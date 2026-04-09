「まるで下位リーグのチームを見ているようだ」。クラブのレジェンドがPSG戦でのリヴァプールの出来を酷評。

リヴァプールのレジェンドは「下位リーグのチームを見ているようだった」と語った。キャラガーは「大きな実力差があり、リヴァプールの立場としては不安な内容だった」と続けた。

実際、パルク・デ・プランスではPSGが試合を支配し、ボール支配率もチャンス数も上回った。xG値はリヴァプール0.17に対しPSGは2.35で、2-0の勝利は当然の結果だった。 得点はドゥエ（11分）のディフレクトシュートとクヴァラツケリア（65分）のソロプレーだった。

リヴァプールは今夏、フロリアン・ヴィルツ、ウーゴ・エキティケ、アレクサンダー・イサクの3人に約2億6500万ユーロを投資したにもかかわらず、このパフォーマンスの差にキャラガーは首を傾げた。 「リヴァプールは4億5000万ポンドを投じた。おそらくPSGが夏に費やした額より多いだろう。この格差は不安だ。どうしてこうなったのか疑問だ」