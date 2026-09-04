ハミドは、選手団とコーチングスタッフが引き続き安全な環境で活動していると説明した。「選手たちにも監督にも家族と子どもがいる。街が自分たちの知っていると思っていたものとは違うと感じていて、その影響はあるが、普段通りにトレーニングしている。安全は確保されており、警察は素晴らしい仕事をしている」

クラブはさらに、移籍市場の終盤に補強を成立させる前に、獲得候補の選手たちへ義務のない訪問の機会まで提供していたという。「私たちは彼らを招き、まったく義務なしで実際に見に来てもらった。施設や、私たちがどう取り組んでいるかを見てもらうためだ。すると最終日に、何とか契約をまとめることができた。このスカッドで戦えると信じている。私たちは神経質にはならないし、目先の結果だけに取りつかれているわけでもない。選手たちを守り、外部から隔てた環境に置こうとしている」