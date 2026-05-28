この万能ディフェンダーは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが優勝を遂げた瞬間を振り返った。イタリア紙『ラ・レプッブリカ』の取材にカラフィオリは語った。「プレミアリーグ制覇は子供の頃からの夢だった。今シーズンの経過を考えると、いまだに信じられない。

最高の瞬間は、ボーンマス対マンチェスター・シティ戦の終了のホイッスルが鳴った瞬間でした。スタッフも選手も全員が喜びに爆発しました。私たちは皆、一丸となって互いの成功を祈り合いました。心が軽くなるのを感じました。タイトル獲得から22年が経っていました。街を歩くと、ファンや人々にとってこれがどれほど重要なのかを実感しました。」

アルテタ監督の下でイングランドのサッカーに急速に馴染んだことについて、カラフィオリは次のように付け加えた。「シーズン序盤、アルテタ監督と話した時、彼がどれほど私を信頼してくれているかを実感した。それは当然のことではなかったし、私自身も期待していなかった。私は自分の居心地の良い場所から抜け出すためにここに来た。適応するのは簡単ではなかった。このリーグは複雑だからだ。だが、多くのイタリアの若者たちにはここを勧めるだろう。」