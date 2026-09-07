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「まるで彼に100万ドルを渡したみたいだ」 チェイク・ドゥクレ、20カ月に及ぶ負傷地獄を経て待望のクリスタル・パレス復帰へ
ドゥクレの長い復帰への道のり
クリスタル・パレスのMFドゥクレは、約20カ月ぶりとなるトップチームでの出場に近づいており、苦しい離脱期間に終止符を打とうとしている。26歳の同選手は、加入初年度の2022-23シーズンにクラブ年間最優秀選手に選ばれたが、その後は長期離脱を伴うコンディション不良が立て続けに起こり、キャリアの歩みを止められてきた。ドゥクレはまず2023年11月、ルートン・タウンに1-2で敗れた試合でアキレス腱断裂を負い、復帰して13試合に出場した後、昨年1月には半月板断裂にも見舞われた。
昨季終盤にU-21チームで状態の良さを証明し、プレシーズンもフルメニューを問題なく消化したことで、元RCランスのドゥクレはついにトップチームの体制へ再び組み込まれる準備が整った。彼の不在はクリスタル・パレスにとって大きな痛手となっていた。とりわけ、負傷問題が始まる前の2023年夏にはリヴァプールの注目ターゲットとなっていたことを踏まえれば、なおさらである。
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サージがドゥクレの感情を明かす
ピエール・サージュ監督は、再びこのMFを起用できることへの喜びを示し、その知らせを受けた際の選手の周囲に伝わるほどの熱意を強調した。カップ戦を前に語ったサージュ監督は、ドゥクレがトレーニング中に見せた純粋な喜びにも触れた。フランス人指揮官は報道陣に対し、「今日、彼が我々と一緒にいると伝えた時の笑顔は信じられないほどだった。まるで私が彼に100万ドルを渡したかのような反応だったと思う。私はこういう反応が好きだ。なぜなら、これこそが我々がどうサッカーをするか、このゲームをどう愛しているかの始まりだからだ。彼が望んでいたのは、チームとともに戻ってくることだけだった。これは第一歩であり、火曜日には間違いなく少しプレーすることになる」と述べた。
サージュ監督は、ドゥクレが火曜日のカラバオカップ3回戦、ミドルズブラ戦に出場すると認めた。この試合は、マリ代表MFにとって2025年1月15日のレスター・シティ戦で2-0の勝利を収めて以来、初の公式戦出場となる。指揮官の言葉は、シーズン序盤で勢いを築こうとするパレスにとって、このMFの復帰がチームの士気の面でもいかに大きな意味を持つかを示している。
ターンオーバーへのバランスの取れたアプローチ
セージはドゥクレのような復帰組に出場時間を与えることに前向きである一方、先発メンバーをあまり多く入れ替えることには慎重な姿勢を崩していない。パレス指揮官は、カップ戦であってもチームのリズムを崩すことには基本的に慎重だと認めた。
指揮官はまた、クリスタル・パレスが今季のカラバオカップを真剣に戦う考えであり、大会で上位進出を目指していると強調した。さらに「大幅なターンオーバーはあまり好きではない。そうした時は毎回、試合後に満足できないからだ。結果が特別悪いというわけではなくても、時には選手同士の連係不足がある。ただ、シーズン序盤はトレーニングで全選手が示している献身を尊重しなければならないし、彼らにとってはそれを示す機会になるかもしれない」と付け加えた。「この試合には勝たなければならない。私たちはこの大会でも野心を持っているし、それは単なるターンオーバーの話ではない」
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パレス、タイトル獲得の多かった年月を土台にさらなる発展へ
クリスタル・パレスはプレミアリーグ開幕後の滑り出しにつまずき、ここまで1勝2敗で現在13位に位置している。パレスは立て直しを図り、過去2シーズンで見せた好調を取り戻したいところだ。2024-25シーズンのFAカップ、2025年のFAコミュニティ・シールド、そして前季のUEFAカンファレンスリーグを制している。
カップ戦を終えると、パレスは再び国内戦に目を向け、ホームでイプスウィッチ・タウンと対戦する。土曜日にフラムを相手に競り合いの末3-2で勝利しており、プレミアリーグ連勝を狙う。
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