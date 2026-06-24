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「まるで人生最後の日であるかのように！」――ネイマールの父が、怪我から復帰間近のブラジル代表スターに激励のメッセージを送った。
セレソン（ブラジル代表）のレジェンドに向けた、ある父親の不朽の助言
ワールドカップ・グループステージ第3戦、ブラジル対スコットランド戦の数時間前、ネイマールの父親がソーシャルメディアに胸を打つ動画を投稿した。ネイマール・シニアのインスタグラムアカウントに投稿された動画では、サントスのスター選手がロッカールームで「父はいつも言った。ピッチに立つたびに『息子よ、走れ。全力でプレーせよ。これが最後の試合だと思え』と。だから走れ、仲間たち。今日が最後だと思え」と語っている。
この映像は2025年5月、アリアンツ・パルケでのキングス・リーグ・ブラジル決勝で撮影されたもので、ネイマールがチームメイトにこう語りかける。「父はいつも言った。ピッチに出るたび、『息子よ、走れ、全力を尽くせ、人生最後の試合だと思ってプレーしろ』と。だから走れ、兄弟よ。人生最後の日だと思って走れ。」
- (C)Getty Images
ネイマール、ベンチからでも活躍の準備は万端
ネイマールはふくらはぎの負傷から回復し、ベンチ入りした。34歳の彼は5月17日、サントスでコリチーバに0-3で敗れた試合で負傷。代表戦を前にコンディションが懸念されていた。
ネイマールはスコットランド戦でベンチ入りし、チームに合流するためマイアミへ移動。回復が完了し、途中出場可能な状態と診断された。大会突破を目指すブラジル代表にとって心強い後押しとなる。
ノスタルジアとモチベーションの融合
ネイマールの父が共有した動画は、彼の代表での輝かしいキャリアをまとめたモンタージュだ。2022年W杯準々決勝クロアチア戦での鮮やかなゴールなど、過去数年のハイライトが詰まっている。この試合はPK戦の末、セレソンにとって悲劇的な結末となった。
ロッカールームでのスピーチと象徴的なゴールを交え、ネイマールがブラジル代表に欠かせない存在であることを再確認させる。怪我の懸念やサントスへの復帰にもかかわらず、大きな大会ではいまだチームの希望を背負う象徴である。
- AFP
ワールドカップの重要な一戦が目前に迫っている
ブラジルはモロッコと1-1で引き分け、ハイチに3-0で勝利し、4ポイントでグループC首位。スコットランドはハイチに1-0で勝ち、モロッコに0-1で敗れ、3ポイントで3位。
ネイマールはこれまでワールドカップ13試合に出場し、8得点4アシストを記録している。