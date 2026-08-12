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「まるで唸るフェラーリ」のようだ。リオ・ファーディナンドがマイケル・キャリックにマーカス・ラッシュフォード退団阻止を要請
ファーディナンド、練習でのラッシュフォードを称賛
マーカス・ラッシュフォードは14番のシャツでキャリントンに戻ったものの、マンチェスター・ユナイテッドでの将来は依然として不透明だ。28歳の同選手は昨季、バルセロナにレンタル移籍し、49試合で14得点14アシストを記録した。
バルセロナが代わりにアンソニー・ゴードンを獲得したため、4000万ポンドでの完全移籍による退団の可能性は依然として残っているが、リオ・ファーディナンドはキャリックが彼を残すべきだと主張している。
『Metro』が報じたところによると、自身のYouTubeチャンネルでファーディナンドは「ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドの練習場に戻ってきたが、みんな、まるで静かにうなるフェラーリのようだ。体は仕上がっているし、準備もできているように見える。そして何より、顔には笑みがあり、足取りにも少し弾みがある」と語った。
- AFP
新戦力のインパクトに期待
ファーディナンドは、キャリックが今季チャンスを与えれば、ラッシュフォードは最高のフォームを取り戻し、批判的な声を黙らせることができると楽観視している。元DFは、このアタッカーを残留させることは、特に前体制下での苦しい時期を経た後だけに、チームにとって新戦力の加入のように感じられるはずだと考えている。
ファーディナンドはさらにこう付け加えた。「この件がどちらに転ぶのか、この移籍市場の終わりまでにどういう結末を迎えるのか、私たちには分からない。だが、彼には残ってほしいし、クラブにとっては新加入選手のような存在になるはずだ。そして、疑う人たちや彼は駄目だと言ってきた人たち、そうしたすべての声が間違っていたと証明する、意欲に満ちたマーカス・ラッシュフォードが現れるだろうか。そうであってほしい。今後を見守ろう」
ディクソンがアーセナルの衝撃的なトレード案を提案
一方、アーセナルの元DFリー・ディクソンは『BestBettingSites』で、ラシュフォードとガナーズの若手マイルズ・ルイス＝スケリーを含むトレード案の可能性を示唆した。
ディクソンは、ミケル・アルテタであれば左サイドでラシュフォードを復活させられると考えており、次のように語っている。「彼ら（マイルズ・ルイス・スケリーとマーカス・ラシュフォード）を交換するかって？ そうだね、たぶん私はそうすると思う。それはマイルズ・ルイス＝スケリーに対して何かあるということではなく、彼に別の場所で自分のプレーの幅を広げる自由を与えるということだ。マーカス・ラシュフォードについて言えば、彼は肩を抱いて支えてくれる存在を必要とする選手で、アルテタは彼にとって素晴らしいはずだ。愛情を与え、左サイドでプレーする自由を与える。そうなれば、彼がアーセナルのユニフォームを着る姿を見てみたい。彼が安定してトップクラスの選手かどうかについては懸念もあるが、今のアーセナルのスカッドを踏まえれば、良い補強になるだろう」
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ラシュフォードとキャリックの次は？
移籍市場の締め切りを前に、キャリックは重要な陣容面の決断を迫られている。ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドとともにダブリンへ遠征しており、プレシーズン初戦として水曜日に行われるリーズ・ユナイテッドとの親善試合に出場する可能性がある。アイルランドでのキャンプ後には、ポーランドでACミランとの興味深い親善試合が待っており、FWはオールド・トラッフォードでの自身の将来を確保しようとする中で、かつての指揮官ルベン・アモリムと相まみえる可能性もある。
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