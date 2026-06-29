アーロンソンは2022年夏、将来を嘱望される有望株としてウェスト・ヨークシャーに加わった。移籍金は2500万ポンド（3300万ドル）だった。しかし、デビューシーズンはわずか1ゴールに終わり、リーズがプレミアリーグから降格したことで失意のうちに幕を閉じた。

一部の選手がすぐにクラブを去ったことに、サポーターは好意的ではなかった。アーロンソンもウニオン・ベルリンへ期限付き移籍でドイツに向かった。彼は2024-25シーズンにチャンピオンシップでの構想に復帰したが、証明すべきことは多く、しばらくの間は好ましくない注目も集め続けた。

タイトル獲得シーズンによって再び支持を取り戻す助けにはなったが、それでもなお疑問の声は上がっていた。25歳がトップレベルでやっていけるのか、という点だ。彼の献身的な走りと4ゴールが流れを変える助けとなった2025-26シーズンには、自国開催のワールドカップ本大会に向けた自国代表の構想の中で居場所も確保した。