ZUMA Press Wire
翻訳者：
「まるでNetflixのシリーズだ！」。フランチェスコ・ファリオリ、ベンフィカ戦を前に審判団と見出しに激怒
ファリオーリ、高い代償が懸かるベンフィカとのダービーへ向けてポルトを準備へ
FCポルトのフランチェスコ・ファリオーリ監督が、日曜日にエスタディオ・ド・ドラゴンで行われるベンフィカとの激闘必至の「オ・クラシコ」を前に記者会見に臨んだ。インターナショナルブレイク前にプリメイラ・リーガ首位の座を単独で手にする可能性が懸かる中、イタリア人指揮官はチームがパフォーマンスだけに完全に集中しなければならないと強調した。
ファリオーリ監督は、フォファナとネウエン・ペレスがコンディション面の問題により今週の練習を欠席し、引き続き起用不可であることを明かした。
それでも負傷者を抱えるチーム状況の中で、最大のライバルとの一戦に向けて、本拠地のサポーターに攻撃的かつ主導権を握るパフォーマンスを後押しするよう求めた。
- AFP
監督が主審の茶番をNetflixのソープオペラのようだと嘲笑
最近の判定をめぐるメディアの厳しい視線に言及したファリオリは、外部で巻き起こる論争を痛烈に批判した。ポルト指揮官は、この極めて重要な国内戦を前に、自分たちのチームがメディア主導の怒りに加わることはないと明言した。
そして、ピッチ上で公正な試合が行われるよう審判団に求めた。
「先週、この件が時にSport TVで流れるNetflixシリーズであることは非常に明白になったと思う」とファリオリは痛烈に語った。「私たちはそれに加担したくない。あらゆる雑音はもう後ろにある。過去は過去だ。明日の試合に集中しなければならないし、公正な試合になることを願っている」
ファリオーリ、代表活動をめぐるメディアの見出しを否定
ダービー以外では、ファリオーリが、サンティアゴ・ヒメネスのメキシコ代表招集、そしてアルベルト・コスタとアンドレ・シルバの代表落選をめぐるメディアの論調を強い調子で否定した。指揮官は、劇的なニュースではなく、ピッチ上での成果に対する公の評価を望んでいると強調した。
また、自身のポルトが試合を支配されたのはこれまでマンチェスター・シティだけだと述べ、チームが守備的で消極的な戦い方に頼っているとの主張を退けた。
「新聞やテレビで見出しになることは望んでいない。私が求めているのは、我々の素晴らしいパフォーマンスに対する評価だ」とファリオーリは主張した。「私がFCポルトに来てから、試合を支配したのはマンチェスター・シティだけだ。我々は非常に勇敢に、そして主体的に戦わなければならない」
- Photo Players Images
ドラゴン・フォートレス、中断前の首位固めを狙う
ベンフィカに勝利すれば、国内サッカーが2週間中断する中で、ポルトの首位としての地位はより確かなものとなる。ファリオーリは、勝ち点3を確保するためには、変化するベンフィカの中盤のローテーションに対して戦術的な組織を維持することが不可欠だと強調した。
ドラゴンズは、タイトル争いにおける明確なメッセージを発するべく、エスタディオ・ド・ドラゴンのピッチに入る。
ファリオーリ率いるチームは、指揮官の力強い言葉を圧倒的な勝利へとつなげようとしている。
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