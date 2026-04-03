「まるでWWEが街にやってくる時のように」――MLSにおけるリオネル・メッシ熱はピークに達したのか？ インター・マイアミのスーパースターと「史上最高の選手」のロードショーに寄せられる疑問

バロンドールを8度受賞したこの選手は、北米各地のスタジアムを満員にし続けており、メッシとインテル・マイアミが遠征してくるたびに、多くのライバルチームがNFLのフランチャイズが使用するより大きなスタジアムへと会場を移している。

チケットは依然として驚異的なペースで売れているが、2023年夏にメッシが南フロリダに加入して以来、価格は以前ほど高騰していない。スタンドには著名なゲストが常連となっているが、当初、このアルゼンチン代表選手が米国でどれほど長くプレーするかは不透明だった。

しかし、MVP受賞やMLSカップ制覇の喜びを噛みしめた彼は、2028年までの契約を締結した。つまり、この史上最高の選手をピッチで見ようと、かつてのような大混乱は起きていない。メッシ・バブルは、まだ弾ける段階ではないものの、これ以上膨らむことはないだろうと見られている。