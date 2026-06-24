ワールドカップ・グループステージ第3戦、ブラジル対スコットランド戦の数時間前、ネイマールの父親がソーシャルメディアに胸を打つ動画を投稿した。ネイマール・シニアのインスタグラムアカウントに投稿された動画では、サントスのスター選手がロッカールームで「父はいつも言った。ピッチに立つたびに『息子よ、走れ。全力でプレーせよ。これが最後の試合だと思え』と。だから走れ、仲間たち。今日が最後だと思え」と語っている。

この映像は2025年5月、アリアンツ・パルケでのキングス・リーグ・ブラジル決勝で撮影されたもので、ネイマールがチームメイトにこう語りかける。「父はいつも言った。ピッチに出るたび、『息子よ、走れ、全力を尽くせ、人生最後の試合だと思ってプレーしろ』と。だから走れ、兄弟よ。人生最後の日だと思って走れ。」