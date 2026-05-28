Getty Images Sport
翻訳者：
「みんな大騒ぎだったよ！」――リカルド・カラフィオリはマンチェスター・シティとの引き分けをプレミアリーグ優勝の「最高の瞬間」と語り、アーセナルのスター選手が熱狂的な祝賀を明かした。
イタリアのスターが夢を振り返る
パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝を控えるカラフィオリは、アーセナルの国内リーグ優勝祝賀会について語った。
アーセナルは5月19日、最大のライバルであるマンチェスター・シティがボーンマスと1-1で引き分けたことで優勝を確定。このシーズンに26試合に出場したカラフィオリは、最終節のクリスタル・パレス戦を2-1で制し、7ポイント差で優勝したチームとともにトロフィーを掲げた。
- Getty Images Sport
カラフィオリがロッカールームでの爆発を詳細に説明
この万能ディフェンダーは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが優勝を遂げた瞬間を振り返った。イタリア紙『ラ・レプッブリカ』の取材にカラフィオリは語った。「プレミアリーグ制覇は子供の頃からの夢だった。今シーズンの経過を考えると、いまだに信じられない。
最高の瞬間は、ボーンマス対マンチェスター・シティ戦の終了のホイッスルが鳴った瞬間でした。スタッフも選手も全員が喜びに爆発しました。私たちは皆、一丸となって互いの成功を祈り合いました。心が軽くなるのを感じました。タイトル獲得から22年が経っていました。街を歩くと、ファンや人々にとってこれがどれほど重要なのかを実感しました。」
アルテタ監督の下でイングランドのサッカーに急速に馴染んだことについて、カラフィオリは次のように付け加えた。「シーズン序盤、アルテタ監督と話した時、彼がどれほど私を信頼してくれているかを実感した。それは当然のことではなかったし、私自身も期待していなかった。私は自分の居心地の良い場所から抜け出すためにここに来た。適応するのは簡単ではなかった。このリーグは複雑だからだ。だが、多くのイタリアの若者たちにはここを勧めるだろう。」
アルテタの戦術的な連携が称賛される
カラフィオリは、チームワークの要因をクラブの忍耐強い長期体制と綿密なワークロード管理だと指摘する。北ロンドンのクラブは2019年にアルテタを招聘。今年タイトルを獲得するまで何度も準優勝に終わった。 カラフィオリはセリエAとプレミアリーグの根本的違いについてこう語る。「イタリアでは結果を出せない監督に時間を与えることはほとんどない。
「アーセナルにこれほど素晴らしいチームワークがあるのは、アルテタ監督と、辛抱強く支えたクラブのおかげだ。 私も同じ。1クラブで2シーズン過ごしたのは初めてで、加入時は疲労を感じて「ここではプレーできない」と思った。違いは週ごとのスケジュールとワークロードだ。年間60試合を戦うため、トレーニングは回復中心で、常にベストな状態で試合に臨むことが求められる。これはメンタリティの問題だ。」
- AFP
欧州決勝戦が待ち受けている
かつてローマで期待されたこの選手は、土曜にブダペストで行われるチャンピオンズリーグ決勝でイタリア代表として唯一出場する。フランス強豪PSGとの頂上決戦を前にカラフィオリは語った。「W杯出場を逃した今年、私はイタリアの誇りを胸にトロフィーを勝ち取りたい」。
「昔、親友のニコロ・チェザローニとプレイステーションでチャンピオンズリーグの決勝をプレイしていた。彼もスタジアムに来る。今は冷静だ。飛行機に乗ってからどうなるか見てみよう。こういうチャンスは一生に一度。絶対に掴まなければならない。」