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Erling Haaland(C)Getty Images
Yosua Arya

翻訳者：

「まるで決勝戦だ！」――アーセナル戦を前にハーランドが優勝宣言

アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ 対 アーセナル
アーセナル

アーリング・ハーランドは、マンチェスター・シティ対アーセナル戦を「決勝」と表現し、プレミアリーグ優勝争いの行方を左右すると語った。ノルウェー人ストライカーは、6年間で5度目の優勝を目指すシティが、残る全試合を一発勝負と捉えているとアーセナルに警告した。

  • ハーランド、対決に備える

    シティの象徴的なフォワードは、日曜日に迫るアーセナル戦の重要性を強調した。シーズン終盤を迎え、この2強の対決が優勝争いを左右すると多くの人が見ている。

    アーセナルは先週末ボーンマスに敗れ、シティはチェルシーに勝利した。この結果、首位アーセナルとの差は6ポイントに縮まり、シティには1試合消化試合が残っている。

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    「まるで決勝戦のようなものだ」とハーランドは語る

    試合を前に、25歳の彼は、シティが冷徹な決勝トーナメントモードに切り替わったと語った。優勝争いのプレッシャーが、エティハドの選手たちをさらに奮い立たせるという。

    「いつも素晴らしい試合になるし、最高の相手と戦えるのは良いことだ。それが僕たちが望んでいることだから」とハーランドはスカイ・スポーツに語った。「これは非常に重要な一戦だ。皆がその重要性を理解している。まるで決勝戦のようなものだ」

  • 調整期間のプレッシャー

    ハーランドは、リーグ戦を決勝戦のように戦うメンタリティがチームに根付いていると語った。タイトル争いを左右する今後6週間では、先週のチェルシー戦での3-0の勝利のようなパフォーマンスが求められる。

    「先週末のチェルシー戦も決勝戦だった。正直に言おう。今後6週間、毎週末が決勝だ。非常に重要な試合で、今シーズン最大かつ最高になるかもしれない。素晴らしい試合になることを願っている。これこそプレーしたい試合であり、立ち会いたい瞬間だ」

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    王者たちがタイトルをかけた究極の試練に挑む

    残り7試合のシティと6試合のアーセナルが終盤戦へ。長期首位だったアーセナルに対し、シティは調子を上げ春の勢いを取り戻した。

    アーセナル戦はシティにとって最大の難関だ。この試合に勝てば残りの日程は比較的楽になるが、まずはリーグ優勝を待ち望むアルテタ率いるアーセナルを倒す必要がある。

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