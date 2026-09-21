スペイン紙『AS』のインタビューで、エムバペはジダンとの共有してきた歩みを振り返った。新たな代表監督は金曜日にデシャンの後任として就任し、トルコとのネーションズリーグを前にフランス代表の指揮を執ることになった。

エムバペは最初の出会いを振り返り、次のように語っている。「彼は、僕をレアル・マドリーへ、トレーニング施設へ連れて行くために迎えに来た最初の人だった。その時、僕は13歳か14歳だったから、かなり昔のことだ。今では彼が僕の代表監督だ。まるで映画みたいだけど、素晴らしいことだよ。現実なんだ」フランス代表は、ジダンの下で新たな楽観ムードとともに準備をスタートさせている。