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「みんなが苦しんだ！」。ナポリFWラスムス・ホイルンドが、マンチェスター・ユナイテッドでの悪夢のような時期を経てルベン・アモリムに痛烈な皮肉を放つ。
ホイルンド、オールド・トラフォードでの苦戦を振り返る
デンマーク代表の同選手は今夏、イタリアでの成功したローン移籍を経て、3800万ポンドの契約でマンチェスター・ユナイテッドからナポリへ完全移籍した。ホイルンドは当初、2023年にアタランタから7200万ポンドという高額な移籍金でオールド・トラッフォードに加入したが、最終的にはプレミアリーグで一貫して非常に高い期待に応えることができなかった。
エリック・テン・ハフ体制でクラブのトップスコアラーとなり、FAカップも制した有望なデビューシーズンを送ったものの、その後は状況が急速に悪化した。2024年11月にアモリムが就任すると、ホイルンドの得点力は大きく低下し、このFWはポルトガル人指揮官の下で40試合8ゴールにとどまった。
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アモリムの下で「私たちは皆、苦しんだ」
『ガゼッタ・デロ・スポルト』の取材に応じたホイルンドは、マンチェスターでの序盤の日々を擁護した上で、監督交代後の急激な失速について詳しく語った。その要因として、戦術の大幅な変化がチームの深刻な不振を招いたと指摘している。
「何か特定のことがうまくいかなかったとは思っていない。僕は監督がいるクラブに加入した。ケガ人が多く、とても難しい1年だったけど、僕たちはFAカップで優勝したし、僕はチーム最多得点者だった」とホイルンドは説明した。「その後、僕たちは難しい時期を過ごし、アモリムがやって来た。彼は素晴らしい監督だけど、プレースタイルが違った。チームは適応しなければならず、それは難しかった。僕たちは皆苦しんだ」
23歳の同選手はまた、ユナイテッドでの自身のキャリアが紙一重だったことにも触れ、トッテナムに0-1で敗れたヨーロッパリーグ決勝を挙げた。「1年目は成功だった。2年目はそうではなかった」と続けた。「でも、僕はヨーロッパリーグ決勝でプレーした。もし勝っていれば、違う話になっていたはずだ。それがフットボールだ。うまくいく時もあれば、うまくいかない時もある。でも、子どもの頃から夢見ていたクラブでプレーできたことをとてもうれしく思っている」
マンチェスターで居場所を失う
ホイルンドのイングランドでの運命は、INEOSが主導した大規模なスカッド刷新によって事実上決まった。ベンヤミン・シェシュコ、ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャの加入により、このデンマーク人FWは序列を下げ、2025-26シーズンに向けてまずはナポリへ期限付き移籍することになった。
プレミアリーグ時代のユナイテッド監督として史上最低の勝率を記録し、2026年1月に解任されたアモリムは、以前からこの退団を正当化していた。2025年後半に語った際には、このストライカーに十分な出場時間を保証できなかったことを認めている。
「我々にはストライカーが2人必要で、時には複数のポジションをこなせる選手を好むこともある」とアモリムは述べた。「ラスムスに対して、『ベン（シェシュコ）がいない時だけ出場する』と伝えるところを想像してほしい。そんなことはロッカールームでマネジメントできない。だからこそ、アカデミーから若手選手を育てることがとても重要なんだ」
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セリエAへのリベンジミッション？
ホイルンドは今後、ナポリでの最初のレンタル期間に記録した15得点という印象的な数字を土台に、セリエA屈指の点取り屋としての地位を確固たるものにしていくことになる。皮肉なことに、イタリア国内での成功を目指す彼の戦いは、かつて自身を苦しめた相手との直接対決を意味する。
その後、アモリムはACミランの指揮官に就任しており、今季は食欲をそそるような戦術戦が実現する構図となった。ナポリとミランが対戦する際、ホイルンドがピッチ上で個人的なリベンジを果たそうと強く望むのは間違いない。
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