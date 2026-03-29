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「みんな心配している！」――レアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペが、スペインメディアの突拍子もない主張に反論
ムバッペ、レアル・マドリードへの残留を巡る懸念を笑い飛ばす
このフォワードは、レアル・マドリードで全力を尽くすのではなく、来たるワールドカップに向けて体力を温存しているというスペインメディアの報道に対し、反論した。先日『テレフット』のインタビューに応じたこのフランス人選手は、フランス代表（レ・ブルー）のためにコンディションを保つためにクラブの試合を欠場するかもしれないという説を笑い飛ばした。
「もちろん、レアルで勝ちたいよ。スペインでは、僕がプレーしないんじゃないかと心配している人もいるみたいだね。ワールドカップに直行するだけだと思われているんだ（笑）。でも、ここでの戦いは極めて重要なんだ」とムバッペは語った。 「我々はまだラ・リーガとチャンピオンズリーグで戦っている。チャンピオンズリーグでは強豪（バイエルン）と対戦する。おそらく今最も調子の良いチームだろうが、もし彼らに勝てるチームがあるとすれば、それはレアル・マドリードだ」
- AFP
アルベロアがチームの中心的なストライカーを支持する
レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は、ムバッペを公然と支持しており、同選手が両方の戦線で戦う準備ができていないという見方を一蹴している。最近、怪我の懸念からこのフォワードが戦線離脱を余儀なくされたものの、監督はこのエース選手がトップレベルのサッカーに求められる負荷に十分耐えられる状態にあると主張している。 この件について、アルベロア監督は主力選手のコンディションに絶対的な自信を示し、「彼が代表チームに合流することに何の問題もない。代表に招集されるということは、彼らが非常に優秀だからだ」と語った。
「レ・ブルー」の実力を評価する
フランス代表のキャプテンとして、ムバッペはチームの現状や、2022年ワールドカップ決勝での劇的な敗北以来、チームが成長したかどうかについても言及した。「我々はより多くの才能と可能性を秘めているが、より強くなったか？それは分からない。結果がすべてを物語るだろう。しかし、選手たちのプレーを見れば、期待できる要素はたくさんある。 ワクワクするね。でも『強い』と認められるには、勝ってピッチ上で証明しなければならない。才能はあるのに勝てなかったフランス代表チームも見てきた。結局、重要なのは勝利だけだ」と彼は説明した。
また、大会の優勝候補であることがチームにとって重荷になるという見方についても、ムバッペは否定し、次のように述べた。「いいえ、危険なことではありません。なぜなら、あっという間に現実に引き戻される可能性があるからです。もし私たちが最初から『世界王者だ』と思い込んでいたら、セネガルは猛攻を仕掛けてくるでしょうし、私たちはすぐに現実に引き戻されることになるでしょう。それはチームのメンタリティではありません。 我々は若いチームだから気楽な態度でいられるが、最終目標に到達するためにはまだやるべきことが山積みだということも認識している。まずはグループステージという最初の戦いが待っており、その次は決勝トーナメントという第二の戦いが待っている」
- AFP
キャプテンの役割に適応する
レアル・マドリードのスター選手は、代表チームでのリーダーとしての役割をますます全うしつつあり、自身が成熟するにつれて責任の在り方が変化してきたことを語っている。「監督やチームメイトが私に期待する役割、そして私が担うべき立場を、私は十分に理解しています。[この役割から学んだことは]、もっと記者会見に出席しなければならないということですね（笑）。 以前は、僕は若き才能、いわば「目玉」のような存在だった。その後、重要な選手となり、誰もが注目するスターになった。周りが僕を気遣ってくれるようになった。そして今、2026年、僕が皆の面倒を見なければならない立場になった。まるで年寄りのように話すのは、なんだか不思議な気分だ。」