ピエール・サージュ監督は、再びこのMFを起用できることへの喜びを示し、その知らせを受けた際の選手の周囲に伝わるほどの熱意を強調した。カップ戦を前に語ったサージュ監督は、ドゥクレがトレーニング中に見せた純粋な喜びにも触れた。フランス人指揮官は報道陣に対し、「今日、彼が我々と一緒にいると伝えた時の笑顔は信じられないほどだった。まるで私が彼に100万ドルを渡したかのような反応だったと思う。私はこういう反応が好きだ。なぜなら、これこそが我々がどうサッカーをするか、このゲームをどう愛しているかの始まりだからだ。彼が望んでいたのは、チームとともに戻ってくることだけだった。これは第一歩であり、火曜日には間違いなく少しプレーすることになる」と述べた。

サージュ監督は、ドゥクレが火曜日のカラバオカップ3回戦、ミドルズブラ戦に出場すると認めた。この試合は、マリ代表MFにとって2025年1月15日のレスター・シティ戦で2-0の勝利を収めて以来、初の公式戦出場となる。指揮官の言葉は、シーズン序盤で勢いを築こうとするパレスにとって、このMFの復帰がチームの士気の面でもいかに大きな意味を持つかを示している。