「まるでハイチみたい！」 ワールドカップ敗退後のトルコ代表を「大会で最も弱いチーム」と評するメディアの声

ヒュリエット紙：「得点も勝ち点もなし。苦い別れと大きな失望だ！」

ファナティック紙：「まるでハイチだ！1点も奪えずに敗退――大会最弱のチームと同じ運命をたどった。」

ソエズ：「オーストラリアに続きパラグアイにも敗れ、グループリーグ初戦前に敗退決定。失望しかない。」

ハベルトゥルク紙：「24年ぶりのW杯出場となったトルコ代表の冒険は、短命に終わった。希望と期待に胸を膨らませてスタートしたのに、最終戦を待たずに敗退してしまった。」

『Türkiye』：「悪夢だ！」