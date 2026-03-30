バイエルン・ミュンヘンの監督役会メンバーであるカール＝ハインツ・ルンメニゲは、スター選手ミカエル・オリゼの移籍の可能性に関する噂に対し、落ち着いた反応を示した。このフランス人選手は先週、リヴァプールFCとの移籍説が漠然と浮上しており、レアル・マドリードやFCバルセロナもこのウイング選手の動向を注視しているとされる。
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「みんなを笑顔にする」：FCバイエルンでは、あるスーパースターをめぐる噂を誰も真剣に受け止めていない
「こうした噂はクラブの誰もが思わず笑ってしまうようなものだ」と、ルメニゲはスペインのスポーツ紙『AS』の記者とのインタビューで明言した。「メディアの騒ぎがどう動くかについては、誰よりも彼らがよく知っているはずだ。彼にはまだ3年の契約が残っている――それ以上言うことはない。彼のような選手がいるからこそ、人々はスタジアムに足を運ぶのだ」と彼は付け加えた。
これに先立ち、バイエルンのスポーツディレクターであるマックス・エベルと会長のヤン＝クリスティアン・ドレーゼンも、オリゼは売却対象ではないと明言していた。「そのことについては一切考えていない」と、エベルは『Sport Bild』誌の取材に対し、オリゼの退団の可能性について語った。 「どんなクラブが彼に目をつけていようとも、FCバイエルンでプレーする者は、FCバイエルンに何があるかを理解している」とドレーゼンは語り、このフランス人選手が近い将来ミュンヘンを離れることはないだろうと確信していた。
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ヴィニシウス・ジュニアがバイエルン・ミュンヘンへ？「そんな質問はあり得ない」
ヴィニシウス・ジュニアについても、移籍に関する憶測が絶えない。レアル・マドリードのトップスターである彼は、来週行われるチャンピオンズリーグ準々決勝でFCバイエルンと対戦する。このブラジル人選手がバイエルンにも合うかどうかという質問に対し、ルンメニゲは次のように答えた。「その質問自体、意味がない。彼は代えがたい存在であり、すでに理想的なクラブに所属しているからだ。 彼がフロレンティーノ・ペレス（レアル会長、編集部注）のお気に入りの選手の一人だとしても、私には驚きではない。」
ヴィニ・ジュニアの今後のキャリアについて、ルンメニゲは確かなことは言えなかった。「サウジアラビアのクラブが彼に接触したと聞いたが、彼が移籍するとは思わない。フロレンティーノは彼を引き留めるためにあらゆる手を尽くすだろう」と彼は予測した。
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カール＝ハインツ・ルンメニゲがレアルのフェデ・バルベルデを絶賛
ルメニゲはインタビューでレアル・マドリードの選手を絶賛したが、それはヴィニシウス・ジュニアではなかった。「正直言って、私はバルベルデをとても気に入っている――シティ戦でハットトリックを決めるずっと前からだ」とバイエルンの会長は語った。
レアルでは、トニ・クロースの引退などを契機に再編成された中盤で、このウルグアイ人選手がここ数週間、輝きを放っている。 「彼はゲームをコントロールし、フォワードたちが輝けるように仕向けていた」と、ルメニゲはレアルでのクロース時代を振り返った。「その穴を埋めるのは容易なことではない」と彼は語った。
2025/26シーズンのマイケル・オリゼの成績：
ゲーム： 39 出場時間: 3128 得点: 16 アシスト： 27