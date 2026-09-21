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「まるで映画のようだ」 キリアン・エムバペ、レアル・マドリーのトライアルから15年後のジネディーヌ・ジダンとの映画のような再会を振り返る
エムバペとジダンの映画のような再会
スペイン紙『AS』のインタビューで、エムバペはジダンとの共有してきた歩みを振り返った。新たな代表監督は金曜日にデシャンの後任として就任し、トルコとのネーションズリーグを前にフランス代表の指揮を執ることになった。
エムバペは最初の出会いを振り返り、次のように語っている。「彼は、僕をレアル・マドリーへ、トレーニング施設へ連れて行くために迎えに来た最初の人だった。その時、僕は13歳か14歳だったから、かなり昔のことだ。今では彼が僕の代表監督だ。まるで映画みたいだけど、素晴らしいことだよ。現実なんだ」フランス代表は、ジダンの下で新たな楽観ムードとともに準備をスタートさせている。
- AFP
ディディエ・デシャン不在の生活への適応
指揮官交代は一つの時代の終わりを意味するものとなった。デシャンは7月のワールドカップでフランスがスペインに敗れて準決勝敗退を喫した後、14年間にわたる在任期間に終止符を打った。
この移行について語ったエムバペは、チームの目標を次のように説明した。「フランス代表は新たなプロセスをスタートさせる。欧州選手権に向けて準備する時間は2年あり、今はそこに集中している。新しい監督を迎えた新時代だ。これからネーションズリーグがあり、4試合を戦うことになるし、その行方を見ていくことになる。僕たちがこれまで知っていたのはデシャンだけだったから、みんなにとって新しいものになる。僕たちにとっては変化になるが、すべてはとてもうまくいくと思う」
レアル・マドリー、アトレティコ・マドリー戦でつまずく
代表活動を離れたところでは、エムバペは今季好調なスタートを切っており、8試合で8ゴールを記録している。しかし、レアル・マドリーは日曜日に痛手を負い、アトレティコ・マドリーとのダービーで1-2の敗戦を喫した。この敗戦により、レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督とそのチームは、ラ・リーガでバルセロナに勝ち点6差をつけられている。
モウリーニョ監督が審判団を批判したにもかかわらず、エムバペはその論争に踏み込むことを避けた。「自分なりの考えはあるが、それは胸の内にしまっておく。自分はそういうタイプの選手ではなかったし、今さらそうなるつもりもない」とエムバペは説明した。「審判も人間で、ミスはあるし、実際にミスもあった。だが、そのことについて語るつもりはない」
- Getty Images Sport
フランス代表とレアル・マドリーの次戦は？
ジダンは、イズミットで行われるトルコ戦で初めてフランスを率いることになる。その後のネーションズリーグを終えると、チームはベルギー戦とイタリア戦で多忙なインターナショナルブレイクを続ける。
一方、エムバペはブレイク後、すぐにクラブでの任務へ意識を切り替えなければならない。レアル・マドリーはバルセロナとの勝ち点差を縮め、再び勝利の流れを取り戻すことを目指している。
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