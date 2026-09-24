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「まるで僕のリビングルームそのものだ！」。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがネーションズリーグのダービーを前に、オランダ人の隣人との軽口を明かす。
テア・シュテーゲン、今夏のアヤックス移籍後のアムステルダムでの生活について詳述
ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、今夏のアヤックス移籍後にアムステルダムでの生活へ適応していることについて語った。34歳の同選手は、バルセロナで長年安定した生活を送った後、家族の快適さを最優先にしたことで、オランダの首都を選ぶのは簡単な決断だったと説明した。
テア・シュテーゲンは、自分の能力を全面的に信頼してくれる監督の下でプレーすることが、自信を取り戻すことにつながったと述べた。
また、家族が間もなくこの街にやって来ることへの喜びも口にした。
- AFP
GK、オランダ文化と中心市街地での生活を受け入れる
日々のルーティンについて語ったテア・シュテーゲンは、アムステルダムの国際的な雰囲気、親しみやすい地元の人々、そしてコンパクトな街のつくりを称賛した。中心部に住んでいるこのGKは、平坦な街路を楽に移動するため、現在は自転車の購入を検討していることも明かした。
また、ピッチ外での精神的な安定が、そのまま力強いパフォーマンスに直結すると強調した。
「この決断にはとても満足している」とテア・シュテーゲンは語った。「アムステルダムは比較的小さく、どこも平坦で、とてもリラックスして移動できる。今は自転車を手に入れようとしているところだ。あそこでは車の運転が少し難しいからね。移動するにはそれが一番いい方法だ」
テル・シュテーゲン、ダービーを前にオランダ人の隣人からの冷やかしを一蹴
木曜のネーションズリーグでの一戦に独特の個人的要素を加える形で、テア・シュテーゲンは、ヨハン・クライフ・アレナでプレーすることが自分のリビングルームで戦うような感覚だと認めた。さらに、アムステルダムの近所の住民や地元の職人たちから、オランダ代表相手に何失点するのかとからかわれていることも明かした。
このGKは無失点を達成し、帰宅後に自慢できる権利を手にすることを目指している。
「みんなこの試合をとても楽しみにしているし、それが自分のリビングルームで行われることをうれしく思う」と、テア・シュテーゲンは笑みを浮かべて語った。「僕のアパートで何かを取り付ける職人はみんな、『何失点するか見ものだね』と言ってきた。僕の目標は胸を張ってここを後にし、彼らをからかい返すことだ」
- Getty Images Sport
ドイツ代表GK、なじみの地で自慢する権利獲得を狙う
テア・シュテーゲンは、新たな指揮官の下でアイデンティティーを築きつつあるオランダとの一戦が、非常に興味深い戦術戦になると見ている。アヤックス所属のGKは、いまや勝手知ったるピッチでドイツの勝利に貢献する決意を崩していない。
ドイツはグループステージ初戦を勝ち点3で飾るべく、この試合に臨む。
テア・シュテーゲンは守備の要として、慣れ親しんだ新たなホームで勝利を手にすることを目指している。
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