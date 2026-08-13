クロップがドイツ代表の新監督に正式に就任し、サッカー界全体に大きな興奮を呼んでいる。伝説的指揮官がチームの指揮を執り、ドイツ代表は成功する新時代の到来を目指す。

59歳の指揮官の就任は当然ながら大きな議論を呼んでおり、とりわけドルトムントではその傾向が強い。クロップは2011年と2012年にブンデスリーガ連覇を成し遂げ、そこで世界的な指導者としての評価を確立した。クロップは大きな期待を集めるタッチライン復帰に向けて準備を進めており、その指導の下でプレーできる可能性に、多くのドイツ代表選手が今後の試合へ向けて大いに意欲を高めている。