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「まるでホラー映画のようだ」――アーセナルでマーティン・オデゴールが新たな負傷、深刻な懸念を招く
アーセナルの主将にさらなる怪我の悩み
オデゴールは、身体的な不調に悩まされ、今シーズンはすでに121日間、23試合を欠場するなど、出たり入ったりを繰り返すシーズンを送っている。2月のトッテナムとのノース・ロンドン・ダービーでの負傷により戦線離脱した後、ようやく復帰を果たし、リスボンでの試合に先発出場する前には、FAカップのサウサンプトン戦で出場していた。 しかし、27歳のオデゴールはスポルティング戦の70分に倒れ、治療を受けた後、交代を余儀なくされた。カイ・ハヴェルツが交代で出場し、90分に決勝ゴールを決めたものの、オデゴールが脚を押さえる姿は、母国で大きな懸念を引き起こしている。
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「ホラー映画」のような映像が懸念を招いている
ノルウェー代表の元DF、イェスパー・マティセンはTV2の取材に対し、自国が間もなく迎えるワールドカップを念頭に置きながら、その放送映像を見た後の不安を語った。「恐ろしい映像だ。まるでホラー映画を見ているようだ。悪夢のようだった。彼が座り込んでいるのには理由がある。もし彼がまた怪我で離脱することになれば、アーセナルにとってもノルウェー代表にとっても大きな損失だっただろう」とマティセンは説明した。
当初の懸念とは裏腹に、試合終了のホイッスルが鳴った後、オデゴールがチームメイトと喜びを分かち合う姿が見られ、一筋の希望が灯った。とはいえ、今シーズンだけで5度の負傷を記録しており、彼の度重なるコンディション不良は、欧州と国内での栄冠を目指すミケル・アルテタ監督率いるチームにとって、大きな課題となりつつある。
「摩耗」に対する懸念が高まっている
オデガードの出場機会が安定しない状況を受け、一部の関係者は、わずか15歳でプロデビューを果たしたこの27歳の選手が、キャリアに伴う身体的な負担に徐々に耐えきれなくなっているのではないかと懸念している。
元ノルウェー代表のケティル・レクダルも、このミッドフィルダーのシニアサッカーへの早期デビューが要因の一つである可能性を指摘する一人だ。「もちろん、それは懸念材料だ」と彼はSportWitnessの取材に対し語った。 「これは、長年のプレーによる消耗が彼の体に影響を及ぼし始めていることを意味するかもしれない。シニアサッカーへのデビューが遅かった他の選手たちのように、30代以降も長くプレーすることはできないかもしれない。不運なだけかもしれないが、彼はこれまで何度も離脱を余儀なくされてきた。怪我をしている選手は、何も貢献できない。最も重要なのは、彼が再び試合に出る前に、しっかりとトレーニングを積めるようになることだ。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
チームはポルトガルでの試合で粘り強さを見せ勝利を収めたものの、キャプテンの長期離脱が再び発生すれば、アーセナルは今後のプレミアリーグの試合や、エミレーツ・スタジアムで行われる重要なチャンピオンズリーグの2ndレグに向けて、戦術の見直しを余儀なくされるだろう。オデゴールが土曜日のボーンマス戦に間に合うかどうかは、まだ不透明だ。