FCポルトのフランチェスコ・ファリオーリ監督が、日曜日にエスタディオ・ド・ドラゴンで行われるベンフィカとの激闘必至の「オ・クラシコ」を前に記者会見に臨んだ。インターナショナルブレイク前にプリメイラ・リーガ首位の座を単独で手にする可能性が懸かる中、イタリア人指揮官はチームがパフォーマンスだけに完全に集中しなければならないと強調した。

ファリオーリ監督は、フォファナとネウエン・ペレスがコンディション面の問題により今週の練習を欠席し、引き続き起用不可であることを明かした。

それでも負傷者を抱えるチーム状況の中で、最大のライバルとの一戦に向けて、本拠地のサポーターに攻撃的かつ主導権を握るパフォーマンスを後押しするよう求めた。