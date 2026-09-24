ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、今夏のアヤックス移籍後にアムステルダムでの生活へ適応していることについて語った。34歳の同選手は、バルセロナで長年安定した生活を送った後、家族の快適さを最優先にしたことで、オランダの首都を選ぶのは簡単な決断だったと説明した。

テア・シュテーゲンは、自分の能力を全面的に信頼してくれる監督の下でプレーすることが、自信を取り戻すことにつながったと述べた。

また、家族が間もなくこの街にやって来ることへの喜びも口にした。