考えていないと断言した。「私はこのプロジェクトに全力を注いでいる。将来はどうなるか分からないが、現時点ではコモを離れる可能性は極めて低いと思う」と語った。 私たちは大きな成果を挙げ、このプロジェクトに満足している。家族がコモで幸せなら、私もここに残る」
- AFP
バルセロナの夢の連携
プティは、ファブレガスがイタリアを去るなら、カンプ・ノウが唯一の理にかなった行き先だと考えている。彼は次のように付け加えた。「どこに行くのがベストか？ 間違いなくバルセロナだ。彼はクラブのDNAを熟知し、コモで守備の弱点を補う補強を示した。」
さらに、スペインの戦術的優位性を指摘し、「ラ・リーガで毎シーズンタイトルを争え、チャンピオンズリーグでも最高レベルで戦える」と語った。 スペイン人監督は現在市場で最高だ。ペップ・グアルディオラ、ウナイ・エメリ、シャビ・アロンソ、ルイス・エンリケ、そしてファブレガスだ。」