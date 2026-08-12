ファーディナンドは、キャリックが今季チャンスを与えれば、ラッシュフォードは最高のフォームを取り戻し、批判的な声を黙らせることができると楽観視している。元DFは、このアタッカーを残留させることは、特に前体制下での苦しい時期を経た後だけに、チームにとって新戦力の加入のように感じられるはずだと考えている。

ファーディナンドはさらにこう付け加えた。「この件がどちらに転ぶのか、この移籍市場の終わりまでにどういう結末を迎えるのか、私たちには分からない。だが、彼には残ってほしいし、クラブにとっては新加入選手のような存在になるはずだ。そして、疑う人たちや彼は駄目だと言ってきた人たち、そうしたすべての声が間違っていたと証明する、意欲に満ちたマーカス・ラッシュフォードが現れるだろうか。そうであってほしい。今後を見守ろう」