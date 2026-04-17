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「まるで決勝戦だ！」――アーセナル戦を前にハーランドが優勝宣言
ハーランド、対決に備える
シティの象徴的なフォワードは、日曜日に迫るアーセナル戦の重要性を強調した。シーズン終盤を迎え、この2強の対決が優勝争いを左右すると多くの人が見ている。
アーセナルは先週末ボーンマスに敗れ、シティはチェルシーに勝利した。この結果、首位アーセナルとの差は6ポイントに縮まり、シティには1試合消化試合が残っている。
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「まるで決勝戦のようなものだ」とハーランドは語る
試合を前に、25歳の彼は、シティが冷徹な決勝トーナメントモードに切り替わったと語った。優勝争いのプレッシャーが、エティハドの選手たちをさらに奮い立たせるという。
「いつも素晴らしい試合になるし、最高の相手と戦えるのは良いことだ。それが僕たちが望んでいることだから」とハーランドはスカイ・スポーツに語った。「これは非常に重要な一戦だ。皆がその重要性を理解している。まるで決勝戦のようなものだ」
調整期間のプレッシャー
ハーランドは、リーグ戦を決勝戦のように戦うメンタリティがチームに根付いていると語った。タイトル争いを左右する今後6週間では、先週のチェルシー戦での3-0の勝利のようなパフォーマンスが求められる。
「先週末のチェルシー戦も決勝戦だった。正直に言おう。今後6週間、毎週末が決勝だ。非常に重要な試合で、今シーズン最大かつ最高になるかもしれない。素晴らしい試合になることを願っている。これこそプレーしたい試合であり、立ち会いたい瞬間だ」
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王者たちがタイトルをかけた究極の試練に挑む
残り7試合のシティと6試合のアーセナルが終盤戦へ。長期首位だったアーセナルに対し、シティは調子を上げ春の勢いを取り戻した。
アーセナル戦はシティにとって最大の難関だ。この試合に勝てば残りの日程は比較的楽になるが、まずはリーグ優勝を待ち望むアルテタ率いるアーセナルを倒す必要がある。