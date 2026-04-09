水曜日の夜、チャンピオンズリーグ王者とのアウェイ戦で0-2と敗れたレッズは、運が良かったとキャラガーは米CBSスポーツで語った。
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「まるで下位リーグのチームを見ているようだ」。クラブのレジェンドがPSG戦でのリヴァプールの出来を酷評。
リヴァプールのレジェンドは「下位リーグのチームを見ているようだった」と語った。キャラガーは「大きな実力差があり、リヴァプールの立場としては不安な内容だった」と続けた。
実際、パルク・デ・プランスではPSGが試合を支配し、ボール支配率もチャンス数も上回った。xG値はリヴァプール0.17に対しPSGは2.35で、2-0の勝利は当然の結果だった。 得点はドゥエ（11分）のディフレクトシュートとクヴァラツケリア（65分）のソロプレーだった。
リヴァプールは今夏、フロリアン・ヴィルツ、ウーゴ・エキティケ、アレクサンダー・イサクの3人に約2億6500万ユーロを投資したにもかかわらず、このパフォーマンスの差にキャラガーは首を傾げた。 「リヴァプールは4億5000万ポンドを投じた。おそらくPSGが夏に費やした額より多いだろう。この格差は不安だ。どうしてこうなったのか疑問だ」
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リヴァプールは再びPSGに敗れるのか？
リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードも同様の見解を示した。TNTスポーツのインタビューでは、パリの優位性を認めつつ状況を「完璧ではないが、まずまず」と評価した。 ただ、「PSGがもっと冷静なら、もっと悪い結果になっていてもおかしくなかった。全体を見れば0-2で済んだのは運が良かった。彼らには追加点のチャンスがあった」と語った。
来週の第2戦でCL敗退を避けるには、リヴァプールは180度の逆転が必要だ。ホームのファンに期待を寄せるLFC主将ファン・ダイクは「特別なパフォーマンスが求められる」と語った。
昨季もリヴァプールはCLでPSGに敗れている。第1戦は1-0で勝ったが、第2戦を0-1で落とし、PK戦（4-1）で屈した。