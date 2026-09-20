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「まるで上質なワインのようだ」 ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督がベテランのパスカル・グロスを称賛、ブライトンはアーセナルを3-0で粉砕してプレミアリーグに衝撃を与える
アメックスでのブライトンのヴィンテージなパフォーマンス
ブライトンはクラブ創設125周年を華々しく祝し、プレミアリーグ王者アーセナルに3-0で快勝した。アメックス・スタジアムは熱気に包まれ、ホームのブライトンは戦術的な規律と個の輝きを織り交ぜながらアーセナルを圧倒した。この勝利の中心にいたのがグロスで、年齢を感じさせない影響力の大きなパフォーマンスを続けており、それはフュルツェラー率いる快進撃中のチームの礎となっている。
このベテランの貢献は、冷静なフィニッシュにとどまらなかった。セットプレーのキックも、この日のブライトンにとって最後まで大きな武器であり続けた。57分にはグロスが精度の高いCKを供給し、チェマ・アンドレスがヘディングでブライトンの3点目を決め、アーセナル反撃の望みを事実上断った。このパフォーマンスにより、35歳の好調ぶりはさらに続くこととなり、直近3試合で3得点、過去5試合では4得点を記録している。
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グロスに対するヒュルツェラーの評価
ミケル・アルテタ率いるチームを粉砕した試合後、メディア対応に臨んだヒュルツェラーは、グロスを惜しみなく称賛した。指揮官は最近も触れていた比較をあらためて持ち出し、キャリアの晩年に差しかかってもグロスはさらに良くなっているように見えると強調した。「パスカル・グロスについて話したが、前回の記者会見でも言ったように、彼は少しいいワインにたとえられると思う。年齢を重ねるほど、より良くなっている」とヒュルツェラーは記者団に語った。
また指揮官は、このMFの影響力が最も強く表れるのは、週を通じた日々の取り組みの中での振る舞いであり、チームの若い選手たちの模範になっている点だと強調した。「彼はチームメートをより良くする選手であるだけではない。本当にゲームを非常によく理解している選手であるだけでもない。数値では測れないものこそ、私たちが日々の活動やトレーニング場で目にしているものだと思う」と付け加えた。
多様な顔ぶれのチームで絆を築く
アメックスにおけるグロスの役割で最も重要な要素の一つは、多様なブライトンのスカッドにあるさまざまなグループの橋渡し役を担える点だ。ヒュルツェラーは、このドイツ人選手の社会的な知性が、ピッチ上での戦術理解と同じくらい重要だと指摘した。
「彼には、私たちの選手全員の間に社会的な結びつきを生み出す力がある。私たちには本当に多くの異なる国籍、多くの異なる世代があり、彼はそうしたあらゆる力学を理解している。そうした異なるバックグラウンドを一つにまとめてくれるし、これは私たちが時に過小評価してしまう部分だと思う」と、33歳の指揮官は語った。
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飽くなき勝利へのメンタリティ
技術面やチーム内での貢献にとどまらず、ヒュルツェラーはグロスを特徴づける激しい競争心についても強調した。指揮官は、少し休める日程であっても、このMFが気を抜けないと冗談交じりに語った。
「今は自由時間に『どこでレースを走れるんだ？』と探していると思う。彼は決してじっとしていないからね。少しパデルをしているかもしれないが、何日か休みを取る必要があると、これから彼には伝えるつもりだ。それも彼の人柄を示している。彼には勝者のメンタリティーがあり、それが間違いなく私たちの助けになっている」とヒュルツェラーは話した。
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