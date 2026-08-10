同様の賛辞を送ったのが、トッテナム・ホットスパーの元DFトビー・アルデルヴァイレルトである。アルデルヴァイレルトは、ティーレマンスの最大の武器は、リスクを取って前向きな縦パスを出す勇気だと考えている。

『Hajper』のインタビューで、アルデルヴァイレルトはユナイテッドほどの規模のクラブで必要となる具体的な資質について、次のように分析した。「現代サッカーの問題は、時にアシストやゴールといったスタッツを重視しすぎることだ。もちろん、ユーリ・ティーレマンスはアシストを生み、ゴールも決めるし、ボックスの外からシュートを打って決めることも、FKを決めることもできる。だが、彼はそれ以上の存在だ。

「ティーレマンスはリンクアップの選手だ。なぜ彼が所属チームにとってそれほど重要なのかを理解するには、スタッツを見るだけではなく、実際に彼を見なければならない。なぜなら、彼は常にボールを前へ出そうとしているからだ。中盤の選手の中にはパス成功率が98％でも、いつも後ろにボールを下げている選手がいる。ティーレマンスは前を向き、スペースを作り、ライン間にボールを通すタイプで、それは他チームを崩す必要があるマンチェスター・ユナイテッドのようなクラブにとって非常に重要だ」

さらにアルデルヴァイレルトは、オールド・トラッフォードでの高い期待を背負う上で、同胞のメンタリティーの強さも強調した。「たとえ低い位置でプレーしている時でも、彼は攻撃的な形でその役割をこなす。常に前に出ることを考えているんだ。時にはボールを失うこともあるだろうが、試合で何かを起こすためにリスクを取れば、そういうことは起こる。私はそれがユナイテッドに必要なものだと思うし、彼にはあのユニフォームに伴う大きなプレッシャーの中でも、勇敢に、前向きにプレーするメンタリティーがある。

「彼はものすごく大きな努力を見せ、チームメートに『自分にボールをくれ、自分が試合を変えてみせる』と言うだろう。マンチェスター・ユナイテッドを前進させる責任を引き受けるはずだ」