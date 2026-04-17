シティの象徴的なフォワードは、日曜日に迫るアーセナル戦の重要性を強調した。シーズン終盤を迎え、この2強の対決が優勝争いを左右すると多くの人が見ている。

アーセナルは先週末ボーンマスに敗れ、シティはチェルシーに勝利した。この結果、首位アーセナルとの差は6ポイントに縮まり、シティには1試合消化試合が残っている。