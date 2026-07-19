2026年W杯でニューヨーク／ニュージャージーのピッチは批判を受けた。NFLのジャイアンツとジェッツが人工芝を使うスタジアムに、砂を敷き天然芝を載せたことが原因だ。

メットライフ・スタジアムで初試合となる決勝進出2チームの選手たちは、ウォームアップ中に「これは何だ？」と首を傾げるだろうとクラーマー氏は語る。同氏は「ワールドカップ決勝のピッチとしてはあり得ない」と強調し、この厳しいコンディションがスペイン代表に不利になると指摘した。