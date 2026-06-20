2026年、米国・カナダ・メキシコで開催されたワールドカップで、トルコは2試合連続敗北で早期帰国となった。オーストラリア戦（0-2）とパラグアイ戦（0-1）で得点を挙げられず、国内メディアはチームと選手を厳しく批判している。
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「まるでハイチみたい！」 ワールドカップ敗退後のトルコ代表を「大会で最も弱いチーム」と評するメディアの声
ヒュリエット紙：「得点も勝ち点もなし。苦い別れと大きな失望だ！」
ファナティック紙：「まるでハイチだ！1点も奪えずに敗退――大会最弱のチームと同じ運命をたどった。」
ソエズ：「オーストラリアに続きパラグアイにも敗れ、グループリーグ初戦前に敗退決定。失望しかない。」
ハベルトゥルク紙：「24年ぶりのW杯出場となったトルコ代表の冒険は、短命に終わった。希望と期待に胸を膨らませてスタートしたのに、最終戦を待たずに敗退してしまった。」
『Türkiye』：「悪夢だ！」
「ウグルカン・チャキル、一体何をしたんだ！？」 トルコ代表GKへの批判
Takvim：「2試合、ボール支配率80％、シュート62本、得点0、勝ち点0――さようなら！」
イェニ・サファク紙：「2026年W杯に期待して臨んだトルコ代表は、米国で悪夢を見た。2試合で1得点も奪えず、若手スターたちは何百万人ものファンを悲しませた。」
『アクサム』：「ウグルカン・チャキル、一体何をしたんだ！ 2試合とも、君はまさにどん底のパフォーマンスを見せてしまった。」
ヴァタン紙：「パラグアイ戦を終え、トルコは胸が張り裂ける思いだ。得点0、勝ち点0でワールドカップとお別れだ。」