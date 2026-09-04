『ガゼッタ・デロ・スポルト』の取材に応じたホイルンドは、マンチェスターでの序盤の日々を擁護した上で、監督交代後の急激な失速について詳しく語った。その要因として、戦術の大幅な変化がチームの深刻な不振を招いたと指摘している。

「何か特定のことがうまくいかなかったとは思っていない。僕は監督がいるクラブに加入した。ケガ人が多く、とても難しい1年だったけど、僕たちはFAカップで優勝したし、僕はチーム最多得点者だった」とホイルンドは説明した。「その後、僕たちは難しい時期を過ごし、アモリムがやって来た。彼は素晴らしい監督だけど、プレースタイルが違った。チームは適応しなければならず、それは難しかった。僕たちは皆苦しんだ」

23歳の同選手はまた、ユナイテッドでの自身のキャリアが紙一重だったことにも触れ、トッテナムに0-1で敗れたヨーロッパリーグ決勝を挙げた。「1年目は成功だった。2年目はそうではなかった」と続けた。「でも、僕はヨーロッパリーグ決勝でプレーした。もし勝っていれば、違う話になっていたはずだ。それがフットボールだ。うまくいく時もあれば、うまくいかない時もある。でも、子どもの頃から夢見ていたクラブでプレーできたことをとてもうれしく思っている」



