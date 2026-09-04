AgenciaLOF
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「まるで包囲状態のようだ」 国境危機の激化で15選手がADセウタへの移籍を断念した経緯
移民危機が補強活動を混乱させる
スペインのクラブ、セウタは、北アフリカの自治都市への前例のない移民流入を受け、戦力編成計画に大きな打撃を受けた。通信社『EFE』の報道によると、7月下旬以降、推定8万人の移民がモロッコから国境を越え、海岸線沿いやタラハルおよびベンスの防波堤を泳いで渡ったという。この圧倒的な流入により、地元の受け入れ施設には極めて大きな負担がかかっており、セウタ政府はスペイン当局に対し、国家非常事態の宣言を求めている。
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会長が移籍破談の詳細を明かす
『Cadena SER』の取材に対し、セウタのハミド会長は、契約合意がほぼまとまっていたにもかかわらず「最大15人の選手がノーと言った」と明かした。その理由として、家族の安全面への懸念を挙げ、「彼らの妻たちは怖がっているし、子どもたちもそうだ。伝わっている情報を考えれば理解できる。ここで実際に暮らしていなければ、包囲状態のように感じられる」と語った。
また、「街の状況は変わった」と、この1カ月での変化を認め、以前は「観光、経済、スポーツの面で良い状態だった」とした上で、「セウタは単なるクラブ以上の存在だ。ここでは4つの文化が共存し、私たちは皆がお互いを受け入れている。ここは聖域となり、チームは非常に強力な共通項となった」と付け加えた。
クラブがチームを守る
ハミドは、選手団とコーチングスタッフが引き続き安全な環境で活動していると説明した。「選手たちにも監督にも家族と子どもがいる。街が自分たちの知っていると思っていたものとは違うと感じていて、その影響はあるが、普段通りにトレーニングしている。安全は確保されており、警察は素晴らしい仕事をしている」
クラブはさらに、移籍市場の終盤に補強を成立させる前に、獲得候補の選手たちへ義務のない訪問の機会まで提供していたという。「私たちは彼らを招き、まったく義務なしで実際に見に来てもらった。施設や、私たちがどう取り組んでいるかを見てもらうためだ。すると最終日に、何とか契約をまとめることができた。このスカッドで戦えると信じている。私たちは神経質にはならないし、目先の結果だけに取りつかれているわけでもない。選手たちを守り、外部から隔てた環境に置こうとしている」
- NurPhoto
セルタとのテストがセウタを待ち受ける
セウタは現在、開幕から3連敗で勝ち点を1も積み上げられず、順位表の最下位に沈んでいる。ホセ・フアン・ロメロ監督のチームは9月5日の第4節でセルタ・フォルトゥナをホームに迎える予定だ。週末のホームゲームは、ロメロ監督にとって新戦力を融合させ、今季初の勝ち点獲得を実現できるかを占う重要な一戦となる。
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