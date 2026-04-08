「まるでホラー映画のようだ」――アーセナルでマーティン・オデゴールが新たな負傷、深刻な懸念を招く

ノルウェー代表の元DF、イェスパー・マティセンはTV2の取材に対し、自国が間もなく迎えるワールドカップを念頭に置きながら、その放送映像を見た後の不安を語った。「恐ろしい映像だ。まるでホラー映画を見ているようだ。悪夢のようだった。彼が座り込んでいるのには理由がある。もし彼がまた怪我で離脱することになれば、アーセナルにとってもノルウェー代表にとっても大きな損失だっただろう」とマティセンは説明した。

当初の懸念とは裏腹に、試合終了のホイッスルが鳴った後、オデゴールがチームメイトと喜びを分かち合う姿が見られ、一筋の希望が灯った。とはいえ、今シーズンだけで5度の負傷を記録しており、彼の度重なるコンディション不良は、欧州と国内での栄冠を目指すミケル・アルテタ監督率いるチームにとって、大きな課題となりつつある。