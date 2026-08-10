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「まるで強奪だ！」。ジョン・オビ・ミケル、マンチェスター・ユナイテッドの3500万ポンドでのユリ・ティーレマンス獲得という妙手を称賛。
マンチェスター・ユナイテッドが中盤を強化
ユナイテッドは、新たなプレミアリーグ開幕を前に、キャリック監督の下で積極的にスカッド再編を進めている。レッドデビルズは、チェルシーからアンドレイ・サントスの獲得に成功し、その移籍金は4800万ポンド。また、ビラからティーレマンスを3500万ポンドで獲得し、中盤を強化した。さらにGKカール・ダーロウと、クラブのアカデミー向けに3人の若手も確保している。他のプレミアリーグの注目MFたちに巨額の移籍金が飛び交う今夏の移籍市場において、ティーレマンスの獲得はこの夏屈指の賢明な補強の一つと称賛されている。
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識者がお買い得な移籍を称賛
元チェルシーMFのオビ・ミケルは、ユナイテッドがユリ・ティーレマンスを獲得した契約について、今夏のMF補強で最高のものだと考えており、破格の安さだったとみている。
ミケルは『The Obi One Podcast』で、ユナイテッドがこの選手の獲得に成功したことを絶賛し、次のように語った。「私にとってはユリ・ティーレマンスだ。正直、マンチェスター・ユナイテッドはどうやって彼を3500万ポンドで獲得したんだ？ とんでもないお買い得だよ。私は以前から、そしてワールドカップの期間中も彼を見ていたが、これは本物の選手だと分かる」
続けてミケルは、このベルギー代表がもたらす戦術的柔軟性についてさらに掘り下げた。「もちろん、ティーレマンスがどういうプレーをするかはみんな分かっている。彼は6番でも8番でも10番でもプレーできるし、どこでもプレーできる選手がいれば、望む戦い方に変えるための幅が生まれる。ティーレマンスはまさにそういう男だ。ゴールも決めるし、セットプレーでも危険な存在で、ボール扱いは見事だし、簡単には失わない。
「みんなが言える唯一のことは、彼が最も速いタイプではないということだろう。だが、試合を読む力は非常に優れている。ボールがあってもなくても、とてもインテリジェントだ。この夏にさまざまなクラブへ移籍したMFたちをすべて見ても、最高なのはティーレマンスだ」
進歩的なプロフィールが称賛を集める
同様の賛辞を送ったのが、トッテナム・ホットスパーの元DFトビー・アルデルヴァイレルトである。アルデルヴァイレルトは、ティーレマンスの最大の武器は、リスクを取って前向きな縦パスを出す勇気だと考えている。
『Hajper』のインタビューで、アルデルヴァイレルトはユナイテッドほどの規模のクラブで必要となる具体的な資質について、次のように分析した。「現代サッカーの問題は、時にアシストやゴールといったスタッツを重視しすぎることだ。もちろん、ユーリ・ティーレマンスはアシストを生み、ゴールも決めるし、ボックスの外からシュートを打って決めることも、FKを決めることもできる。だが、彼はそれ以上の存在だ。
「ティーレマンスはリンクアップの選手だ。なぜ彼が所属チームにとってそれほど重要なのかを理解するには、スタッツを見るだけではなく、実際に彼を見なければならない。なぜなら、彼は常にボールを前へ出そうとしているからだ。中盤の選手の中にはパス成功率が98％でも、いつも後ろにボールを下げている選手がいる。ティーレマンスは前を向き、スペースを作り、ライン間にボールを通すタイプで、それは他チームを崩す必要があるマンチェスター・ユナイテッドのようなクラブにとって非常に重要だ」
さらにアルデルヴァイレルトは、オールド・トラッフォードでの高い期待を背負う上で、同胞のメンタリティーの強さも強調した。「たとえ低い位置でプレーしている時でも、彼は攻撃的な形でその役割をこなす。常に前に出ることを考えているんだ。時にはボールを失うこともあるだろうが、試合で何かを起こすためにリスクを取れば、そういうことは起こる。私はそれがユナイテッドに必要なものだと思うし、彼にはあのユニフォームに伴う大きなプレッシャーの中でも、勇敢に、前向きにプレーするメンタリティーがある。
「彼はものすごく大きな努力を見せ、チームメートに『自分にボールをくれ、自分が試合を変えてみせる』と言うだろう。マンチェスター・ユナイテッドを前進させる責任を引き受けるはずだ」
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チームにはプレシーズンのテストが待ち受ける
欧州王者PSGとの1-1の引き分けを受け、ユナイテッドにはプレシーズンマッチが残り2試合あり、相手はリーズ・ユナイテッドとACミランである。キャリックには新たな中盤構成を速やかに機能させることが求められており、一方で報道によれば、移籍市場閉幕前に3人目の中盤オプション獲得に動く可能性もなお残されている。この刷新されたスカッドの準備状況と選手層は、プレミアリーグ開幕戦の敵地ハル・シティ戦でいきなり試されることになる。
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