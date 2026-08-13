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「みんなが高揚している！」。ユルゲン・クロップがドイツ代表を率いることになり、ボルシア・ドルトムントのフェリックス・ヌメチャが反応
クロップがドイツの新時代の幕を開ける
クロップがドイツ代表の新監督に正式に就任し、サッカー界全体に大きな興奮を呼んでいる。伝説的指揮官がチームの指揮を執り、ドイツ代表は成功する新時代の到来を目指す。
59歳の指揮官の就任は当然ながら大きな議論を呼んでおり、とりわけドルトムントではその傾向が強い。クロップは2011年と2012年にブンデスリーガ連覇を成し遂げ、そこで世界的な指導者としての評価を確立した。クロップは大きな期待を集めるタッチライン復帰に向けて準備を進めており、その指導の下でプレーできる可能性に、多くのドイツ代表選手が今後の試合へ向けて大いに意欲を高めている。
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「みんなが高揚している」
ヌメチャは、伝説的なドイツ人指揮官の下でプレーする可能性について問われると、自身の思いを明確にした。新時代に向けて、チーム全体が自分と同じ熱意を抱いていると考えている。
「そうだね。みんなかなり高揚していると思う」とヌメチャは認めた。「みんな本当に彼と、監督と一緒にやることを楽しみにしている。それはもちろん素晴らしい経験になるはずだし、僕自身も楽しみにしている」
新指揮官との対面
広がる興奮にもかかわらず、ヌメチャは新たな代表監督とまだ正式に顔を合わせていないことを認めた。25歳の同選手は、クロップとつながる機会を辛抱強く待っている。
「個人的には知らない。そうだね」と、面識があるかと問われたヌメチャは打ち明けた。さらに、ドルトムントでチームメートにクロップについて聞いたかと問われると、こう答えた。「まだだ。ここに来てまだ数日しかたっていない。そういう機会はまだあまりなかったけど、いずれ聞くよ。うん、もちろん」
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9月の厳しいスタート
クロップ監督は9月24日、UEFAネーションズリーグでオランダと対戦する厳しい一戦で、ドイツ代表指揮官としての正式な初陣を迎える。そのインターナショナルウィークでは4試合の激戦が組まれており、セルビア戦とギリシャ戦も目前に控えている。
それら最初の試練を終えると、クロップ監督はすぐさまユーロ2028出場権獲得に向けて意識を切り替える。その重要なキャンペーンは2027年3月に開幕し、予選組み合わせ抽選会は12月6日にベルファストで行われる予定だ。
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