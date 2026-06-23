月曜日のワールドカップ・グループリーグ第2戦でアルゼンチンがオーストリアに2-0で勝った後、アルバレスは「全員にとって最善の道は移籍だ」とESPNに語った。26歳の彼は「自分の夢を叶えたい」と続けた。
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「みんなにとって最善を」：アトレティコ・マドリードの世界王者ジュリアン・アルバレスが衝撃的な発言
欧州のトップクラブがアルバレスの獲得に動いている。チャンピオンズリーグ王者のPSG、イングランド王者アーセナル、そしてアトレティコのスペインのライバルであるバルセロナとレアル・マドリードだ。
レアル・マドリードは2022年W杯優勝のアルヴァレスに1億5000万ユーロを提示したが、アトレティコは拒否。
アトレティコはSNSでバルサを嘲笑し、スペイン王者にフェイクニュースと意図的な情報漏洩を非難した。
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アルバレスがアトレティコ関係者に移籍希望を伝えた
「話すのに最適なタイミングではないと分かっている」とダラスでの試合後、アルバレスは語った。「それでも隠し続けるのは難しい。正直でありたいし、アトレティコで話すべき人には既に伝えた」。彼は移籍の意向を伝えたという。
移籍先については言及しなかったが、ESPNによると、バルセロナが退団するロベルト・レヴァンドフスキの後継者としてアルバレスに興味を持っているという。
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ワールドカップでのジュリアン・アルバレスは、今のところ控え選手だ。
アルバレスがスターとして認められたのは2022年のカタールW杯。当時22歳だった彼はリオネル・メッシとともプレーし、アルゼンチンの優勝に貢献した。リバー・プレートとマンチェスター・シティを経て、2024年夏に7500万ユーロでアトレティコへ加入し、2030年までの契約を結んだ。
シメオネ監督の下で106試合に出場し49得点17アシストを記録したが、タイトルは獲得できなかった。
現在米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップでは、アルヴァレスはまだ存在感を示せていない。ディフェンディングチャンピオンのアルゼンチン代表は2勝したが、5得点すべてをメッシが挙げ、アルヴァレスは途中出場にとどまっている。