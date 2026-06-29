「まるでリオネル・メッシのようだった！」――リーズは、夏の移籍市場で米国代表スターのブレンデン・アーロンソンへのオファーを募らないよう助言を受けた。

アーロンソンは2022年夏、2500万ポンド（3300万ドル）の移籍金でウェスト・ヨークシャーへ加入した。デビューシーズンは1ゴールにとどまり、リーズのプレミアリーグ降格とともに失望で終わった。

チームをすぐ去った選手たちに対し、サポーターの目は厳しかった。アーロンソンもその1人で、ドイツのユニオン・ベルリンへ期限付き移籍した。2024-25シーズンにチャンピオンシップに復帰したが、まだ実力を証明できず、批判的な注目を集め続けた。

優勝したシーズンをきっかけに一部のサポーターは彼を支持し始めたが、25歳の彼がトップレベルで通用するかどうかは依然として疑問視されていた。2025-26シーズン、彼の果敢な走り込みと4得点が流れを変え、母国開催のワールドカップ代表入りを確実なものにした。