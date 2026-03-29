「みんな心配している！」――レアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペが、スペインメディアの突拍子もない主張に反論

フランス代表のキャプテンとして、ムバッペはチームの現状や、2022年ワールドカップ決勝での劇的な敗北以来、チームが成長したかどうかについても言及した。「我々はより多くの才能と可能性を秘めているが、より強くなったか？それは分からない。結果がすべてを物語るだろう。しかし、選手たちのプレーを見れば、期待できる要素はたくさんある。 ワクワクするね。でも『強い』と認められるには、勝ってピッチ上で証明しなければならない。才能はあるのに勝てなかったフランス代表チームも見てきた。結局、重要なのは勝利だけだ」と彼は説明した。

また、大会の優勝候補であることがチームにとって重荷になるという見方についても、ムバッペは否定し、次のように述べた。「いいえ、危険なことではありません。なぜなら、あっという間に現実に引き戻される可能性があるからです。もし私たちが最初から『世界王者だ』と思い込んでいたら、セネガルは猛攻を仕掛けてくるでしょうし、私たちはすぐに現実に引き戻されることになるでしょう。それはチームのメンタリティではありません。 我々は若いチームだから気楽な態度でいられるが、最終目標に到達するためにはまだやるべきことが山積みだということも認識している。まずはグループステージという最初の戦いが待っており、その次は決勝トーナメントという第二の戦いが待っている」