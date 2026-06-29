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「まるでリオネル・メッシのようだった！」。リーズは今夏の移籍市場でアメリカ代表MFブレンデン・アーロンソンへのオファーを募らないよう助言を受けた
アーロンソンは2022年に2500万ポンドでリーズに加入した。
アーロンソンは2022年夏、将来を嘱望される有望株としてウェスト・ヨークシャーに加わった。移籍金は2500万ポンド（3300万ドル）だった。しかし、デビューシーズンはわずか1ゴールに終わり、リーズがプレミアリーグから降格したことで失意のうちに幕を閉じた。
一部の選手がすぐにクラブを去ったことに、サポーターは好意的ではなかった。アーロンソンもウニオン・ベルリンへ期限付き移籍でドイツに向かった。彼は2024-25シーズンにチャンピオンシップでの構想に復帰したが、証明すべきことは多く、しばらくの間は好ましくない注目も集め続けた。
タイトル獲得シーズンによって再び支持を取り戻す助けにはなったが、それでもなお疑問の声は上がっていた。25歳がトップレベルでやっていけるのか、という点だ。彼の献身的な走りと4ゴールが流れを変える助けとなった2025-26シーズンには、自国開催のワールドカップ本大会に向けた自国代表の構想の中で居場所も確保した。
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USMNTのスター、アーロンソンはリーズのサポーターの心をつかんだ
エランド・ロードでの契約延長は現時点でまだ合意に至っていない。そのため、もし今夏の移籍市場でオファーが届けば、リーズは売却を検討するのだろうか。アーロンソンの将来について問われた元リーズDFキルガロンは、GOALの独占取材に対し、Kalshi promo codeとの提携のもと、次のように語った。「昇格したシーズンのチャンピオンシップですら、彼がファンのお気に入りではなかった時期があった。そしてプレミアリーグのスタート時点でも、彼はかなり批判されていた。ファンの一部が彼をそう見ていたことを考えれば、時には自分が彼より先に先発してもおかしくないくらいだったよ！
「でも、彼はそれをひっくり返した。おそらくシーズンの最後の4分の3、あるいは半分の期間、プレミアリーグでの彼はまるでメッシのようだった。本当に信じられないほどで、ファン全員の考えを変えさせて、『この若者は本物の選手だ』と言わせたんだ。
「彼の姿勢は素晴らしい。監督も明らかに彼を気に入っている。実際、彼がワールドカップで先発していないのは驚きだよ。何試合か見たけど、彼はベンチにいたからね。」
リーズがアーロンソンの退団を認めることに警戒すべき理由
キルガロンはまた、アーロンソンがダニエル・ファルケのチームにもたらす重要な無形の資質について、こう付け加えた。「アップグレードが必要だと言えるかもしれないが、ロッカールームの良い雰囲気も保たなければならない。選手を補強して戦力を上積みすることはできると思うが、それでも中にはしっかりした若者たちがいなければならない。そして、ファルケはそこを好んでいると思う。
「ブレンデン・アーロンソンは好かれていると聞いている。あそこのロッカールームの雰囲気はいい。今は誰を連れてくるか慎重にならなければならない。つまり、チェルシーやそういうクラブを見れば分かる。ロッカールームはひどい状態に見えるだろう？ 彼らはこうした選手たちを次々に獲得して戦力を上積みし、週給20万ポンドを与えているが、私にはあそこが毒のように見える。ファルケも、リーズ・ユナイテッドのファンも、オーナーも、それを望んではいないと思う」
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移籍市場：アーロンソンがワールドカップのショーウインドーに立つ
アーロンソンは現在、最も注目を集めるショーケースの舞台に立っており、アメリカ代表のワールドカップ・グループD最終戦のトゥルキエ戦ではマウリシオ・ポチェッティーノ監督から先発に起用された。
今後はボスニア・ヘルツェゴビナとのベスト32の対戦で、より多くの出場時間を得ることを期待しているはずであり、主要な国際大会で上位進出を目指す戦いも続いていく。この大会が終了すれば、焦点は再びクラブに戻り、リーズでの契約や移籍を巡る今後の動向に注目が集まることになる。
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