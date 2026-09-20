ミケル・アルテタ率いるチームを粉砕した試合後、メディア対応に臨んだヒュルツェラーは、グロスを惜しみなく称賛した。指揮官は最近も触れていた比較をあらためて持ち出し、キャリアの晩年に差しかかってもグロスはさらに良くなっているように見えると強調した。「パスカル・グロスについて話したが、前回の記者会見でも言ったように、彼は少しいいワインにたとえられると思う。年齢を重ねるほど、より良くなっている」とヒュルツェラーは記者団に語った。

また指揮官は、このMFの影響力が最も強く表れるのは、週を通じた日々の取り組みの中での振る舞いであり、チームの若い選手たちの模範になっている点だと強調した。「彼はチームメートをより良くする選手であるだけではない。本当にゲームを非常によく理解している選手であるだけでもない。数値では測れないものこそ、私たちが日々の活動やトレーニング場で目にしているものだと思う」と付け加えた。