「まるで夢のようだ」―ロブ・マック、レックサムとチェルシーにFAカップ名勝負への感謝を表明。プレミアリーグの巨人に「またすぐにお会いしましょう」とメッセージ
レックサムがプレミアリーグの強豪を窮地に追い込む
レースコース・グラウンドの熱狂的な雰囲気は、レックサムの猛攻を後押しした。このFAカップの名勝負で、レックサムは2度もチェルシーの億万ポンド級チームを驚かせた。チャンピオンシップ所属のホームチームは、サム・スミスの鮮やかなフィニッシュで先制点を奪う衝撃的なスタートを切った。しかしハーフタイム直前にアーサー・オコンクウォの不運なオウンゴールで同点に追いつかれると、後半終了間際にカラム・ドイルの巧妙なフリックで劇的な逆転を許した。 しかしジョシュ・アチェンポンが素早く同点弾を叩き込み試合は延長戦へ。さらに90分終了間際にVAR判定によるレフェリーの赤カードでレックサムのジョージ・ドブソンが退場し、延長戦はさらに厳しいものとなった。
10人となったホームチームの奮闘も、アレハンドロ・ガルナチョの驚異的なボレーで崩れた。ルイス・ブラントの同点弾がVAR判定でオフサイドと宣告される苦渋の瞬間を経て、ジョアン・ペドロが終了間際の素早いカウンターを決め、4-2の激闘を制した。これによりプレミアリーグの強豪は、歴史的大番狂わせを免れた。
Macは美しい夜を振り返る
ソーシャルメディアでこの光景を振り返り、『フィラデルフィアはいつも晴れ』のクリエイター、マックはコミュニティとチームへの深い誇りを表明した。北ウェールズの照明の下で、レックサムは世界のエリートと互角に戦えることを証明し、マックはXにこう投稿した：「睡眠不足のせいかもしれないが、感謝の気持ちでいっぱいだ。まるで夢のようだ。 レックサムの皆さん、そして@Wrexham_AFCに、この一員とならせてくれたことに感謝します」
「そして@ChelseaFCには素晴らしい試合をありがとう。試合後や空港で何人かの選手たちに会ったが、これ以上ないほど親切で支えてくれた。憎しみや怒りだけじゃなく、美しいものにもなり得る。近いうちにまた会えることを願っている」
VAR論争が試合の盛り上がりを台無しにした
チャンピオンシップではレックサムが採用していないVARの導入により、ジョージ・ドブソンの退場処分と3-3に追いつくはずだった終了間際の同点ゴールが取り消されたことに、マケルヘニーは苛立ちを隠せなかった。ESPNから技術への見解を問われると、「この発言にピー音入れられる？」と尋ねた後、「『くそったれVAR！』って叫んでたと思うよ」と述べた。
レイノルズも同調し、冗談めかして付け加えた。「確かにそう叫んでたよ。君の発言に対してVARを呼ぶつもりだろうな」
プレミアリーグ優勝という目標をしっかりと見据えて
結局のところ、この夜はレックサムがトップリーグ昇格という本来の目標に回帰する中で、大舞台にふさわしい存在であることを証明した。レッド・ドラゴンズが現在プレーオフ圏内に位置する中、チェルシーのような強豪との定期的な対戦という夢は週を追うごとに現実味を増している。少なくとも今この瞬間、ハリウッドのオーナー陣と選手たちは、カップ戦の魔法が今も健在であることを示したこの夜を経て、胸を張って誇りを持てるだろう。
