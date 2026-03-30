「みんなを笑顔にする」：FCバイエルンでは、あるスーパースターをめぐる噂を誰も真剣に受け止めていない

ヴィニシウス・ジュニアについても、移籍に関する憶測が絶えない。レアル・マドリードのトップスターである彼は、来週行われるチャンピオンズリーグ準々決勝でFCバイエルンと対戦する。このブラジル人選手がバイエルンにも合うかどうかという質問に対し、ルンメニゲは次のように答えた。「その質問自体、意味がない。彼は代えがたい存在であり、すでに理想的なクラブに所属しているからだ。 彼がフロレンティーノ・ペレス（レアル会長、編集部注）のお気に入りの選手の一人だとしても、私には驚きではない。」

ヴィニ・ジュニアの今後のキャリアについて、ルンメニゲは確かなことは言えなかった。「サウジアラビアのクラブが彼に接触したと聞いたが、彼が移籍するとは思わない。フロレンティーノは彼を引き留めるためにあらゆる手を尽くすだろう」と彼は予測した。