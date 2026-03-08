ソーシャルメディアでこの光景を振り返り、『フィラデルフィアはいつも晴れ』のクリエイター、マックはコミュニティとチームへの深い誇りを表明した。北ウェールズの照明の下で、レックサムは世界のエリートと互角に戦えることを証明し、マックはXにこう投稿した：「睡眠不足のせいかもしれないが、感謝の気持ちでいっぱいだ。まるで夢のようだ。 レックサムの皆さん、そして@Wrexham_AFCに、この一員とならせてくれたことに感謝します」

「そして@ChelseaFCには素晴らしい試合をありがとう。試合後や空港で何人かの選手たちに会ったが、これ以上ないほど親切で支えてくれた。憎しみや怒りだけじゃなく、美しいものにもなり得る。近いうちにまた会えることを願っている」