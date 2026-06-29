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「まるでリオネル・メッシのようだった！」――リーズは、夏の移籍市場で米国代表スターのブレンデン・アーロンソンへのオファーを募らないよう助言を受けた。
アーロンソンは2022年、2500万ポンドでリーズに加入した
アーロンソンは2022年夏、2500万ポンド（3300万ドル）の移籍金でウェスト・ヨークシャーへ加入した。デビューシーズンは1ゴールにとどまり、リーズのプレミアリーグ降格とともに失望で終わった。
チームをすぐ去った選手たちに対し、サポーターの目は厳しかった。アーロンソンもその1人で、ドイツのユニオン・ベルリンへ期限付き移籍した。2024-25シーズンにチャンピオンシップに復帰したが、まだ実力を証明できず、批判的な注目を集め続けた。
優勝したシーズンをきっかけに一部のサポーターは彼を支持し始めたが、25歳の彼がトップレベルで通用するかどうかは依然として疑問視されていた。2025-26シーズン、彼の果敢な走り込みと4得点が流れを変え、母国開催のワールドカップ代表入りを確実なものにした。
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USMNTのスター、アーロンソンがリーズのサポーターの心を掴んだ
エランド・ロードでの契約延長は未合意のため、今市場でオファーがあればリーズはアーロンソンを売却するのだろうか？元DFキルガロンは、Kalshiプロモーションコード提携のGOAL独占インタビューでこう語った。 チャンピオンシップ時代、昇格直後にはファンに好かれていなかった。プレミアリーグ序盤も批判された。ファンの態度を考えると、僕でも彼より先にスタメンになったかもしれない。
しかし後半の4分の3ほどはメッシのように活躍し、ファンは「この若者は本物の選手だ」と認めた。
彼の姿勢は素晴らしいし、監督も気に入っている。正直、ワールドカップで彼がスタメンに入っていないのは驚きだ。何試合か観たが、彼はベンチにいた。」
リーズがアーロンソンを放出するべきでない理由
キルガロンは、アーロンソンがファーケ監督のチームにもたらす重要な「目に見えない資質」についてこう語った。「戦力を上げる一方で、ロッカールームの雰囲気も保つ必要がある。補強しても、良い仲間は必要だ。ファーケ監督もそれを重視していると思う。
「ブレンデン・アーロンソンはチームメイトから好かれていると聞いた。あそこのロッカールームの雰囲気は良いんだ。 今は誰を補強するか、慎重にならなければならない。チェルシーを見れば分かる。ロッカールームの雰囲気は最悪だ。戦力を強化するため多くの選手を補強し、週給20万ポンドも支払っているが、私にはそこが毒のように見える。それはファークが望んでいることではないし、リーズ・ユナイテッドのファンやオーナーたちも望んでいないはずだ。」
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移籍市場：アーロンソン、W杯でアピール
現在、アーロンソンは最も注目される選手の一人だ。ワールドカップ・グループD最終戦のトルコ戦では、マウリシオ・ポチェッティーノ監督から先発を任された。
ベスト32進出をかけたボスニア・ヘルツェゴビナ戦など、今後の試合でより多くの出場時間を狙う。大会終了後は、再びクラブの契約や移籍が話題になる見込みだ。