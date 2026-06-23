欧州のトップクラブがアルバレスの獲得に動いている。チャンピオンズリーグ王者のPSG、イングランド王者アーセナル、そしてアトレティコのスペインのライバルであるバルセロナとレアル・マドリードだ。

レアル・マドリードは2022年W杯優勝のアルヴァレスに1億5000万ユーロを提示したが、アトレティコは拒否。

アトレティコはSNSでバルサを嘲笑し、スペイン王者にフェイクニュースと意図的な情報漏洩を非難した。