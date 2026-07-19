「こんな場所でプレーしたことは一度もない。まるでボウリング場にカーペットを敷いたようだ」と、ZDFのテレビ解説者でワールドカップ優勝経験もあるクリストフ・クラマーは、メットライフ・スタジアムのピッチ状態に驚いていた。
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「まるでボウリング場にカーペットを敷いたようなものだ」：W杯決勝のピッチを巡り、激しい議論が巻き起こる
2026年W杯でニューヨーク／ニュージャージーのピッチは批判を受けた。NFLのジャイアンツとジェッツが人工芝を使うスタジアムに、砂を敷き天然芝を載せたことが原因だ。
メットライフ・スタジアムで初試合となる決勝進出2チームの選手たちは、ウォームアップ中に「これは何だ？」と首を傾げるだろうとクラーマー氏は語る。同氏は「ワールドカップ決勝のピッチとしてはあり得ない」と強調し、この厳しいコンディションがスペイン代表に不利になると指摘した。
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W杯決勝の芝は、クラマー氏によるとスペインにとって大きな不利だ。
「選手として『ピッチのせいだ』とは言えない。状況を受け入れるしかない。だが、ボール支配を武器にするスペインにとって、今日の試合は厳しい」とクラーマーは語った。
スペインは準決勝でフランスを2－0で下し、わずかながら優勝候補として決勝に臨む。2年前に欧州王者に輝いた彼らは、今度は世界王座も狙う。2024年コパ・アメリカ制覇のアルゼンチンも世界制覇を狙っている。
アルビセレステは1978、1990、2022年に続き4度目の優勝、スペインは2010年に続いて2度目の優勝を狙う。
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