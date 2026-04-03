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「まるでWWEが街にやってくる時のように」――MLSにおけるリオネル・メッシ熱はピークに達したのか？ インター・マイアミのスーパースターと「史上最高の選手」のロードショーに寄せられる疑問
メッシの試合ではスタジアムが満員になる一方、チケット価格は高騰している
バロンドールを8度受賞したこの選手は、北米各地のスタジアムを満員にし続けており、メッシとインテル・マイアミが遠征してくるたびに、多くのライバルチームがNFLのフランチャイズが使用するより大きなスタジアムへと会場を移している。
チケットは依然として驚異的なペースで売れているが、2023年夏にメッシが南フロリダに加入して以来、価格は以前ほど高騰していない。スタンドには著名なゲストが常連となっているが、当初、このアルゼンチン代表選手が米国でどれほど長くプレーするかは不透明だった。
しかし、MVP受賞やMLSカップ制覇の喜びを噛みしめた彼は、2028年までの契約を締結した。つまり、この史上最高の選手をピッチで見ようと、かつてのような大混乱は起きていない。メッシ・バブルは、まだ弾ける段階ではないものの、これ以上膨らむことはないだろうと見られている。
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MLS全体でメッシへの関心はピークに達したのだろうか？
これは、元米国代表ゴールキーパーでMLSのスター選手であるケラーの見解であり、彼はジャックポット・シティ・カジノに対し次のように語っている。「（メッシ効果）は間違いなくピークに達した。というのも、彼がリーグでいつまでプレーし続けるのか、誰も予測できなかった状況があったからだ。
「メッシにまた会えるかどうか分からないから、子供をインター・マイアミの試合に連れて行けるほど裕福な人々をたくさん知っていた。まるでWWEが町に来たり、スーパークロスが町に来たりするようなものだ。毎週のようにファン層を築き上げていると言えるだろうか？」
MLSはサラリーキャップ制度を廃止すべきか？
メッシの存在は、ソン・フンミンやトーマス・ミュラーといった他の有名選手をMLSに引き寄せる一因となっており、今後もさらなるスター選手の加入が期待されている。彼は現在、アメリカサッカー界で最も高額な契約を結んでいる。
MLSはいつかサラリーキャップの規制を緩和し、スター選手の獲得により多くの資金を投入できるようにすべきだという声もあるが、ケラー氏はそれが正しい方向性だとは確信していない。過剰な支出が明らかな脅威となるからだ。
ケラーは、対処すべき課題について次のように付け加えた。「私が取るべき策は、必ずしもキャップを撤廃することではない。現在のMLSの仕組みでは、指定選手やターゲット・アロケーション・プレイヤーが存在する。実際、高額な報酬を支払う選手を獲得すると、チーム内での競争が事実上失われてしまうのだ。
「そこで問題になるのは、『この選手は25万ドル、あの選手は250万ドルの年俸だ』という状況だ。250万ドルの選手を差し置いて25万ドルの選手がポジションを勝ち取ったとしても、キャップの仕組み上、その25万ドルの選手に報いる方法がないのだ。 『給料が10倍も高い選手を起用しないなんて、オーナーから見て（愚か者）だと思われる』という理由で、25万ドルの選手に250万ドルの選手を打ち負かせるわけにはいかないのです。」
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インター・マイアミとメッシがニュー・スタジアムへ移転
先日の国際試合期間を終え――この期間中、メッシはアルゼンチンの地でプレーする最後の機会となった可能性もある試合に臨んだ――インテル・マイアミは土曜日にオースティンFCをホームに迎え、国内リーグ戦に復帰する。この試合はニュー・スタジアムで行われ、同スタジアムが初めてその門戸を開くことになる。